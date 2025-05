Jesucristo Superestrella: el musical vía streaming y justo en Semana Santa

Hay que decirlo: no hay Semana Santa sin Jesucristo Superestrella. Y es que el afamado musical, que también tuvo una versión en el cine, es un obligado en esta celebración cristiana.

De hecho, no hay año en que no se monte la obra en algún teatro. A excepción de este, claro, con las salas y los lugares de entretenimiento cerrados en prevención del coronavirus.

Pero eso no impedirá que no tengamos Jesucristo Superestrella, porque este Viernes santo podrás verlo desde tu casa y en una producción de lujo.

Se trata de la iniciativa que creó la semana pasada el que es, precisamente, uno de los creadores de la obra, el británico Andrew Lloyd Webber.

El compositor, productor y director lanzó la semana pasada The Shows Must Go On!, un canal de YouTube donde todos los viernes se transmitirá vía streaming un musical.

Partió la semana pasada con Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat y este viernes será el turno, cómo no, de Jesucristo Superestrella.

Un musical de lujo

Aunque puede que ya hayas visto o el musical, no está de más recordar la historia que cuenta Jesucristo Superestrella es la de los últimos siete dias de vida de Jesús.

Inicialmente, en 1970, se creó como un álbum conceptual con letras de Tim Rice, música de Lloyd Webber y la voz de Ian Gillian, el vocalista de Deep Purple, como Jesús.

Luego dio el salto a Broadway y a teatros de todo el mundo en formato ópera rock, con un relato cristiano sicodélico y al ritmo del rock hippie y el funk.

Esta versión que verás por streaming es una que tiene en su elenco a Tim Minchin, Chris Moyles y la Spice Girl Mel C en el papel de María Magdalena.

A la británica puedes verla en el video superior, cantando la sentida I don't know how to love him.

Si no te quieres perder este Jesucristo Superestrella, atento al canal a este canal de YouTube, que ahí se estrenará el viernes 1o de abril a las 2 PM de Chile (7 PM BTS).

Luego, el musical estará disponible por 48 horas en la plataforma para que los disfrutes.