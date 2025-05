José Maza, en la previa de su primer festival rockero: "Me moriría feliz si voy a la Luna"

José Maza es astrónomo, astrofísico, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999 y ahora también todo un rockstar de la astronomía.

Está convertido en un best seller con su libro Marte: la última frontera y acaba de dar la charla científica más masiva en la historia de Chile: el 11 de octubre pasado, repletó la Medialuna de Rancagua, donde lo fueron a escuchar más de 5.000 personas.

Ahora, a sus 70 años, el profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, se prepara para su primer festival rockero.

El sábado 24 de noviembre, José Maza estará abriendo la jornada de cierre de En Órbita, el festival rockero que la próxima semana se tomará Santiago.

A las 12 PM, antes de los conciertos de una decena de bandas de sicodelia, punk y garage, el profesor Maza se subirá al escenario del Teatro La Cúpula para telonear a estas grupos con la charla Life on mars.

El nombre es un guiño al clásico de 1971 de David Bowie y una versión más acotada de su charla sobre Marte que ha venido dando en los últimos meses.

"No conozco la canción de Bowie, pero espero escucharla de aquí a ese día", confiesa el profesor Maza en esta entrevista previa a su debut en su primer festival rockero,

¿Qué le parece subirse a un escenario para abrir para estas bandas?

Al comienzo, cuando me hicieron la invitación, dije: qué montos pinto ahí. Me pareció un poco raro. Pero luego, cuando supe que iba a dar la charla antes de que salgan las bandas, me pareció entretenido. Telonear a estos grupos me parece estupendo, porque aunque no son conocidos, su música es de calidad.

¿Qué tiene preparado para hablar frente a este público rockero?

No voy a hacer mi charla al ritmo de rock, porque sería ridículo que me hiciera pasar por rockero. Tampoco me pondré ni patillas ni iré disfrazado de Elvis Presley para hablar de astronomía. Haré lo que siempre hago, tratar de alejarme del mundo académico y de lo tieso, para hacer una cosa más bien conversada y con bromas entre medio y con las tonteras que se me van ocurriendo. Si los cabros me quieren escuchar, estaré encantado. Espero no latear.

Marte desde el lente de José Maza

José Maza en su charla en la Medialuna de Rancagua

En la canción que inspiró el nombre de la charla, Bowie deja planteada la interrogante de si hay vida en Marte. ¿Existe esa posibilidad?

No hay ninguna posibilidad de encontrar vida en la superficie, porque su atmósfera es muy tenue y eso impide que existan líquidos ahí. Marte perdió su atmósfera y los líquidos se fueron cuando esta se debilitó mucho. Entonces, no puede haber plantas, porque no hay agua. Es un desierto árido. Agua hay, pero en lagos subterráneos.

¿Están las condiciones para que el hombre pueda vivir en Marte?

Ese es uno de los temas que trataré en la charla en el festival. Partó hablando sobre Yuri Gagarin y Neil Armstrong. Luego, cuento cómo es Marte, sus características, que tiene el eje inclinado, una atmósfera tenue, etc. Y después hago un divertimento sobre cómo podría ser la vida en Marte cuando empiecen a llegar las primeras naves. Pero la mía no es una presentación académica ni mucho menos. Yo no trabajo en ese tema, pero sé lo suficiente como para hablarle a la señoraa Juanita.

Dice José Maza que, eventualmente, el hombre podría llegar a colonizar Marte dentro de 10 o 40 años. "Y al respecto una de las preguntas mas cosas más interesantes que me han hecho es que la persona que pisará Marte alguna vez está viva hoy. ¿Quién es? Sepa moya. Alguien que ya está vivo será la primera persona en pisar Marte".

¿A usted le gustará vivir allá?

Sólo si me invitan a un viaje turístico a Marte. El viaje es re largo: son nueve meses de ida y nueve meses de vuelta. Pero soy menos ambicioso. Me moriría feliz si voy a la Luna. Hay un japonés que está invitando a ocho artistas para ir a la Luna, la orbitan y después se devuelven a la Tierra. Sólo les pide una obra de arte con la experiencia. Encantadísimo trataría de convencer al japonés de que me lleve a mi. Sería un placer ver la tierra desde lejos.

Pero espero ver encaminado este proyecto de ir a conquistar Marte. El termino conquista es un poco feo, pero no hay marcianos que uno vea. Es posible que haya marcianos en el agua subterránea, pero pueden ser bacterías, y quizás peligrosas. Si nos contaminamos con bacterías, no está claro que nos sirvan los remedios que tenemos. No hay que mirar en menos a los posibles marcianos.

¿Con qué otros problemas se enfrentará el hombre al llegar a Marte?

Un problema muy gordo es que, a diferencia de la Luna, Marte tiene una atmósfera tenue, uno no se puede meter a la velocidad que quiera. En este planeta, si entras muy rápido a la atmósfera, la nave se calienta y la temperatura puede llegar a una temperatura a más de mil grados. Entonces, se deberá usar una especie de paracaídas, pero como el aire es tenue, el paracaídas debe ser grande. Por eso están desarrollando unas cosas rarísimas, una tremendas pelotas infladas y las cosas van adentro. El problema es que si llevamos un instrumento importante dentro, hay que ver cómo amortiguar eso al momento de aterrizar. Todo ese tipo de inconvenientes ya se están investigando.

"Una foto, don José"

¿Ya se acostumbró a hablar de todos estos temas científicos complejos a la gente de a pie?

No hay temas que per se sean tan complicados que no se puedan explicar. Llevo muchos años en esto y procuro usar el lenguaje más cotidiano posible. Por eso hago comparaciones que a veces no son precisas desde un punto de vista estricto, pero dan a entender la idea, como cuando en vez de ponerme a hablar de diámetros, digo que la Tierra es como una pelota de fútbol y la luna una pelota de tenis.

A la Medialuna de Rancagua lo fueron a escuchar más de 5.000 personas de todas las edades: niños, adultos, abuelos. ¿Se siente cómodo con esa audiencia tan grande?

Y la mayoría era no aficionados a la astronomía. Me encanta esta idea de abrir el apetito de ciencia a gente que no sabe de ciencia. Me motiva la transversalidad de los saberes. Divulgar la ciencia es hacerla llegar a la gente transversalmente. También di una charla en el Teatro Municipal de Chillán ante 2.ooo personas, a un público diverso ,y eso me emociona.

¿Qué la pasa cuando lo llaman el rockstar de la astronomía?

Me da risa. Me está empenzando a pasar cada vez más que me reconocen en la calle. El otro día en el avión me saludaron dos personas que yo no conocía. Mi señora ya no quiere salir conmigo, porque me paran en el centro comercial, me piden fotos y ella se pone a mirar la vitrina. ¡Ya no se puede ni salir contigo!, me alega. Pero tengo el recorrido suficiente como para que no se me vayan los humos a la cabeza. Soy el mismo fulano de hace 20 años y que la gente me reconozca en la calle no me pone ninguna medalla en el pecho.