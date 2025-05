La barra ahora tambien es de ellas

A trás quedó esa época en la que los bares eran territorio exclusivo de los hombres y el sueño del pibe era ver a las barwomen bailando sensualmente sobre la barra, como en la película Coyote Ugly. Ya sea preparando cocteles o consumiendo felices, hoy las mujeres pasaron de comparsas a protagonistas de estos lugares.

Bajo la inspiración inconsciente de la serie neoyorquina Sex and the City, son el foco creativo de los bartenders e, incluso, las mayores consumidoras de cierto tipo de destilados que nacieron pensando en ellos, como el whisky.

Pero eso no es todo: gracias a aguerridas profesionales, también están detrás de la barra compitiendo codo a codo por un merecido espacio y saliendo de Chile a participar en concursos internacionales. He aquí tres buenos ejemplos de cómo y dónde las féminas nos tomamos los bares de Santiago.

Una barwoman de lujo

Chabi Cádiz es la estrella en la barra del Bar Duke’s, en el hotel Grand Hyatt Santiago. Estudió Arquitectura y antes trabajó en discotecas y hoteles. Toda esa experiencia, unida a sus gustos en música, literatura y su pasión por colores y texturas, potencian su locura al momento de crear cocteles. Pruebe su It’s Five O’Clock Somewhere ($ 6.400), un Old Fashioned con whisky, cointreau y un toque de jarabe de arándanos. Lo bautizó así en homenaje al título del primer disco de su adorado Slash, ex guitarrista de Guns’N’Roses. Chabi recomienda, además, ir al bar cuando suena música en vivo, de martes a jueves, entre 8.15 PM y 11.45 PM, y de viernes y sábados, de 9.15 PM a 12.45 AM.

Pensando en ellas Bar Mercado, con la coctelería de Carlos Tubio y la cocina de Gonzalo Olmedo, se convirtió en menos de un año en el destino favorito de ellas.

Tanto así que si quiere una mesa en hora peak (de miércoles a sábado, desde las 9 PM), debe hacer reserva cinco días antes. Ahí, el plan ideal de un grupo de amigas es comenzar con una chelada ($ 3.400) o compartiendo un balde con cinco cervezas Corona ($ 10.000), junto a un crudo de res con albahaca ($ 5.900).

Si no, probar los cocteles de Tubio pensados en el gusto femenino. Como el Media Luna ($ 4.800), con vodka de pera y sauvignon blanc, o el Tierra Indómita ($ 4.900), con tomillo, pimiento morrón, vodka Finlandia cranberry y lima. Imperdibles, además, son sus empanadas de mechada con queso de cabra ($ 6.500).

Un toque de miel Jack Daniel’s no es el único whisky que viene con miel dentro de su botella, pero la marca se lo ha tomado en serio. Y aunque lo creó con motivo del 120° aniversario del White Rabbit Saloon (el bar en que se sirvió Jack por primera vez) y pensando en los hombres, hoy son ellas sus más fervientes consumidoras.

Lo beben con hielo ($ 18.990 la botella en supermercados) y también es furor en coctelería. California Cantina lo sirve solo ($ 6.000) y en varios cocteles; el más pedido es el Mick Jagger ($ 4.900), un mojito que lleva Jack Daniel’s Honey, menta, limón de Pica y un toque del amargo Jägermeister.

ENCUENTRA LAS DIRECCIONES ACA.