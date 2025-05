La tarde libre en Patronato

Caminar por Antonia López de Bello, entre Loreto y Río de Janeiro, puede tomarle la tarde completa. Son sólo dos cuadras, pero plagadas de curiosidades. Aquí, una guía para no perder detalle.

Había una vez Muffins de té verde, amargos como el té, o trozos de queque chocolate, suaves y esponjosos, son algunas de las delicias de esta pastelería coreana, que fusiona sus recetas con técnicas francesas, y donde puede pedir su café para tomar en el lugar, cómodamente sentado. También hay para llevar (desde $ 1.800).

DONDE: Antonia López de Bello 323 Tel.: 227325100 EST.: Por Mallinkrodt, entre Antonia López de Bello y Dardignac, con parquímetro, $ 1.086 la hora. Liquida Marcas Lo que encuentra en esta tienda es oferta de stock, productos que fueron expuestos en vitrina o que simplemente no se vendieron en distintas tiendas del mundo y que aquí son entre 30% y 70% más baratos. Hay marcas como UGG, The North Face, Columbia y Northland, la ropa deportiva que tiene productos con primeras capas, esas que aguantan más de 15 grados bajo cero (desde $ 20.000). Además, hay sacos de dormir térmicos, carpas y mochilas. DONDE: Antonia López de Bello 319, loc. 6 TEL.: 6.5007190 HORARIO: Lu. a vi., de 10.30 AM a 7.30 PM. Sá., de 10 AM a 7.30 PM. Chicken Story Si le gusta el pollo frito, no puede dejar pasar este restaurante especialista en alitas de pollo. Son de carne abundante, aliñadas con salsa agridulce o picante, muy al estilo coreano. No se le ocurra ir a probarlos solo, porque los platos son abundantes. Cuestan desde $ 9.900 y alcanzan para tres personas. Se comen con la mano para poder sacarle mejor la carne a las alitas. No se preocupe que le pasarán un “cubrededos” para no mancharse. DONDE: Antonia López de Bello 267 TEL.: 227327939 HORARIO: Lu. a sá., de 10 AM a 11 PM. Do., 12 PM a 11 PM.

Series coreanas K-market es un supermercado pequeño, coreano, con ingredientes típicos asiáticos, como salsa de pescado, de ostras o fideos de arroz. Lo curioso es que, además, se venden series de este país, rápidas y adictivas, con actores que cantan, modelan y bailan, con subtítulos en castellano ( desde $ 8.000). DONDE: Antonia López de Bello 246 TEL.: 27779955 HORARIO: Lu. a vi., de 9.30 AM a 8 PM. Sá., 9.30 a 6 PM.