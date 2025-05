La conferencia: el impactante drama alemán que revive un oscuro pasaje de la historia

En enero de 1942, una casa ubicada en los suburbios de Berlín, a orillas del lago Wannsee, fue escenario de la reunión que marcaría el desarrollo de la “solución final”. La misma que revive en La conferencia.

La película dirigida por Matti Geschonneck que originalmente fue hecha para la televisión alemana, medio en que trabaja regularmente este director, pero decidió estrenarse en las salas de cine del mundo.

Un cambio que permite apreciar en pantalla grande una de las historias no tan conocidas, pero no por ello menos chocante y, por qué no, escalofriante sobre la matanza judía por parte de los nazis.

La cual se presenta, como su título lo gráfica claramente, en la forma de una burocrática cita entre los jerarcas gubernamentales y de la Schutzstaffel (SS), para acordar la mejor forma de eliminar un “problema”.

Una conferencia que el obergruppenführer -equivalente al rango de general- Reinhard Heydrich (Philipp Hochmair) ha convocado para dar a conocer su propuesta avalada por Hermann Göring.

La cual presentará en el desayuno de trabajo que organizó junto al gruppenführer Heinrich Müller (Jakob Diehl) y el obersturmbannführer Adolf Eichmann (Johannes Allmayer), que durará unos 90 minutos.

Una solución rápida y final

La misma a la que rápidamente se van sumando representantes de los diferentes ministerios, junto a oficiales de la SS y la Gestapo, para que Heydrich les dé a conocer “la orden del día”.

La denominada “solución final de la cuestión judía” que el Jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich presentará luego de hacer un resumen de la situación de la lucha que sostienen desde 1933.

Desde que declararon al pueblo judío el mayor enemigo de la Alemania nazi y la pureza racial aria, haciéndolo blanco de segregaciones, deportaciones y asesinatos. Pero esto ya no es suficiente.

Por lo que es necesario acelerar el proceso y expandirlo más allá del territorio alemán y los países ocupados, llegando a la eliminación judaica en Europa, como lo detallan Heydrich y sus camaradas.

Lo que se va desarrollando como una simple reunión de trabajo, donde algunos asistentes dan a conocer detalles del proceso o sus reparos, mientras surgen algunas fricciones y visiones contrapuestas.

Sin embargo, la situación se hace más chocante porque no se refieren a personas, sino a unidades, objetos. Lo que sucede en un relato simple, pero potente, que hace tomar conciencia sobre uno de los mayores horrores de la historia.

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: Matti Geschonneck

PROTAGONISTAS: Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner, Fabian Busch, Jakob Diehl, Lilli Fichtner, Godehard Giese, Peter Jordan, Arnd Klawitter, Frederic Linkemann, Thomas Loibl

GÉNERO: Drama, Historia

CALIFICACIÓN: Para todo espectador mayor de 7 años