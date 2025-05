Josep Roca, el mejor sommelier del mundo hará una cata en abril en Santiago

Josep Roca es el sommelier de el Celler de Can Roca, el restaurante con 3 estrellas Michelin ubicado en Girona, España, y que ha sido elegido en 2013 y 2015 como el mejor restaurante del mundo de acuerdo a la lista The World's 50 Best Restaurants.

Una historia de la cual es parte junto a sus dos hermanos Jordi y Joan -puedes leer más de Joan Roca, el mejor chef del mundo, aquí-, y que lo ha llevado a ser catalogado como uno de los mejores sommeliers del mundo.

Josep Roca será uno de los invitados de Ñam 2019, la novena versión del festival latinoamericano de cocina que se hace en Chile entre el 1 y 7 de abril.

Y que esta vez, se hará en el Cerro Santa Lucía, GAM y Liguria de la calle Merced. Ahí, habrá distintos talleres, conversatorios e iniciativas en torno a la "gastronomía social", es decir, la gastronomía como motor de cambio.

De hecho el lema este año es “cambiemos el mundo comiendo” y otro de los invitados internacionales es Gastón Acurio, el chef peruano que logró instalar la cocina peruana a nivel mundial, con todo el cambio social que eso conlleva.

Josep Roca en Ñam 2019

Ñam-listo.png la-tercera

Foto: Ñam

Sorpresas de Ñam quedan, por lo que te contamos que al menos hasta la fecha, son 3 las instancias para compartir y saber más de Josep Roca.

La primera es un "taller de servicio", área en la que es experto, de hecho el Celler de Can Roca es conocido por su manejo de equipo, tanto así que será estudiado como modelo en la Universidad de Harvard.

Además será parte de "diálogos del buen beber", instancia en la que podrás conocer más sobre como junto a sus hermanos trabaja como embajadores de la ONU para tareas de desarrollo por ejemplo, evitar los desperdicio de alimentos y rescate de la tradición.

Y por supuesto, la más esperada es una cata de vinos chilenos, que apunta a poner en la mesa la mirada que tiene el mejor sommelier del mundo, sobre los vinos del país.

Más detalles de evento en niam.cl