Huge in France, la loca aventura de un famoso que se vuelve anónimo otra vez

Gad Elmaleh, un actor con trayectoria y fama en Francia, se interpreta a sí mismo en la serie de Netflix Huge in France, Anónimo Otra Vez. Una producción semi autobiográfica entretenida, llena de humor negro, que tiene sólo cuatro capítulos de corta duración, lo que le da dinamismo.

En la producción, el actor encarna a Gad, un comediante ultra conocido en el país galo, con una vida llena de privilegios, sexo fácil y un departamento envidiable.

Pero si su vida está llena de cosas, está vacía de afecto. Su ex esposa vive en Los Angeles, EE.UU. junto al hijo de ambos, un adolescente irascible y resentido por el abandono paterno que quiere tener una carrera de modelo. En eso último el chico es apoyado por su padrastro, un ex modelo y actor mediocre que ha venido a reemplazar a Gad.

Un buen día, el comediante francés decide dejar su exitosa, pero vacía, existencia en París para irse a vivir a EE.UU. y recuperar el afecto de su hijo. En su nuevo país, y convertido en un anónimo otra vez, le cuesta acomodarse a su nueva situación en un lugar donde nadie lo conoce y donde su retoño no quiere verlo ni en pintura.

Una buena opción para un maratón de fin de semana, no sólo por la brevedad de la serie, sino también porque presenta una historia entretenida que saca sonrisas (no risotadas), a pesar de que lo "gringos" no deben estar muy contentos, porque en algunos pasajes Huge in France se ríe de algunas costumbres estadounidenses.

Ver aquí Huge in France