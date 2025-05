Jerónimo: el nuevo lugar de moda que de seguro dará que hablar

Jerónimo, es el restaurante que acaba de abrir en Av. Alonso de Córdova. Uno amplio y muy bonito que prontamente inaugurará terraza, y que es uno de los que está full de moda en Lima, en Miraflores.

Aunque ojo, porque puede que en términos formales Jerónimo sea peruano, de hecho su chef Moma Adrianzén, también lo es, y te encontrarás con más de un "tiradito" o "ceviche" en la carta.

Pero en términos prácticos, el concepto de la cocina de la Moma Adrianzén, es bien distinto. Está inspirada en los sabores callejeros, en los platos de calle de todo el mundo, pero con ingredientes y trato de calidad, además de una vuelta de tuerca, un sello propio del chef.

Lo que hay que probar sí o sí

Jerónimo la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

¿Un ejemplo? Prueba los tacos, que aquí encuentras como "costillar de cerdo st, Louis, salsas y tortillas" ($ 22.900) y que son tortillas de maíz artesanales, acompañados por un costillar de carne tierna, literalmente para raspar con el tenedor y no puede más de rico.

O los puedes pedir ya listos, como los "tacos pastor" ($ 11.900) con chanchito y piña.

Otra opción son los "huevos rotos", ($ 9.900) con papas fritas, chistorra y aceite de trufa. Son una bomba de sabor, bien golosa, e ideal para compartir y probar la amplia carta de cocteles.

¿Vegetariano? Aquí encuentras platos bien de moda, como "coliflores" ($ 7.300), frita y con un toque de limón, o las "alcachofas" ($ 7.900), al ajillo y con aceite de hierbas. Deliciosas.

De postres en Jerónimo

Jerónimo-pie-de-limón-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Y atención golosos de corazón, porque los postres de Jerónimo, están como para escribir nota aparte. Prueba de ellos es el "pie de limón", ($ 6.100) con bizcocho, merengue, albahaca y una crema de limón tan buena, que termina siendo no apta para compartir.

A menos que quieras pelear por la última cucharada.

Otra opción es la "tres leches" ($ 6.100), que ojo, es con nutella y resulta imborrable en el registro empalagoso de cualquier postrero que se respete.

Una barra de autor creativa

Jerónimo la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Del Jerónimo de Lima se trajeron a Kevin Cubas Paz para que velara por la barra del local de Santiago junto a un fiel equipo. Lo que sabe lo aprendió de Andy Valderrama, ahora bartender de Osaka.

Porque él no solo te lleva a la mesa los cocteles tal y como están en la carta, sino que además te ofrece preparar un trago a tu gusto.

Por ejemplo, si lo tuyo es lo dulce y lo cítrico a la vez, a tu mesa puede llegar una exquisita y fresca combinación de ron Selección de Maestros, piña, maracuyá y limón, que él decora con una piña deshidratada cuya gracias es morderla mientras se va tomando el cóctel.

Y de la carta, un imperdible es el "alma, corazón y vida", una mezcla del destilado peruano Cuatro Gallos Acholado, Campari,vermouth blanco, frutos rojos, naranja y clara de huevo ($ 6.400).

Para esta época más calurosa, viene perfecto el "doña María sangría", que Cuatro Gallos Torontel, chardonnay, almíbar de lavanda, zumo de naranja (% 6.700).

Y por último, no hay que dejar pasar la entretenida propuesta de mezcal con la "la última chupá del mango", con mezcal, Cuatro Gallos Acholado, mango, chipotle, maracuyá, limones y sal ahumada ($ 6.900).