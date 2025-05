La Rebeldía, Resistencia y Amor que Daniela Vega expone en su libro de memorias

"Rebeldía, Resistencia, Amor", fueron las tres palabras que la actriz Daniela Vega, dijo cuando la película Una Mujer Fantástica ganó el premio Goya; y ahora, esos tres términos son, también, el título del libro autobiográfico que lanzó en noviembre junto con editorial Planeta.

En el texto, Daniela da rienda suelta a su memoria, para contar en 161 páginas la historia de sus 30 años. Desde que nació el 3 de junio de 1989 en el Hospital Barros Luco, hasta convertirse en una de las personalidades más influyentes del mundo, según la catalogó en 2018 revista Times.

Y lo hace con humildad, porque ese proceso no fue fácil, sino que estuvo marcado por su paso por tres colegios, el bullying, la poca comprensión de lo que le sucedía y, luego la androginia.

A lo anterior se suma el momento en que decide contarle a sus padres que dejará de llamarse David, para pasar a ser Daniela, con 17 años de edad.

Un proceso duro y de transformaciones, pero también de autoconocimiento y sobre todo de mucho amor, como menciona la también cantante lírica en estas líneas.

De hecho, la protagonista de la primera cinta chilena en ganar el premio Óscar a Mejor Película de Habla no Inglesa, cuenta sobre la cercana relación que tiene con sus progenitores, sobre todo con su padre, quien es un principal seguidor y quien la ayuda a tener los pies en la Tierra.

Resistencia de Daniela Vega

DanielaVegaWEB.jpg la-tercera

Daniela Vega en Netflix.

El libro llega hasta su actual momento internacional. El mismo que la tiene presente en Netflix con la serie Tales of the City y como protagonista de una campaña de Vogue, GQ y Gucci, llamada The Performers, y que busca explorar la identidad y política de género.

Nada comparado con años atrás, cuando "vivía en el Ecuador", sostiene ella, o sobre una delgada línea divisoria acerca de su propia identidad.

Sin embargo, su actual situación de privilegios la hizo tomar una decisión: no hacer cambio civil en su registro de identidad sexual. ¿Por qué? "Para mí resultaría muy fácil, pero no lo he he hecho ni lo haré hasta que todos tengamos las mismas oportunidades”, sostiene la actriz en el libro.

Sin duda, una publicación que llegará al corazón por lo honesto de su relato.