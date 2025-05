La ruta para celebrar el Día de la Pizza

Aunque no es un día que se celebre en todo el mundo —fue en EE.UU. donde se instauró cada 9 de febrero con el hashtag #NationalPizzaDay—, en Chile hay varios lugares que este viernes tienen promociones para probar la nunca igualada pizza.

Ponga ojo a estas recomendaciones que no lo decepcionarán.

Una "mafiosa" promoción

la-mafia.jpg la-tercera

Menos de una año lleva en Nueva Providencia la Mafia Pizzería, una pequeña fábrica de pizzas italianas que creó una deliciosa masa que agrada a todos, incluso a los clientes más exigentes y "peligrosos".

No quisieron quedarse fuera de esta celebración, por eso prepararon una comilona promoción para que devore toda la pizza que quiera, por sólo $ 9.990.

Eso sí, esta "mafia" tiene reglas claras: Primero debes reservar tu cupo o darle asistir al evento en su página de Facebook. El pago es en efectivo, tarjeta de crédito o débito y equivale para una persona. La promoción solo es válida en el local. Las pizzas que se servirán son variadas, por corte y a elección de la casa. Y, lo más importante, no puede botar ningún resto de pizza porque le servirán trozos sólo en platos que estén vacíos.

HORARIO: Lu. a mi., 11 AM a 8 PM. Ju. y vi., 11 AM a 10 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, gratis.

Como las hacen en Argentina

Pizzería-Argentina-2.jpg la-tercera

Aunque lleva muy poquitos días abierta, la Argentina Pizzería ya se convirtió en la favorita de quienes pasan por el barrio Italia (está en la esquina de Av. Italia con Condell).

Es un local pequeñito con estética de barrio porteño, atendido por sus propios dueños, donde el chef Juan Manuel Pena prepara con pasión unas pizzas a las que se volverá adicto. ¿Por qué? Porque llevan una cantidad rebosante de queso mozzarella sobre una masa que es ligeramente gruesa y muy crocante, tal como las preparaban sus abuelos italianos en Buenos Aires en la década de los 50.

Puede pedirlas para llevar o comer en el lugar, y lo mejor es que vienen varios formatos. La “muzza”, por ejemplo, que lleva mozzarella, chimichurri y aceitunas verdes puede pedirla en formato familiar a $ 6.900, o por trozo a $ 1.200. Otra buena opción es la “fugazza”, que lleva cebolla y jamón ($ 8.500 la completa).

HORARIO: Ma. a sá., 12.30 PM a 11 PM. Do., 1 PM a 6 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

La verdadera napolitana

Restaurante-Domani-9.jpg la-tercera

En Domani, la pizzería que está en Granaderos al llegar a la esquina con Manuel Montt, preparan pizzas respetando al máximo la tradicional napolitana. Para hacerlo, dos de sus chefs viajaron a esta ciudad italiana para certificarse como maestros pizzaiolos en la asociación de pizzeros más importante del mundo (Associazione Verace Pizza Napoletana). Ellos las preparan en un horno Acunto —que es de ladrillo y sal, del mismo tipo que usan en las mejores pizzerías de Italia—, que alcanza 500° de temperatura para tener las pizzas listas en 90 segundos.

Pida la “Margherita Domani”, que tiene mozzarella de búfala DOP, salsa de pomodoro italiano y albahaca ($ 6.900). Lo mejor es que esta, que es la especialidad de la casa, estará en promoción con un 20% de descuento desde las 4 PM.

HORARIO: Lu. a mi., 12.30 PM a 12 AM. Ju., vi. y sá., 12.30 PM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: Por Nva. Providencia 1360, $ 1.200 la hora.

Festejar con un metro de pizza

Hay un local en barrio Italia que destaca por sus enormes pizzas. Se llama Bar Bulnes y en éste se pueden pedir por tamaño: de un metro de largo, medio metro y un cuarto de metro.

Vaya a degustar sus 27 variedades con un grupo de amigos, porque además de ser ideales para compartir, también tendrán un 20% de descuento. ¿Cuáles probar? La "BBQ" que lleva queso mozzarella en buenas cantidades, carne, jamón, salame y tocino, además de la salsa que le da el nombre. O la "vegetariana" preparada con el mismo queso, salsa de tomate, aceitunas, cebolla, champiñones y choclo. Ambas en una masa delgada y crujiente.

Ahora, si además de comer grandes cantidades quiere productos de lujo, entonces pida la de "centolla Austral" o la de "cordero magallánico", que traen sus dueños, Glendon Morales y Paulo Villegas, directamente de su ciudad natal, Punta Arenas. Las preparan sólo con queso y cebolla, para que, así, pueda apreciar bien los intensos sabores de estos productos del sur de Chile.

Ojo, que por un costo adicional ($ 2.500 más al 1/4, $ 5.000 más al medio metro y $ 10.000 más al metro) puede agregarle centolla o cordero a las otras variedades de pizzas.

Maride todas estas preparaciones con algunas de las cervezas artesanales que venden ahí mismo ($ 3.500 el schop y $ 2.500 el vaso).

HORARIO: Lu. a mi., 1 PM a 12 AM. Ju., 1 PM a 2 AM. Vi. a sá., 1 PM a 3 AM. do., 1 PM a 12 AM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.