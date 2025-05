La Signoria: el restaurante italiano favorito de Marcelo Bielsa

Probablemente pase de largo si no sabe dónde está ubicado.

Prácticamente en la esquina de Av. Bellavista con Loreto, detrás de pesadas puertas de maderas, está La Signoria, un pequeño restaurante donde desde 2011 Flavio Cancino, ofrece un menú que anuncia en una pizarra a tiza desde la calle, con recetas de pasta casera típicas de la región de la Toscana, que más una crema de verduras y jugo natural cuesta $ 9.900.

Puede tocarle “ravioli del plin”, rellenos de pollo asado, tomate seco y espinaca por ejemplo, con una salsa de berenjenas o unos “fetuccini cacio e pepe” con queso Pecorino – de oveja- y una buena cantidad de pimienta fresca.

¡No se pierda el postre! Que son una delicia, de hecho este era el lugar favorito de Marcelo Bielsa, quien fuera entrenador de la Selección Nacional de Fútbol.

Tortas-La-Signoria-9.jpg la-tercera

Pida la “torta del nonno” ($ 2.500) una maravilla de masa delgada rellena de chocolate y peras salteadas con miel.

HORARIO: Ma. a sá., 11 AM a 7 PM. Do., 10 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.