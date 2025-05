La feria para los adictos al camping

Por Evelyn Briceño

Hace cinco años que en un sector de Curacaví, en el Fundo Tierra Viva, se hace la feria outdoor Go! Fest, que además de tener varios expositores con novedades para acampar —como los coolers que mantienen el hielo por siete días y unas carpas para armar en la parte de atrás de una camioneta—, tiene actividades familiares para ir a pasarlo bien con los niños al aire libre, como camas elásticas y una pequeña laguna para que paseen en kayak.

Prográmese para ir a almorzar, porque en el lugar habrá varios food trucks, con empanadas vegetarianas, hamburguesas y helados artesanales. Para acompañar, schops de cerveza Kross ($ 3.000) y jugos naturales. Puede sentarse en las mesas o llevar una manta para tenderse debajo de la sombra de encinos en la zona de picnic.

Si la cuerda le dura hasta el atardecer, quédese hasta las 8 PM, porque a esa hora se armará un fogón para que los asistentes cuenten historias y guitarreen junto al cantautor Roberto Feliz.

DÓNDE: Ruta 68, km 32,5, Curacaví (ver mapa en gofestchile.cl) HORARIO: Vi., 10 AM a 6 PM. Sá., 10 AM a 8.30 PM. Do., 10 AM a 7.30 PM PRECIO: $ 3.500 (menores de 10, gratis) EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.