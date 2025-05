John y Yoko: Above Us Only Sky. El retrato de una dupla de genios tras un disco inmortal

Que en 2017 la National Music Publishers Association de EE. UU. reconociera a Yoko Ono como co-autora del disco Imagineno es trivial. El propio John Lennon lo reconoce en uno de los registros que dan vida a John y Yoko: Above Us Only Sky, el documental que llegó a Netflix y que da cuenta del proceso de grabación del álbum.

Es que en las imágenes, muchas de ellas inéditas, y en los testimonios que aparecen en el filme queda claro que esta pareja era simbiótica, una unión de cuerpo, mente y espíritu que pocas veces se da en el arte.

El documental es una inmersión profunda en la creación del disco, publicado en 1971 y ubicado en 2003 en el puesto 76 de los mejores 500 álbumes de todos los tiempos, según la revista musical Rolling Stone.

El director, Michael Epstein, obtuvo imágenes de un archivo de video casero que muestran a Lennon y su familia en su mansión campestre de Tittenhurst Park, Inglaterra.

Fue ahí donde el músico hizo un estudio para grabar canciones como Jealous Guy y Crippled Inside, junto a su esposa, el productor Phil Spector y a una banda conformada por pontentos como George Harrison, su ex compañero en The Beatles.

Las escenas documentan el romance entre Lennon y Ono, la paz que él encontró en la artista frente al acoso de la prensa y la apabullante fama de la banda de Liverpool, el repudio que ella concitó por ser supuestamente la causante del rompimiento del grupo y las largas sesiones de grabación, tanto en Inglaterra como en Nueva York.

También se centran en el idealismo de ambos y en el compromiso con la paz y otras luchas sociales y políticas de la pareja, elemento que influyó fuertemente en la creación de Imagine.

Se trata, en resumen, de una cinta de hora y media que entrega mucha e interesante información e imágenes. Un imperdible para los fans de John Lennon y de la música en general.

Ver aquí John y Yoko