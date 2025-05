Las canciones que Luis Miguel debe tocar en sus conciertos en Santiago

Como está Luis Miguel en Chile, hicimos esta selección de canciones que esperamos que toque en algunos de sus recitales.

La Malagueña

Tenía sólo 12 años cuando Luis Miguel, junto a su padre en la guitarra, apareció por primera vez en un canal de televisión mexicano cantando La Malagueña, un tema creado en la década del 40 que se atribuye a los músicos y compositores de ese país Elpidio Ramírez y Pedro Galindo Galarza.

La canción habla del desamor de una mujer de Málaga, España, y la han interpretado varios y conocidos artistas, entre ellos Paco de Lucía, Amparo Ochoa, José Feliciano, Lila Down y, por supuesto, el interprete de Por debajo de la mesa que la popularizó aún más.

La transmisión en TV fue para recopilar dinero y, así, lograr grabar su primer disco 1+1= 2 enamorados.

Sería un bueno que en los cuatro conciertos que el cantante hará en el Movistar Arena, recuerde sus primeros pasos en la música.

La chica del bikini azul

En el disco Palabra de honor de 1984 Luis Miguel deja la infancia, para mostrarse como un joven más sensual, maduro y juguetón que se atreve a cantar temas relacionados con el amor adolescente y las drogas a esa edad.

Y lo logró con creces con las once canciones que EMI produjo para él y que componen el álbum, entre ellas Muñeca Rota e Isabel.

Sin embargo, la que se llevó todas las miradas fue La chica del bikini azul, uno de los temas playeros y pegajosos que convirtieron al disco en el más vendido en lo que llevaba de carrera (hasta esa época), y no sólo en América Latina, sino también en Europa.

Fue tal su impacto que a los 15 años fue reconocido con el premio Grammy a la mejor mejor interpretación a dúo. Esto por su tema Me gustas tal como eres, que entona con la cantante y actriz escocesa Sheena Easton.

Ahora te puedes marchar

Este es otro éxito ochentero que de ninguna manera puede dejar fuera de un concierto. No sin causar enojo al menos, más si se toma en cuenta que al ritmo pegajoso de esta canción hay que sumarle el movimiento de hombro -ver el video- ícono absoluto para la fecha.

El resto, es decir que Ahora te puedes marchar es una canción de 1987, del disco Soy como quiero ser y es la versión en castellano de I Only Want To Be With You que hizo conocida Dusty Springfield en 1963 y tan popular es, que Super Junior La banda coreana de K-Pop, acaba de hacer su propia versión.

Culpable o no (Miénteme como siempre)

Temazo. Miénteme como siempre (culpable o no)es de esos infaltables del desamor y probablemente una de las canciones que sin quererlo, suenan en tu cabeza seas un fanático de Luis Miguel o no. Más si viste la serie.

De hecho, en la serie,Miénteme como siempre (culpable o no) suena en el cuarto capítulo justo cuando termina con Mariana Yazbek, con quien tuvo un romance definitivo y marcador, a los 17 años.

El resto es la leyenda detrás de esta canción, la tercera del álbum Busca una Mujer, de 1988 y compuesta por Juan Carlos Calderón.

Entrégate

Quizás algo controversial como Decídete, que fue censurada cuando Luis Miguel tenía 13 años y definitivamente menos pop que Cuando calienta el sol, aunque no por ello menos empalagosa.

Entrégate, es el segundo sencillo en la lista de "20 años", el disco que fue nominado al Premio Grammy (1990) y por el que Luis Miguel fue reconocido como el vocalista masculino de América Latina,

Además es de Juan Carlos Calderón el mismo detrás de hits como La Incondicional. Y ¿viste el video? De acuerdo, no deja de ser cliché y bien romántico.

Cuando calienta el sol

Si viste la serie, posiblemente recuerdes la escena en la que se estrena el videclip de Cuando calienta el sol, en que actúa una de las primera novias de Luis Miguel, pero que casi no ocupa un rol relevante dentro del video, porque a su padre Luisito Rey, no le gustó.

Este sí o sí es un imperdible que no puede faltar en sus conciertos en Chile. Y cómo no, si este tema del disco Soy como quiero ser de 1987 -cuando el cantante de La chica del bikini azul tenía sólo 17 años-, significó un cambio en la carrera del artista, quien comenzó a internacionalizarse aún más.

Ahí encuentras temas que rápidamente se convirtieron en clásicos bailables e inolvidables, como Ahora te puedes marchar y Eres tú.

Fría como el viento

Fría como el viento es otra de las baladas icónicas escritas por Juan Carlos Calderón y que encuentras en Busca una mujer el disco de 1988 con el que encabezó las listas de Billboard Hot Latin Tracks junto con otros éxitos como Ahora Te Puedes Marchar y La Incondicional.

¿Discazo o no? Y bueno, claro, a esto se suma la imagen del Sol de México con un pelo bien aleonado, otra imágen icónica ochentera.

No sé tú

Es un clásico ultra coreable que no podíamos dejar pasar.

La lanzó el año 1991 con su disco Romance, el octavo álbum de estudio que produjo el cantante mexicano de boleros Armando Manzanero, tal como se ve en los último capítulos de la biopic.

A pesar que el sello que en ese momento representaba al Sol de México prefería un disco de grandes de éxitos, el cantante se entusiasmó con interpretar clásicos del cancionero popular entre los años 1944 y 1986.

En total son 12 canciones y la número 11 del disco es No sé tú, la que rápidamente alcanzó el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs en EE.UU, junto con Inolvidable.

De hecho, el disco vendió más de 400 mil copias en sus primeros 10 días y entre los muchos premios que recibió se encuentra también una nominación al Grammy como mejor álbum pop latino.

Ya queremos cantar a todo pulmón "No sé tú, pero yo no dejo de pensar...".

Será que no me amas

"No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas" es uno de los coros más inolvidables del Sol de México.

La canción lanzada en 2009 en el disco No culpes a la noche es una reversión en español del tema del grupo estadounidense The Jackson 5, llamada Blame it on the boogie que cantaba esta banda compuesta por cinco hermano, entre ellos Michael Jackson.

De hecho, en la serie aparece justo en el momento en que Luismi, se quiere proyectar internacionalmente cantando con el Rey del Pop. Nunca lo logró.

De todas maneras, el éxito de este álbum que recopiló canciones ultra populares de Luis Miguel, entre ellas Suave, Sol, arena y mar y Como es posible que a mi lado, fue rotundo: vendió casi tres mil copias a una semana de su lanzamiento.