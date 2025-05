Las heladerias mas refrescantes para este verano

Con palito, de pura fruta y la mitad de calorías que una manzana. Cremosos, tentadores y sin preservantes ni conservantes. Sólo de chocolate de origen y con toques de avellana y coco. Así son las tentadoras opciones de helados que no puede dejar de probar esta temporada.

La Florencia En este café, que abrió hace algunos meses en un strip center de Luis Pasteur, encuentra helados hechos con materia prima italiana, cremosos y de sabores irresistibles, como nutella, dulce de leche, tiramisú o suave mascarpone.

Lo más fresco son sus sorbetes, hechos al agua, con frutas de la estación. Uno de los imperdibles de esta temporada es ir a probar su helado de sandía, suave y refrescante. Los puede pedir en un cono, que aquí es grande y crocante ($ 1.800 el de un sabor y $ 3.600 el de tres) o en una de esas copas que fascinan a los niños, como la Florencia ($ 4.000), con tres sabores y una buena dosis de crema chantilly y salsa de chocolate.

¿Dónde disfrutarlos? En la amplia terraza del local o en casa, porque también los puede pedir para llevar ($ 4.000 el pote de medio litro).

Dónde: Av. Luis Pasteur 6411 TelL.: 222455411 Horario: Lu. a vi., 9 AM a 8 PM. Sá. y do., 10 AM a 8 PM Est.: Gratis en el lugar. Harina Gourmet Aunque su fuerte son las pastas frescas para llevar, es imposible ir a esta tienda sin tentarse con sus helados. Menos ahora que los días calurosos animan a pasear por Gerónimo de Alderete, la calle donde se ubica, con un barquillo en la mano.

Puede elegir entre más de 50 sabores, que van cambiando todas las semanas (desde $ 1.700). Los hay de crema, como el de dulce de leche o chocolate R, que es con pasta de avellanas, o de agua, como el manzana verde y roja o de mandarina.

Irresistibles son sus combinaciones, como la de limón, hierba buena y jengibre, la de piña albahaca o la de arándanos y limón, con un toque ácido. Pronto tendrá dos nuevos sabores: sandía y maqui.

Dónde: Gerónimo de Alderete 1595 Tel.: 227552993 Horario: Ma. a do., 10 AM a 8 PM Est.: Gratis en el local. Palettas Si va con los niños al Alto Las Condes, llévelos a este local, donde encontrarán helados con palito y bien gourmet. Tan sabrosos son, que también tientan a los grandes. Están hechos con materias primas 100% naturales, traídas de Italia, salvo la fruta, que es chilena.

¿Cuál de todas las paletas probar? La de súper dulce de leche, una delicia con un toque más cremoso en su interior; o la de yogurt con granola.

Si las prefiere más livianas, las hay de pura fruta, como la de limón, kiwi o mango-maracuyá, que viene con pepitas y todo. Las versiones light, endulzadas con sucralosa, como la multi fruta, apenas tienen 50 calorías. Todas las paletas cuestan $ 1.550 y por $ 350 más, puede bañarlas en chocolate, blanco o negro, o agregarles una cubierta que le da un toque más crunchy.

Dónde: Av. Kennedy 9001, local 6176, nivel 1 Horario: Lu. a do., 10.30 AM a 11 PM Est.: En el mall, $ 500 las dos primeras horas. Xoco por Ti Hace poco que debutó la barra de helados en este bar de chocolate del barrio Italia. Lo que probará ahí son, por supuesto, helados de puro chocolate, en diferentes variedades y orígenes del cacao con que se elabora. Por ejemplo, el Alto Beni, de Bolivia, es amargo, porque tiene 85% de chocolate y un perfil aromático que recuerda a frutas negras, como la ciruela.

Si le gusta el dulce, pruebe el que tiene avellanas. Eso sí, pídalo doble, porque es demasiado bueno para comer sólo una bolita. Cuestan desde $ 1.500.

Dónde: Av. Italia 1634 Tel.: 5.7742673 Horario: Ma, a do., 10 AM a 8 PM Est: Gratis por Av. Italia. La Triestina Este es un imperdible en la V Región. En el camino que une Limache y Olmué, se encuentra este salón de té donde los helados artesanales son parte de una tradición familiar.

Se remonta a mediados del siglo XX, cuando un maestro heladero croata llegó a Chile escapando de la guerra. Hoy, es su nieto quien los elabora, conservando los sabores y la manera de hacerlos de antaño, con productos extraídos de la huerta. Los hay de vino, chocolate, canela, boldo, limón, frutilla, chirimoya y uno de los favoritos de su clientela, el de membrillo.

En barquillo cuestan desde $ 1.400. Este verano vale la pena hacer una parada por este lugar sólo para probar su helado de níspero, una fruta que se da sólo entre enero y marzo.

Dónde: Avenida Eastman 1581, Olmué Tel.: 8.3680035 Horario: Lu. a do., 10 AM a 9 PM Est.: Gratis en el local.