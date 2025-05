Intensamente 2 llegó a Santiago con un circuito de juegos gratis

Intensamente 3 ok

Justo antes de las vacaciones de invierno se estrenó en las salas de cine de Chile Intensamente 2.

La esperada segunda parte de la exitosa película de Pixar y que llegó a la pantalla grande con nuevas emociones.

Además de un sorpresivo éxito de taquilla, ya que en su primer fin de semana en cartelera consiguió más de 700.000 espectadores, convirtiéndose en el estreno de una película animada más exitoso en la historia del país.

Todo un fenómeno que también llegó a Santiago convertido en un entretenido panorama familiar.

Intensamente-2-ok.jpg Pixar

Foto: Promocional

Y es que durantes las vacaciones de invierno niños y niñas podrán divertirse en una plaza de juegos inspirada en Intensamente 2.

¿Dónde se encuentra? En dos centro comerciales, en Parque Arauco Kennedy y en Mall Arauco Maipú.

En ambos lugares los más pequeños pueden disfrutar de esta actividad desde el viernes 21 de junio y hasta el domingo 7 de julio.

Y de manera gratis, ya que la entrada es liberada.

Juega con las emociones de Intensamente 2

Intensamente-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Parque Arauco

Este panorama de Intensamente 2 en Parque Arauco lo encuentras en la Plaza Cristal, en el primer piso frente a Paris, mientras que en Mall Arauco Maipú está en la Plaza Paris.

Ahí se encuentra este circuito de juegos, que tiene seis estaciones, cada una con diferentes actividades y que abordan los personajes y emociones que son parte de la película.

Por ejemplo, en el caso de Furia pueden interactuar con cojines y tambores, mientras que en Ansiedad y Temor hay juegos de destreza.

En tanto en la dedicada a la emoción Desagrado encontrarán misteriosas cajas con texturas en su interior.

Intensamente-2-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Parque Arauco

Además, junto al circuito hay un punto habilitado para tomarse fotos y otro para comprar productos oficiales de la película.

Esta plaza de Intensamente 2 fuciona en el siguiente horario: de lunes a jueves de 10 AM a 8.30 PM, viernes y sábado de 11 AM a 9 PM y domingo de 11 AM a 8.30 PM.

Revisa también esta guía con más panoramas gratis para hacer en vacaciones de invierno.