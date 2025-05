Javiera Mena sobre Gustavo Cerati: "Me sentí muy acogida por su entorno"

Bios: Gustavo Cerati es el nombre del documental que, por primera vez, se adentra en el entorno más íntimo del fallecido líder de Soda Stereo.

Es una producción de National Geographic, canal que este domingo 25 de noviembre, a las 10 PM de Chile y Argentina, estrenará los dos capítulos dedicados al ídolo argentino.

Puedes ver más detalles sobre el estreno acá.

La música chilena Javiera Mena fue la escogida por NatGeo para conducir este docureality. Para eso, viajo dos semanas a Buenos Aires a entrevistar con la familia de Cerati, sus amigos y músicos más cercanos.

Antes del estreno de Bios: Gustavo Cerati, Finde conversó con Mena acerca de esta experiencia.

¿Qué pensaste cuándo te invitaron a participar? ¿Te sorprendiste? ¿Lo dudaste?

¡No lo dudé ni un segundo! De hecho, moví un poco mi agenda para poder participar. Fue un honor de que me hayan elegido a mi dentro de tanta gente. Quizás podrían haber escogido a alguien de México, un país con más alcance, pero por petición de los hijos de Gustavo, me eligieron a mi. Cuando me escribieron dije: "quiero estar ahí".

En el documental se nota que tuviste buena conexión con la familia de Gustavo Cerati. Todos se abrieron contigo.

Se abrieron un montón, son todos muy amorosos. Comimos ñoquis en la casa donde vivió Gustavo, que era algo que siempre él hacia cada domingo con su familia, como buen tano, como le dicen a los italianos-argentinos. Además, es la primera vez que ellos se abrían de esta manera.

Documental-Cerati-2.jpg la-tercera

Foto: NatGeo

También hiciste muy buenas migas con Benito, el hijo de Gustavo. ¿Ya se conocían?

Sólo habíamos hablado por redes sociales, porque se había declarado admirador de mi música. Y nos conocimos recién ahora por este documental. Ahí me di cuenta de que compartimos un montón de cosas en común y ahora tenemos una muy buena relación. De hecho, un día después de haber grabado quedamos de ir a cenar y fuimos a bailar. A partir de esto lo invité a tocar conmigo en el lanzamiento de último disco, en el Teatro Caupolicán. También tuve muy buena relación con Lisa, la hermana de Benito.

¿Hay algo que hayas descubierto sobre Gustavo Cerati y que no supieras antes de grabar el documental?

Sí. No sabía de toda la dedicación y la energía que le ponía a su música para hacerla realidad. Esa cosa me dejó muy marcada e inspirada para hacer las cosas de cierta manera. Otra cosa que me marcó fue darme cuenta de cuán importante es el apoyo de los padres cuando tienes un hijo artista. A Gustavo su padre le regaló una guitarra, lo impulsó a hacer música y lo aplaudía. Conocer eso fue muy bonito.

¿Eras fan de su música antes de esta invitación?

Sí, mucho. Lo he seguido desde siempre. Me gusta mucho su obra, sobre todos los discos Amor Amarillo y Dínamo, que sacó con Soda. Además, fui al último concierto que Soda Stereo dieron en 2007, en el Estadio Nacional.

¿Has tomado inspiraciones de Cerati al momento de crear tu música?

Su manera de escribir siempre me ha inspirado. Esa lírica más poética está presente en mi música, en el sentido de que no todo tiene que ser tan literal y entenderse. Me gusta que la gente también pueda interpretar y tener su propia lectura de las letras. También me gusta la forma en que habla del erotismo en sus temas, que lo trata de forma elegante. Otra cosa que me gustaba de él es su experimentación continua, eso de no quedarse en lo mismo, de muchas influencias y no tener miedo al cambio.

¿Ya viste el documental entero? ¿Qué te pareció?

Me encantó. Está precioso, muy cuidado y elegante, muy del estilo de National Geographic, que es mundialmente conocido por sus documentales.