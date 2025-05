Las boy bands vuelven a sonar en Tell my why, la nueva comedia de Los Contadores Auditores

Tell me why 1 ok

"Tell me why, ain't nothin' but a heartache, tell me why, ain't nothin' but a mistake" dice el coro de I want it that way, una de las canciones más conocidas de los Backstreet Boys.

Un hit pop con todas sus letras, que no paraba de sonar en 1999 y que ahora inspira la nueva producción de Cultura Capital y el Teatro Nescafé de las Artes.

Se trata de Tell me why, el más reciente musical dirigido por Los Contadores Auditores, la dupla que integran Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera y responsables de exitosas comedias como Morir de amor y Vivo por ella.

Tell-me-why-2-ok.jpg Nacho Severin

Foto: Teatro Nescafé de las Artes

Y al igual que en sus montajes anteriores, vuelven a inspirarse en la cultura pop para su nueva obra. Específicamente en las boy bands, los grupos prefabricados integrados por chicos y que fueron verdaderas máquinas de de hits.

Una tradición que va desde los Bee Gees hasta NSync y que ahora sirve de inspiración para esta comedia musical, que se estrena el jueves 3 de agosto en el Teatro Nescafé.

Y con un elenco de conocidos actores y actrices, que incluye a Dayana Amigo, Gabriel Urzúa, José Antonio Raffo, Koke Santa Ana, Mariela Mignot, Carlos Donoso, María Gracia Omegna y Carmen Disa Gutiérrez.

De Backstreet Boy a Magneto

Tell-me-why-3-ok.jpg Nacho Severin

Foto: Teatro Nescafé de las Artes

Ahí podrás reír con Tell me why y su historia que tiene como protagonistas a un grupo de amigos que juegan baby fútbol juntos y que descubren que son los mejores de su pequeña liga.

Pero el éxito empieza a tambalear, al igual que la amistad, cuando la estrella del equipo recibe una oferta de una liga superior.

Una historia sobre amistad, el paso del tiempo y nuevas masculinidades al ritmo de las canciones pop, baladas, estrbillos y coreografías de grupos como Backstreet Boys, NSync, Take That, New Kids on the Block y hasta los Bee Gees.

Además, suenan algunas boy bands latinas, como Magneto y Son by Four.

Tell me why tiene funciones en el Teatro Nescafé hasta el 20 de agosto y las entradas cuestan desde $ 14.000, disponibles tanto en boletería como en el sitio web del recinto.