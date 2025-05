Julian Casablancas vuelve con su otra banda, The Voidz

Julian Casablancas + The Voidz

Por Darío Zambra

Los fans chilenos de The Strokes tienen suerte. Este año, en Lollapalooza pudieron corear los hits de la banda de New York, que llevaba más de una década sin tocar en el país. Y ahora podrán ver en vivo a su vocalista, Julian Casablancas, quien regresa con su otra banda, The Voidz, con quienes dará un concierto este sábado en Club Amanda.

Puede que ya los haya escuchado, porque en 2014 se presentaron en el Club de la Unión y, un día después, en el Lollapalooza de ese año. Si aún no los conoce, debe saber que su sonido rockero es más experimental que el de The Strokes y con la voz de Julian distorsionada.

Desde las 10 PM, mostrarán los temas de su disco Tyranny y algunas nuevas. Lo bueno es que suelen versionar algunos hits de The Strokes y también Instant crush, de Daft Punk, esa donde canta Casablancas.

Si quiere puede llegar a las 9 PM, así aprovecha de conocer a las bandas teloneras, los mexicanos Rey Pila y los australianos Promiseland. Ambas son parte de Cult Records, el sello de Casablancas.

Asegure pronto sus entradas, en este link, porque quedan pocas.

DÓNDE: Embajador Doussinague 1767 TELÉFONO: 223727400 HORARIO: Sábado, 9 PM PRECIO: Desde $ 35.800 vía Puntoticket.comEDAD: Mayores de 18 años ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.