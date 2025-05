La previa del feriado en la fiesta noventera de Blondie

La pista de la Blondie suele prenderse los fines de semanas, pero esta vez también lo hará la noches del lunes, gracias al feriado del 1 de mayo, el del Día de los Trabajadores.

Ese día, desde las 11.30 PM, podrás ir derecho a su pista central a bailar puro hits, los que sonarán en Adrenalina of Bel-Air, una fiesta para los amantes de los sonidos noventeros.

Esa década será la protagonista de esta fiesta en la previa del feriado, en la que habrá harto pop, eurobeat, boy bands -desde New Kids on The Block hasta Backstreet Boys- y "girl power".

Si quiere lucir algunos pasos de break dance, en esa pista también habrá un especial de rap de los 90, con House fo Pain, Ini Kamoze, MC Hammer y también rimas chilenas, como las de Tiro de Gracia.

Cuanndo quieras bailar algo de otras décadas, en las otras pistas habrá indie, house y hasta un especial de Donna Summer y Chic.

Ojo, que la fiesta es para mayores de 18 años.