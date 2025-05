La exposición de Banksy tendrá entradas gratis en el primer día de vacaciones de invierno

Banksy 3 ok (1)

Desde su inauguración a fines de mayo, la exposición de Banksy en Chile ha sido uno de los eventos culturales más comentados de este año.

Es que la figura del icónico artista de Bristol sigue siendo tan controvertida como incógnita, ya que su identidad todavía se desconoce, pese a su fama mundial.

De hecho el misterio en torno a su persona recorre gran parte de la primera muestra en el país dedicada al rey del arte urbano, The Art of Banksy: without limits.

La que tras pasar por varios países llegó a Santiago, a la plaza central del centro GAM, donde ocupa una carpa de más de 1.200 m2.

Foto: Carolina Vargas

Ahí puedes recorrer esta exhibición de Banksy en Chile, que se plantea como un homenaje a su figura y arte, con más de 160 trabajos, entre los que hay algunas obras originales certificadas, además de fotografías, litografías, esculturas y murales reproducidos por artistas locales.

¿Todavía no la visitas? Puedes hacerlo este jueves 30 de julio, ya que habrá entradas gratis por cortesía del GAM.

Una promoción que llega justo el mísmo día en que comienzan las vacaciones de invierno 2022, que este año se adelantaron y alargaron a más de tres semanas.

Cómo ir gratis a la muestra de Banksy en Chile

Foto: Carolina Vargas

Quien quiera obtener uno de los tickets liberados para la exposición de Banksy en Chile, debe ir ese mismo jueves a la boletería del GAM, ubicada en el piso 1 del edificio B.

Desde las 9 AM se comenzarán a entregar las invitaciones sin costo, que servirán para ver la muestra ese mismo día, a las 10 AM.

Ojo, que las entradas son limitadas y solo se entregará una por persona. Además, para retirarla debes tener tu pase de movilidad activado o PCR negativo con 24 horas previo al evento.

También debes tener en cuenta que la muestra es para mayores de 14 años.

Foto: Carolina Vargas

Si no puedes ir ese día, The Art of Banksy estará abierta hasta el 31 de julio y con varias otras promociones en el valor de su entrada.

Por ejemplo, los lunes y jueves hay precio rebajado en el horario de 2 PM a 7 PM, cuando cuesta $ 6.000 más cargo por servicio.

Además, hay 20% de descuento para socios del Club La Tercera.

Los tickets se venden online a través de Passline.