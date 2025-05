Las 10 películas que hay que ver sí o sí en Sanfic

Wildlife2 (1) OK

Si bien aún no se saben los horarios y lugares de exhibición de las películas, cada año Sanfic, Santiago Festival Internacional de Cine, es un imperdible para los cinéfilos locales.

Ya va en su versión 14 y aquí te recomendamos 10 películas que no hay que perderse por nada del mundo. Cintas fresquitas, recién salidas del horno y con calidad garantizada.

1. Diamantino

Diamantino-1-1-OK.jpg la-tercera

Este filme se estrenó en la Semana de la Crítica de Cannes de este año. Es el segundo largometraje dirigido por los realizadores estadounidenses Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt y se enfoca en Diamantino, una estrella del fútbol mundial quien pierde su magia y termina su carrera en total descrédito.

Sin embargo, busca un nuevo propósito en su vida y se enfrenta a amenazas como el neofascismo y la crisis de los refugiados en Europa.

Es una coproducción entre Portugal, Francia y Brasil que se ha robado el corazón del público y que vale la pena ir a ver.

2. Cold War

Cold-war-2-1-OK.jpg la-tercera

Aunque no es masivo, el cine polaco es una fuente inagotable de buenas películas y este filme es un claro ejemplo de ello.

Estrenado en la Competencia Oficial del Festival de Cannes 2018 —donde recibió el premio a la Mejor Dirección—, éste es el más reciente trabajo del cineasta polaco Pawel Pawlikowski, el mismo de la impactante Ida, que se dio en Sanfic 10 y que ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera.

Está ambientado en la Guerra Fría, entre la Polonia estalinista y el París bohemio de la década de 1950, donde un músico amante de la libertad y una joven y apasionada cantante, viven un amor imposible. Una joyita en blanco y negro que llega a Sanfic 14, a la sección Maestros del cine.

3. Wildlife

Wildlife2-1-OK.jpg la-tercera

Este es el primer largometraje del actor estadounidense Paul Dano, conocido por sus roles en filmes como Petróleo sangriento y Pequeña Miss Sunshine. Abrió la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y está basado en la novela homónima del destacado escritor Richard Ford.

Protagonizada por Jake Gyllenhaal (Secreto en la montaña, Donnie Darko) y Carey Mulligan (Drive), se centra en la vida de Joe, cuya familia se muda a u pueblo de Montana en busca de nuevas oportunidades de trabajo.

Pero el panorama se vuelve confuso cuando lo único que encuentran en el pueblo es una lluvia de cenizas ocasionada por incendios en los bosques cercanos, fuego que altera el medio ambiente y la conciencia de las personas.

4. Tyrel

Tyrel-1-OK.jpg la-tercera

Esta es una cinta "gringa", pero con ADN chileno, porque su director es Sebastián Silva. La estrenó en la Competencia U.S. Dramatic del Festival de Sundance y se centra en Tyrel, quien acepta la invitación de uno de sus amigos para sumarse a un viaje entre chicos.

La idea es salir de Nueva York y relajarse en la montaña de Catskills un par de días, pero Tyrel comienza a sentir incomodidad cuando se da cuenta de que es el único afroamericano del grupo. Al final, todos los invitados al viaje se sacan sus caretas y muestran sus reales pensamientos.

5. El ángel

El-ángel-7-OK.jpg la-tercera

Estrenada en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes de este año, la más reciente película del argentino Luis Ortega se ambienta en el Buenos Aires de 1971 y está protagonizada por un personaje real, Carlitos, un chico de 17 años que descubre que su vocación es ser un ladrón.

Cuando conoce a Ramón se siente atraído por él y juntos se embarcarán en un viaje de descubrimientos, amor y crimen. Matar es sólo una ramificación aleatoria de la violencia, que continúa intensificándose hasta que Carlitos es arrestado.

Debido a su apariencia, la prensa lo llama "El ángel de la muerte"; en total, se cree que cometió más de 40 robos y 11 homicidios y hoy, tras 45 años de cárcel, Carlos Robledo Puch es el prisionero más antiguo en la historia argentina.

6. El libro de Lila

El-libro-de-Lila-1-OK.jpg la-tercera

Esta cinta se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Busan, Corea, y desde allí ha saltado —con elogios y premios— a otros festivales, como los de La Habana y Miami.

Se trata de la ópera prima de la realizadora colombiana Marcela Rincón González y, además, es el primer largometraje animado dirigido por una mujer en Colombia.

La historia se centra en Lila, el personaje de un libro que repentinamente queda fuera de su mundo de papel. Así inicia una aventura y entenderá que sólo Ramón, el niño que años atrás solía leerla, puede salvarla. El problema es que Ramón ha crecido y ha dejado de leer y creer en la fantasía.

7. El infiltrado del KKKlan

El-infiltrado-del-Kkklan-10-1-OK.jpg la-tercera

Casi tres décadas después del debut de uno de sus títulos más recordados, Haz lo correcto, el cineasta estadounidense Spike Lee entusiasmó a la crítica con éste, su más reciente trabajo, estrenado en la Competencia Oficial del Festival de Cannes 2018, donde recibió el Gran Premio del Jurado.

El filme se basa en el libro Black Klansmann, de Ron Stallworth, que relata su propia y singular experiencia en los años 70, cuando siendo oficial de policía en Colorado, logró infiltrarse en el Ku Klux Klan a pesar de ser afroamericano, incluso consiguiendo convertirse en uno de sus dirigentes a nivel local.

8. 3 Faces

3-Faces-3-ok.jpg la-tercera

Este filme también se estrenó en la Competencia Oficial del Festival de Cannes2018 y ahí ganó el Premio al Mejor Guion. Es la película más reciente del reconocido realizador iraní Jafar Panahi –de quien exhibimos Taxi en Sanfic 12– y toma como punto de partida el inquietante video que recibe una famosa actriz iraní de una joven que pide apoyo para escapar de su familia conservadora.

9. Shoplifters

Shoplifters-3-OK.jpg la-tercera

Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, la más reciente película del japonés Hirokazu Koreeda –de quien hemos exhibido Nobody Knows y Still Walking, en Sanfic 1 y 5, respectivamente– se centra en Osamu y su hijo, ladronzuelos que recogen en la calle a una niña que parece estar sola.

La esposa de Osamu es reacia a albergarla, pero acepta cuando comprende que sus padres la han maltratado. A pesar de su pobreza y sobreviviendo gracias a sus pequeños robos, los miembros de esta familia parecen felices, hasta que un incidente revela sus secretos más terribles.

10. Calzones rotos

Calzones-rotos-1-OK.jpg la-tercera

Basada en la novela homónima del escritor nacional Jaime Hagel Echenique, ésta es la más reciente película del chileno Arnaldo Valsecchi. Se ambienta en los años 50, en una gran casona de hacienda donde viven sólo mujeres: Matilde, la matriarca, sus tres hijas solteronas y la más joven, una adoptada.

En su lecho de muerte, la anciana le confiesa al cura del pueblo haber asesinado a su marido 40 años atrás y haberlo “sepultado” en un arcón de la cochera, donde también yace el cadáver de otro hombre. En un día de reencuentro familiar, se revivirá el pasado que condicionó la vida de estas mujeres, llena de secretos.

Ojo con las actuaciones de reconocidos nombres locales, como Gloria Münchmeyer, Patricio Contreras y Julio Jung.

Fotos: Promocionales, gentileza Sanfic.