La Signoria: tentación italiana en Bellavista

En una casona en Bellavista, casi al llegar a calle Loreto, está La Signoria, un pequeño restaurante al que se entra por antiguas puertas de madera. Ahí, de martes a viernes, tienen un menú con seis opciones dignas de restaurante de mantel largo y a muy buen precio.

Cada día puede elegir, entre otros, los “sorrentinos de betarraga”, de pasta sumamente suave y rellenos con ricotta y jengibre; los “ fetuccini”, de grosor perfecto, con un ragú, guiso de carne; los “ravioles escalivados”, rellenos con ricotta y acompañado de una salsa con pimientos, berenjenas y cebolla, y los “ñoquis”, que ahí preparan con un suave y delicioso pesto.

Cualquiera de estas delicias italianas, más una entrada (ensalada o sopa de zapallo jengibre), un jugo natural y un postre es siempre fijo: $ 9.900.

Tortas-La-Signoria-11.jpg la-tercera

Con el postre se irá siempre a la segura en esta casona de Bellavista, porque el lugar es famoso por sus tortas y postres varios. Si tiene suerte le tocará la torta del “nonno”, de masa delgada y crocante, y rellena de una imperdible pasta de chocolate. También puede ser el “mousse de chocolate”, que mezcla el bitter y el chocolate blanco.

HORARIO: Ma. a vi., 11 AM a 7 PM. Sá., 10 AM a 7 PM. Do., 10 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: Por Loreto, con propina.