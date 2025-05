J Balvin presentará su nuevo disco con un show de realidad aumentada en YouTube

J Balvin ok

Se suponía que este año J Balvin iba a girar por distintos países mostrando su nuevo disco Colores. Sin embargo, como le ha ocurrido a la mayoría de los músicas, esta se tuvo que posponer debido a la emergencia sanitaria.

No obstante, esta estrella del reggaeton no quiso quedarse de brazos cruzados y decidió, junto con sus directores en Los Ángeles, realizar un lanzamiento único: un espectáculo de realidad aumentada por YouTube.

Behind the Colores: The Live Experience, es el nombre del show que el cantante hará desde su casa en Medellín, donde se verá al colombiano interactuar con objetos 3D en distintas habitaciones. Todo, gracias a cuatro cámaras de alta resolución instaladas en el inmueble

Asimismo, se lucirá con efectos de maquillaje digital inspirados en las Redes Socieles, Snapchat e Instagram, con las que interpretará las 10 canciones del álbum, entre ellas Amarillo, Azul, Rojo, Rosa, Morado, Verde y Arcoíris.

El concierto del cantante de los populares temas Ginza y Tranquila, se hará este sábado 20, a las 9 PM (hora chilena).

Un imperdible para quienes gustan de los ritmos del llamado "Príncipe del Reggaeton", quien ha obtenido dos premios Grammy Latino por su música, la que suma millones de reproducciones en Spotify.

¿Dónde verlo? En el canal de YouTube de J Balvin.