Las 11 ferias que hay que recorrer esta primavera

Por Evelyn Briceño, Bárbara Muñoz y Darío Zambra

Aunque ha costado que llegue el buen tiempo, las ferias hacen fila para entretener a los santiaguinos esta primavera. Hay de diseño, para sibaritas, para fanáticos del vino y otras bien familiares. Elija la que mejor se ajuste a su perfil.

Una de food trucks en La Reina

food trucks la reina la-tercera

Si quiere partir este mismo fin de semana yendo a una feria al aire libre, no se pierda la que se hará entre este viernes 13 y el domingo 15 en la Plaza Ossandón, esa que está en la esquina de Av. Carlos Ossandón y Av. Príncipe de Gales. En el Festival de Food Trucks de La Reina habrá 13 carros de comida con una oferta bien variada. Si lo suyo son los sánguches, pruebe los de La Teresa, que tiene uno de jabalí mechado -más sabroso y magro que el cerdo-, con porotos verdes, palta, tomate, ají verde y mayonesa casera ($ 7.000). Si le gusta el pescado, pida el de trucha de río frita, con tomate, cebolla morada y cilantro ($ 6.000).

Vaya con niños, porque el sábado a las 3 PM habrá una exhibición de agility.

DÓNDE: Plaza Ossandón, La Reina HORARIO: Vi. 13 y sá. 14, 12 PM a 11.30 PM. Do. 15, 12 PM a 9 PM PRECIO: Entrada gratis EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Vinos en Vitacura

Otra feria que se hará este fin de semana es Bodega Capital, en que 14 de las mejores viñas de Chile presentarán sus botellas de lujo en pleno Paseo El Mañío. En cada stand, los enólogos y sommeliers de las marcas -Santa Rita, Leyda, Veramonte y Loma Larga, entre otras- le explicarán al público el proceso para lograr sus vinos, mientras el público los prueba en una copa que se compra a la llegada ($ 5.000, tres degustaciones). Si le gusta alguno, podrá comprarlo por botella o por caja de seis, con descuentos de entre un 10% y un 30%. Para maridar, tres restaurantes del paseo -Tío Tomate, Cuerovaca y La Sociedad- tendrán menús especiales a buenos precios, como el “tiradito de reineta con puré de camote” de Tío Tomate ($ 6.000) y la “longaniza parrillera en pan brioche” de Cuerovaca ($ 3.000).

DÓNDE: Paseo El Mañío, altura 3800 de Av. Vitacura HORARIO: Vi. 13, 6 PM a 10 PM. Sá. 14, 12 PM a 10 PM. Do. 15, 12 PM a 8 PM PRECIO: Ent. gratuita EDAD: Mayores de 18 años ESTACIONAMIENTO: En Av. Vitacura 3850, $ 1.600 la hora.

Diseño en una fábrica antigua

Encuentro local 1 la-tercera

A los amantes del buen diseño les gusta pasear por Encuentro Local, porque ahí vitrinean con calma en stands que ofrecen desde zapatos de autor hasta muebles de líneas simples. Se hace un par de veces al año en IF Blanco -una antigua fábrica refaccionada de Recoleta- y su sexta versión será el sábado 21 y el domingo 22 de octubre, con más de 30 expositores, como GradoNoventa, con sus bolsos de origen vegetal, y Vaso de Gallo, con su vasos vintage. Sume a los niños a este paseo, porque estarán los susurradores de la Fundación Mustakis (que relatan cuentos a través de coloridos tubos) y habrá talleres creativos a cargo de Stgo Maker Space, como uno para construir dragones de cartón. Siéntese a descansar en los sillones de pallets instalados en el patio, donde podrá comer lo que ofrecen los food trucks.

DÓNDE: Puma 1180 HORARIO: Sá. 21 y do. 22 de oct., 11 AM a 8 PM PRECIO: Entrada gratis EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Para melómanos en Matucana

Feria Celadores la-tercera

¿Una feria primaveral para los melómanos? Celadores, esa que alguna vez se montó en el ex Teatro Italia y que el sábado 21 será en Matucana 100. Durante todo un día podrá vitrinear ahí en puestos de discos y de diseño, ver exposiciones de arte, comer en carros de comida y disfrutar de conciertos y Dj sin pagar entrada. En la explanada encontrará todos los stands, como el del sello Quemasucabeza, que tendrá sus nuevos lanzamientos, incluso en formato casete, como Microonda, del grupo Protistas. Ojo, que en la huerta del recinto habrá Dj pinchando todo el día, entre ellos Eggglub y Tomás Urquieta. Las tocatas de la jornada serán bajo techo, en la Sala Bunster, con grupos como MKRNI, de pop bailable, y Gianluca, la nueva estrella del trap.

DÓNDE: Av. Matucana 100 TELÉFONO: 229649240 HORARIO: Sá. 21 de oct., 12 PM a 12 AM PRECIO: Entrada gratis EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

El décimo Mercado Paula Gourmet

Mercado Paula la-tercera

La feria gastronómica Mercado Paula Gourmet va a celebrar su décimo aniversario en el Parque Araucano entre el 2 y 5 de noviembre. Más de 100 expositores de todo Chile estarán mostrando sus productos gourmet, entre ellos novedades como los filetes de anchoas y luche deshidratado de CocinaMar, de la fundación que apoya la pesca sustentable y artesanal, y los las galletas untables de cochayuyo (dos porciones x $ 5.000) de Munani.

Como la idea es que haya un ambiente fiestero, vaya el jueves por la noche, porque hasta podrá bailar: en el lugar estará tocando la banda tropical Villa Cariño (8.30 PM). Ojo, que si le gusta el jazz, opte por el viernes, que estará la cantante Paz Court (7.30 PM), mientras que el sábado, la orquesta Crucero (7 PM), con un homenaje a Juan Gabriel.

DÓNDE: Cerro Colorado 5612 HORARIO: Del 2 al 5 de noviembre. Ju. a sá., 10.30 AM a 10.30 PM, do., 10.30 AM a 10 PM PRECIO: $ 6.000. Con Club La Tercera, $ 5.000 ESTACIONAMIENTO: En Av. Presidente Riesco 5330, $ 25 el minuto.

De todo para las mujeres

Feria Mujer_1 (-min (1) la-tercera

Desde 2010 que se viene organizando Feria Mujer y desde el año pasado se hace en un lugar bien tranquilo, rodeado de naturaleza, la Casona Santa Rosa de Apoquindo. Ahí, entre el 10 y 12 de noviembre verá a más de 100 expositores de belleza y moda. ¿Novedades para ver? Los productos de Glov, que tiene un guante desmaquillante que al pasarlo con suavidad por la cara saca los rastros de maquillaje. También, las cremas y máscaras de belleza de la marca Pura, hechas con palta.

Como el vitrineo puede ser largo, en el parque habrá seis restaurantes en stands con oferta bien variada, como el ceviche de trucha arcoíris ($ 6.000) de Monkey Dog y las imperdibles empanadas de ají de gallina de La sazón de Noelia.

DÓNDE: Av. Padre Hurtado 1195 HORARIO: 10 al 12 de nov., 10 AM a 9 PM PRECIO: $ 7.000. 30% desc. con Club La Tercera (menores de 12 años, gratis) EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En el lugar, con propina.

Parque de diversiones solidario

Parque feliz 1 la-tercera

Si quiere divertirse y al mismo tiempo cooperar con una buena causa, vaya al Parque Bicentenario entre el 10 y el 12 de noviembre. La fundación Pequeño Cottolengo, que recoge a personas discapacitadas abandonadas por sus familias, organiza Parque Feliz para financiar sus tres casas de acogida. Es especial para los niños, porque lo que se encontrarán ahí es un parque de diversiones con juegos mecánicos y un bazar navideño. Llévelos el sábado, porque a las 12 PM estará tocando Mazapán; a las 12.30 PM, Cantando Aprendo a Hablar, y 31 Minutos a las 8.30 PM.

DÓNDE: Av. Bicentenario 3236 WEB:cottolengo.clHORARIO: Vi. 10 de noviembre, 5 PM a 9 PM. Sá. 11 y do. 12, 11 AM a 9 PM PRECIO: Gral., $ 5.000. Con show, vi. y sá., $ 12.000; do., $ 7.000 ESTACIONAMIENTO: En Av. Bicentenario, pocos, gratis.

Sabores franceses en un parque

Moritz Bon Appetit la-tercera

El fin de semana del 10 al 12 de noviembre, en el Parque Araucano se sentirá como paseando por una pequeña feria parisina. Durante esos tres días, estará instalado ahí el Mercado Bon Appétit, la feria gastronómica que hasta el año pasado se hacía en el Parque Balmaceda con el nombre de Le Village de France. Ahora, se estrena en Las Condes con más expositores y una oferta de actividades renovada. Lo bueno que tiene es su selección de stands, una muestra de algunas de las mejores cocinas francesas de Santiago, como el clásico restaurante Le Bistrot y el café de Etienne Marcel. También podrá probar la mano de algunos buenos locales chilenos, como la sanguchería Capicúa y la juguería La Naranja Mecánica. Antes de recorrer la feria pregunte por las actividades, que hay varias, desde catas de vino hasta clases de francés.

DÓNDE: Entrada por Cerro Colorado HORARIO: Vi. 10 a do. 12 de nov., 10 AM a 10 PM PRECIO: $ 3.900. Gratis menores de 12 años EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En Av. Presidente Riesco 5330, $ 25 el minuto.

De picnic en Providencia

ZZ9A6760 la-tercera

Esta primavera, el mercado gourmet Echinuco regresa con varias novedades, como su nueva ubicación, el Parque Inés de Suárez. En ese gran espacio de Providencia estará desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de noviembre. En esta ocasión, además de los 160 puestos de pequeños productores gourmet de todo Chile, habrá varios food trucks, con preparaciones que podrá disfrutar en la zona de picnic, con buena sombra. De hecho, se venderán canastas y mantas para que vaya escogiendo qué probar. Aproveche de llevar pescados y mariscos frescos de aquí, porque en uno de los nuevos sectores habrá productores de seis caletas artesanales, que traerán a Santiago lo mejor de su pesca.

Los niños estarán felices en la zona reservada especialmente para ellos, porque tendrá juegos y jornadas de adopción de perritos los tres días.

DÓNDE: Antonio Varas 1510 HORARIO: Vi. 24 a do. 26 de nov., 11 AM a 9 PM PRECIO: $ 4.500. Desc. con Club La Tercera EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Su majestad, el sánguche

Finde_Restaurante Capicua-5_650 la-tercera

Entre el 23 y el 26 de noviembre se hará la séptima versión de la Feria del Sánguche, siempre en el Parque Araucano. Esta vez habrá 25 sangucherías, entre ellas las conocidas Capicúa y algunas muestras de El Camino, famoso por sus briskets de carne. Pero la variedad va mucho más allá, con sánguches bien originales, como uno de prieta, y varios vegetarianos. El énfasis de este año estará en esos preparados con productos del mar, como el de merluza frita con ensalada chilena, uno de ceviche y otro que lleva machas como ingrediente principal (desde $ 4.000 c/u).

El crítico gastronómico Daniel Greve estará a la cabeza de varias clases de cocina con horarios por definir. Una de ellas será para preparar un “sánguche campesino”, con ingredientes que serán definidos por las redes sociales de la feria y por elección final de un jurado.

DÓNDE: Parque Araucano FACEBOOK: Feria del sánguche HORARIO: Ju. 23 a do. 26 de nov., 11 AM a 9 PM PRECIO: $ 4.000 (gratis ju. 23 de nov. y vi. 24 hasta las 6 PM) EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En Pdte. Riesco 5330, $ 25 el minuto.

Del Hacedor de Hambre

Si ve el programa Hacedor de Hambre en TVN y disfruta de sus datos, no se pierda la feria que tendrá entre el 23 y el 26 de noviembre en el Parque Padre Hurtado. Al lado del anfiteatro encontrará más de 150 stands de pequeñas y medianas empresas gastronómicas, con sánguches, pastas y helados para probar. Si le gusta la pizza, no se pierda la de Romamor, que mantiene el tradicional estilo italiano, y si prefiere lo mexicano, pase por el carrito de Ijole, con sus contundentes tacos y burritos. También hay un sector de emporio con 32 stands, entre ellos el de Pastelería Liwen, que trabaja con ingredientes de tradición mapuche, como harina de piñón y maqui.

DÓNDE: Av. Bilbao 8105 FACEBOOK: Feria Hacedor de HambreHORARIO: 23 a 26 de noviembre, 11 AM a 10.30 PM PRECIO: $ 5.000. Menores de 12 años y 3a. edad, gratis. 20% desc. con Club La Tercera ESTACIONAMIENTO: En el parque, $ 5.000.