La agenda de los cantactores

Desde Dean Martin hasta Scarlett Johansson, son innumerables los casos de los actores que no han aguantado la tentación de ponerse frente a un micrófono.

En Chile hay “cantactores” ya reconocidos, como Amaya Forch y Daniel Muñoz, y ahora último se han sumado otros más jóvenes, con talento para el rock, los musicales y estilos innovadores de música house.

Entérese dónde ir a escuchar a los que marcan agenda.

Amaya Forch: de los villancicos a los boleros

Amaya Forch la-tercera

Con una mamá que no soltaba la guitarra y unas hermanas que no paraban de cantar en la casa, era difícil que Amaya Forch no se dedicara a la música.

Aunque se tituló de actriz en la U. de Chile, siempre le picó el bichito musical y por eso estudió, años después, canto lírico en la Escuela Moderna de Música.

Desde entonces, su carrera como cantante ha corrido de forma paralela a la de actriz y con una versatilidad que ya quisieran otros: ha interpretado desde jazz hasta villancicos e, incluso, en 2001 se subió a la Quinta Vergara para cantar con David Hasselhoff.

De todos modos, el estilo que más la ha cautivado últimamente es el bolero, una pasión que volcó en discos como Soy lo prohibido (2011) y en los conciertos que ha dado junto a Valentín Trujillo desde hace siete años.

Aunque no tiene shows programados por ahora, la actriz, que hoy se deja ver en la teleserie Wena profe (TVN), está dando clases de canto en la Corporación Cultural de Las Condes.

Puede tomarlas cualquiera, tenga o no experiencia.

HORARIO: Clases desde agosto PRECIO: $ 180.000 (12 sesiones).

Daniel Muñoz: a pura cueca chora

Daniel-Munñoz-y-Los-Marujos_022.jpg la-tercera

Desde los 90 que este actor coquetea con las cuecas choras. Primero, a través de sus personajes y, después, con el grupo 3x7 21, con el que se consolidó en el género.

Ahora, con su banda Los Marujos -en honor a la folclorista María Sánchez-, además de haber lanzado dos discos (Cueca y Tirando Pata), entona boleros y cumbias.

¿Quiere verlos? Vaya este sábado 5 al centro cultural Leopoldo Silva, de Quillota (Av. 21 de Mayo 200), donde tocará a las 7.30 PM.

O espere hasta el 27 de mayo para verlos en la SCD de Bellavista (Santa Filomena 100).

Josefina Montané: fiel a los musicales

Josefina Montané en Mama Mia la-tercera

Josefina Montané recuerda que de chica siempre hacía shows para su familia y vecinos.

A los siete años estrenó su primer musical en el colegio, El jorobado de Notre Dame, a lo que sumó su participación en dos coros y clases de piano.

La música se convirtió en parte de su vida y buena compañía para la actuación.

“Después de participar, el año pasado, en el musical Annie, la huerfanita y de haber tenido a Annie Murath como coach, quise seguir trabajando mi voz junto al profesor Diego Belmar”, cuenta la actriz, que en junio parte a hacer un curso intensivo en el prestigioso Centro Artístico Internacional Roy Hart, en el sur de Francia.

Mientras tanto, sigue con sus funciones de Mamma Mia, el musical con canciones de ABBA que estelariza y que ya han visto 14 mil espectadores.

Es tanto el éxito, que el Teatro Municipal de Las Condes agregó nuevas fechas, hasta el 27 de mayo.

La actriz destaca este montaje, porque, explica, le ha permitido redescubrir su voz y planear proyectos con los músicos que la acompañaron en la obra. “Veremos qué sale de ahí”, dice.

Elvira López: disco nuevo bajo el brazo

Elvira López siempre se las ha arreglado para juntar sus dos pasiones, la actuación y la música.

De hecho, en 2001 armó un grupo de estética retro, Pink Milk, junto a otras actrices, como Gala Fernández.

Luego, se unió a otra banda, llamada Bobo, también formada por actores, entre ellos Matías Oviedo.

Además, el año pasado se le vio cantando en un musical ochentero, Juana Rock, en el Teatro Nescafé de las Artes.

Pero lo que hoy le quita el sueño es su carrera como solista, la que partió en 2013 con su disco Norte y que retomó a fines del año pasado con la publicación de Loica, su segundo álbum.

Son nueve canciones que le cantan al amor, envueltas en un pop de buena factura con toques de folclor latinoamericano.

El próximo viernes 22 de junio podrá escucharlas en vivo, con el histrionismo habitual de López, en el concierto que tendrá en la Sala SCD del Mall Plaza Egaña.

PRECIO: Por definir EDAD: Todo público.

Juanita Ringeling: cantante innata

Juanita-Ringeling-9.jpg la-tercera

A la actriz cantar le sale del alma, desde que lo hacía junto a sus padres y hermanos, y participaba en el coro del colegio.

Luego, en la Escuela de Teatro de la UC, exploró esta faceta con mayor ahínco, hasta que en 2013 protagonizó la serie de TVN Bim Bam Bum, donde interpretó a una cantante y vedette.

“Ahí trabajé con músicos de la talla de Pablo Ilabaca y Camilo Salinas; eso marcó un punto de inflexión en mi carrera como actriz/cantante; me interesó más mezclar ambas cosas. De alguna forma, lo profesionalicé”, dice.

Luego colaboró con la banda de Matías Oviedo -Julio Pino- y en 2014 le dio vida al personaje central del musical La Bella y la Bestia, que itineró por varias ciudades.

Hoy, mientras comienza las grabaciones de un programa de TV sobre el intercambio entre Colombia y Chile, está afinando los detalles para incorporarse a otro musical: La llamada, una obra que en España ha convocado a más de 300 mil personas y que aquí debutará en octubre, en el Teatro Nescafé de las Artes.

Nicolás Oyarzún: Debut bien rockero

nicolas-oyarzun.jpg la-tercera

El primer concierto en grande que dio Oyarzún fue en abril pasado, en el GAM.

Lo hizo al frente de Mercali, la banda rockera a la que se unió en enero de este año, justo cuando grababa la teleserie Perdona nuestros pecados, de Mega.

“Yo estaba trabajando unas canciones solo cuando me uní a este grupo, donde toca un amigo”, cuenta este viñamarino que admira a Gustavo Cerati.

Mientras alistan las canciones de su disco, ya están dando conciertos, como el de hoy viernes en el bar Vikingos, de Viña.

Matías Oviedo: De Cerati a los discos solistas

Matias Oviedo la-tercera

Es probable que al protagonista del musical Nada Personal lo ubique por ese tributo que se le hizo a Gustavo Cerati, el líder de la banda argentina Soda Stereo.

Pero ese fue solo uno de los proyectos musicales de Oviedo, porque este actor de la UC partió componiendo y tocando el bajo a comienzos del 2000, cuando formó el grupo Bobo.

A esta banda le siguió Julio Pino, con el que se consolidó en la escena con hits como Voy a Matarte, del álbum Idéntico al Natural (2010), o Padelante, del disco De Paseo (2012).

En 2016, eso sí, se lanzó en solitario, cosechando éxitos casi inmediatamente: apenas sacó el disco Amores Tuertos, sus canciones pop, como Los viejos y Congelado, comenzaron a sonar en radios.

Este año se prepara para lanzar Soy, un trabajo que adelantará con un concierto el sábado 12 de mayo en el Teatro Municipal de Purranque, en la Región de Los Lagos.

Ahí, además de repasar canciones antiguas, tocará algunas de las nuevas.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Daniela Vega: Operática y popera

Daniela Vega la-tercera

“Un día histórico”. Así definió Daniela Vega el debut de The Resistance Show, el espectáculo de pop y ópera que montó el 14 de abril en la Blondie junto a la estrella electropop estadounidense Nomi Ruiz.

Ahí se les vio cantando a dúo hits poperos como Get loaded. El espectáculo tendrá, de aquí a fin de año, nuevas fechas en Chile y Nueva York, todas por confirmar y por las que hay que estar atento a las redes sociales de ambas cantantes.

En la cinta Una mujer fantástica, Vega no solo dejó claro su talento actoral, sino también sus dotes en la interpretación lírica, que estudió en su época escolar.

Ya en 2015 cantó en vivo frente a una numerosa audiencia en el Caupolicán, cuando acompañó a Manuel García en la celebración de los 10 años de su disco Pánico.

The Resistance Show es lo último de esta artista, que acaba de recibir el galardón a la Mejor Actriz en los Premios Platino del Cine Iberoamericano por Una mujer fantástica.