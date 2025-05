La Feria Vinilo Libre vuelve al GAM

La última fue para Navidad, así es que los fanáticos de la música ya estaban echando de menos una nueva Feria Vinilo Libre.

Este sábado vuelve a la Plaza Central del GAM con sus más de 12 mil vinilos, lo que la hace la más grande de su tipo en Chile.

Entre los 25 stands, no se pierda el de Hugo Chávez, que tendrá ediciones inglesas de grupos clásicos, como Led Zeppelin, The Police y The Who, y el de Óscar Japaz, un coleccionista iquiqueño que se especializa en vinilos fabricados en Japón, más caros ($ 25.000 en promedio), pero de mejor calidad que los hechos en EE.UU. o Europa.

Como la feria amerita quedarse todo el día vitrineando, dése una vuelta por el Café Público, ahí mismo en el GAM. No se pierda su crujiente marraqueta con jamón y queso caliente, que viene con un café ($ 3.100), y la torta de tiramisú ($ 3.500).

ESTACIONAMIENTO: En Villavicencio 354, $ 1.200 la hora.