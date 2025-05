Hit & run: la atrapante nueva serie israelí de Netflix

Lior Raz ya había cumplido 24 años cuando decidió estudiar actuación. Una opción que llegó después de su paso por el ejército israelí y haber trabajado como guardaespaldas en Estados Unidos. Un cambio decisivo que lo haría llegar hasta la creación de Hit & run.

La nueva serie de Netflix que llega a la pantalla seis años del debut de Fauda, el programa ideado por Raz junto a Avi Issacharoff -que puede verse en la misma plataforma-, y que lo catapultó a la fama, no solo como showrunner, sino también como actor y guionista.

Un papel triple que vuelve a repetir, nuevamente en compañía de Issacharoff, en Hit & run, el espacio que debuta en el streaming para mostrar la atrapante historia de Segev Azulai (Raz), que, dividida en nueve capítulos, lleva al espectador por un recorrido pleno de suspenso.

Hit-Run-2.jpg CORINNA KERN/NETFLIX

Hit & run | Netflix

El cual se inicia en una cárcel estadounidense, donde a un convicto lo atacan otros presos en el patio del lugar. Sin embargo, la trama viaja rápidamente tres semanas antes, cuando en Tel Aviv, Israel, ese hombre, presencia un espectáculo de danza moderna.

Su nombre es Segev y junto a su hija de 12 años, Elle (Neta Orbach), mira un show que protagoniza su esposa desde hace dos años, la bailarina estadounidense Danielle Wexler (Kaelen Ohm), quien es parte de la reconocida Compañía de Danza Batsheva.

La misma que al otro día debe viajar a Nueva York para dar una prueba para otro grupo de baile. Por lo que a la mañana siguiente, Danielle toma el taxi de un amigo, Moshe (Yoram Toledano), mientras Segev lleva a Elle al colegio y después va a su trabajo como guía turístico.

La verdad tras el mortal accidente

Hit-Run-7.jpg JOJO WHILDEN/NETFLIX

Hit & run | Netflix

Pero el destino empieza a oscurecerse para el protagonista luego de que Danielle y Moshe hacen una parada en un cafetería y ella se baja a comprar un café, siendo atropellada por un auto que escapa del lugar. Y debido a las heridas pierde la vida camino al hospital.

Esto sume a Segev en un desconsuelo que luego se convierte en rabia cuando se descubre que el atropello al parecer no fue accidental. Lo que empeora cuando el ex soldado israelí, además de ex mercenario, es atacado en su casa por un desconocido que intenta matarlo.

Hit-Run-5.jpg CORINNA KERN/NETFLIX

Hit & run | Netflix

Con la ayuda de su prima Tali (Moran Rosenblatt), que es una oficial de la policía, comienza a rastrear más datos sobre los culpables de la muerte de Danielle. Búsqueda que lo lleva a dar con dos húngaros, en tanto descubre que al parecer su esposa tenía un amante.

Una serie de sospechas y peligrosos individuos que lo hacen viajar a Nueva York, donde se reencuentra con su amigo y camarada Ron Harel (Gal Toren), quien lo recibe en casa y lo ayuda a dar con el paradero de alguien de su violento pasado que podría estar involucrado.

Y además Segev recurre a una antigua novia, la periodista Naomi Hicks (Sanaa Lathan), quien se convertirá en una aliada clave luego de que el viudo comience a descubrir la verdad tras su esposa, quien se llamaba realmente Sophie y tenía una labor encubierta.

A lo que a través de las emisiones de Hit & run se irán sumando más revelaciones y mayores peligros, que obligarán a Segev a usar su conocimiento sobre armas y peleas. En un intenso relato que logra con creces mantener al espectador interesado y sorprendido.

