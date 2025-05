La México Truck en Jardin Mallinkrodt

De seguro conoces Jardin Mallinkrodt, el espacio ubicado en pleno barrio Bellavista, con mesas compartidas y 5 food trucks,como La Mexico Truck.

La gracia de La Mexico Truck es que ahí encuentras uno de los tacos mexicanos más ricos de Santiago.

¿La razón?A cargo está Itandehui Bermudez, mexicana de tomo y lomo, quien no tranza ni una pizca de sabor.

De hecho, gran parte de los aliños los importa de México, cosa de dar con el toque justo de picor.

tacos-listo.jpg la-tercera

Prueba los "tacos de cochinita pibil" ($ 7.500), que son 3 tacos de un chanchito deshilachado, aliñada con achiote -conocido como condimento-y cebolla. Ríquisimos.

O los "tacos al pastor" ($ 7.500) que son 3 tortillas de maíz con chancho, cebolla en escabeche, cilantro y piña asada.

Otro buenísimo son las "flautas de pollo" ($ 7.290) que son tacos de maíz fritos y bien crujientes, rellenos de pollo desmechado, crema, lechuga, queso y una salsa picante.

Para compartir en La México Truck

Además hay opciones especiales para compartir, cosa de poder probarlo todo.

Como la "tabla mexicana" ($13.990), que tiene 2 quesadillas de carne desmechada, 6 taquitos crocantes de pollo, nachos y dos salsas caseras.

Lo suficiente para 2 y hasta 3 personas.

HORARIO: Ma. a ju., 6 PM a 12.30 AM. Vi. 6.30 PM a 3 AM. Do. 1 PM a 10 PM. ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.