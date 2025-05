La versión online del festival Womad rescatará un concierto histórico de Peter Gabriel

Puede que ya conozcas el famoso festival multicutural Womad, porque tiene ediciones por varias partes del mundo, entre ellas una en Chile. Y ahora, en plena pandemia tendrá su primera versión online, Womad at Home.

Será la primera versión online de este evento, que tiene ese nombre por la sigla de World of Music, Arts & Dance. Lo creó hace ya más de cuatro décadas un legendario músico británico, Peter Gabriel, con la idea de mostrar la riqueza de las distintas culturas del mundo.

Debutó como festival en 1982 en Shepton Mallet, Reino Unido, y poco a poco se expandió a otros países, llegando también a Chile, donde este año se celebró su sexta edición, en la Plaza de la Paz, en Recoleta.

Para acompañar a sus seguidores que están en confinamiento, armaron este Womad at Home, que este sábado 25 y el domingo 26 de julio tendrá un puñado de actividades virtuales, siempre con su sello multicutural.

Concierto, talleres, charlas y mucho más tendrá este fin de semana y todo gratis.

Peter Gabriel en Womad at Home

A las 10 AM del Reino Unido, 5 AM de Chile, partirán las actvidades de este Womad at Home.

Ahí participarán artistas de todo el planeta y también su creador, Peter Gabriel, de quien podrás ver una presentación histórica.

Se trata del concierto que el autor de Don´t give up dio en la primera edición del festival, en 1982, jornada en la que también tocaron nombres como Echo and The Bunnymen, The Chieftains, Don Cherry, Simple Minds y The Drummers of Burundi.

Además, en esta ocasión participarán artistas como Bollywood Brass Band, Abi Daré, One Drum with Abass Doddo, Les Amazones D'Afrique e Indian Man, entre varios otros.

Todas las actividasdes de Womad at Home las podrás seguir desde su web.