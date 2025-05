Las mejores películas de 2023 a juicio de medios y especialistas

A días de la despedida del año los balances anuales en cultura y entretención continúan apareciendo, entre ellos los rankings con las mejores películas 2023 a juicio de importantes medios.

Entre los que se cuentan los de revistas y periódicos como The New York Times y Empire, junto al American Film Institute, que dan una completa mirada a lo que dejó el año en materia cinematográfica.

En una selección que incluye a grandes producciones hollywoodenses como Oppenheimer y Los asesinos de la luna, junto a cintas más independientes o extranjeras, como Pasajes y La zona de interés.

Puedes ver también esta nota con las mejores series de 2023 a juicios de medios especializados.

American Film Institute (AFI)

American-fiction.jpg la-tercera

American fiction | Promocional

Luego dar su veredicto sobre las mejores series, la institución cinematográfica estadounidense no podía estar ausente del ámbito que le atañe directamente, ofreciendo su selección de mejores películas 2023 en orden alfabético.

. American fiction . Barbie . Los asesinos de la luna . Los que se quedan . Maestro . Oppenheimer . Pobres criaturas . Secretos de un escándalo . Spider-Man: a través del Spider-Verso . Vidas pasadas

Ver el listado aquí

Empire

Vidas-pasadas.jpeg la-tercera

Vidas pasadas | Promocional

La revista inglesa de cine también ofrece su recuento con lo más destacado, en un listado dominado por películas estadounidenses, aunque también le da lugar a las británica Rye Lane y Cómo tener sexo.

1. Vidas pasadas 2. Los asesinos de la luna 3. Oppenheimer 4. Cómo tener sexo 5. Spider-Man: a través del Spider-Verso 6. Tàr 7. Barbie 8. Are you there God? It’s me, Margaret 9) Rye Lane 10) Háblame

Ver el listado aquí

Entertainment Weekly

Oppenheimer.jpg la-tercera

Oppenheimer | Promocional

Una de las publicaciones más populares del mundo de la entretención también está presente con su selección, que incluye la más reciente película animada de Hayao Miyazaki, El niño y la garza.

1. Oppenheimer 2. Vidas pasadas 3. Los asesinos de la luna 4. Saltburn 5. Are you there, God? It's me, Margaret 6. Secretos de un escándalo 7. Pobres criaturas 8. Los que se quedan 9. El niño y la garza 10. Barbie

Ver el listado aquí

Esquire

Secretos-de-un-escándalo.jpeg la-tercera

Secretos de un escándalo | Promocional

La revista ícono del Nuevo Periodismo estadounidense también ofrece su pulso a lo mejor del cine en 2023, con un ranking que combina la comedia con el drama y la historia, y una cinta de Netflix: El asesino.

1. Secretos de un escándalo 2. Asteroid City 3. Los asesinos de la luna 4. Pobres criaturas 5. Showing up 6. La zona de interés 7. Cómo hacer estallar un oleoducto 8. Los que se quedan 9. Fremont 10. El asesino

Ver el listado aquí

Glamour México

Barbie.jpeg la-tercera

Barbie | Promocional

La versión mexicana de la famosa revista femenina fundada en EE.UU. decidió considerar en su selección aquellos títulos que se tomaron la taquilla por asalto, como la cinta con el concierto de Taylor Swift.

Taylor Swift: The Eras TourBarbieOppenheimerSpider-Man: a través del Spider-VersoMonsterVidas pasadasAnatomía de una caídaLos asesinos de la lunaMaestroPobres criaturas

Ver el listado aquí

IndieWire

Los-asesinos-de-la-luna-2.jpg la-tercera

Los asesinos de la luna | Promocional

Aunque su campo es elcine independiente, a la hora de las revisiones este conocido sitio web incluye todos los títulos y géneros, desde superproducciones hasta dramas más introspectivos.

​​1. Los asesinos de la luna 2. Oppenheimer 3. Pobres criaturas 4. Vidas pasadas 5. Secretos de un escándalo 6. La zona de interés 7. Anatomía de una caída 8. Barbie 9. Los que se quedan 10. Asteroid City

Ver el listado aquí

Sight and Sound

La-zona-de-interés.jpeg la-tercera

La zona de interés | Promocional

La revista del British Film Institute hace su balance del año fílmico que se despide, dándole espacio a varias realizaciones europeas, como Do not expect too much from the end of the world y Pasajes.

1. Los asesinos de la luna 2. La zona de interés 3. Vidas pasadas 4. Pobres criaturas 5. Oppenheimer 5. Barbie 7. Pasajes 8. Anatomía de una caída 9. Do not expect too much from the end of the world 10. Secretos de un escándalo

Ver el listado aquí

Slate

Anatomía-de-una-caída.jpeg la-tercera

Anatomía de una caída | Promocional

La revista online estadounidense es una de las pocas que incluyen en su selección a un documental, el extenso Menus-plaisirs - Les Troisgros, y una cinta mexicana: Tótem, de Lila Avilés.

Anatomía de una caídaAre you there God? It’s me, MargaretBarbieLa zona de interésLos que se quedanLos asesinos de la lunaMenus-plaisirs - Les TroisgrosTheater CampTótemYou hurt my feelings

Ver el listado aquí

The New York Times

Menus-plaisirs-Les-Troisgros.jpeg la-tercera

Menus-plaisirs - Les Troisgros | Promocional

El diario estadounidense nuevamente elige sus mejores películas 2023, dando espacio a las respectivas selecciones de su jefa de crítica de cine, Manohla Dargis, y la comentarista Alissa Wilkinson.

Manohla Dargis

1. Los asesinos de la luna 2. Oppenheimer 3. Menus-plaisirs - Les Troisgros 4. Occupied city 5. A thousand and one 6. Asteroid City 7. Secretos de un escándalo 8. Showing up 9. Orlando: my political biography 10. Stonewalling

Alissa Wilkinson

1. Los asesinos de la luna 2. Vidas pasadas 3. La zona de interés 4. Reality 5. A still small voice 6. Oppenheimer 7. Smoke sauna sisterhood 8. Godland 9. La memoria infinita 10. Menus-plaisirs - Les Troisgros

Ver los listados aquí

The Washington Post

Los-que-se-quedan.jpeg la-tercera

Los que se quedan | Promocional

El diario asentado en la capital estadounidense posee una de las listas más variadas, incluyendo cintas como el drama deportivo de Prime Video, Air, y el documental musical Joan Baez: I am a noise

1. American fiction 2. Los que se quedan 3. You hurt my feelings 4. Anatomía de una caída 5. Barbie/Oppenheimer 6. Joan Baez: I am a noise 7. Vidas pasadas 8. Reality 9. Air 10. Origen

Ver el listado aquí

Time

Hojas-de-otoño.jpeg la-tercera

Hojas de otoño | Promocional

Una vez más la centenaria revista neoyorquina realiza su elección con lo mejor de la filmografía, dándole espacio a cintas del Viejo Continente como Hojas de otoño, lo último de Aki Kaurismäki.

1. Hojas de otoño 2. Maestro 3. La zona de interés 4. Priscilla 5. Memorias de París 6. Vidas pasadas 7. Los asesinos de la luna 8. Are you there God? It's me, Margaret 9. Dreamin' wild 10. Pasajes

Ver el listado aquí

Vanity Fair

Pasajes.jpg la-tercera

Pasajes | Promocional

La selección de la revista nacida hace 40 años se destaca por incluir cinco realizaciones dirigidas por mujeres: Vidas pasadas, Earth Mama, Anatomía de una caída, You hurt my feelings y Showing up.

1. Secretos de un escándalo 2. Vidas pasadas 3. Los que se quedan 4. La zona de interés 5. Pasajes 6. Earth Mama 7. Anatomía de una caída 8. You hurt my feelings 9. Showing up 10. Asteroid City

Ver el listado aquí

Variety

Pobres-criaturas.jpg la-tercera

Pobres criaturas | Promocional

Al igual que con las mejores series, la famosa publicación sobre cine y espectáculo ofrece dos selecciones, hechas por sus principales expertos en cine: Owen Gleiberman y Peter Debruge.

Peter Debruge

1. Pobres criaturas 2. Oppenheimer 3. Chicken for Linda! 4. Vidas pasadas 5. The monk and the gun 6. Anatomía de una caída 7. Origen 8. Secretos de un escándalo 9. Los que se quedan 10. La passion de Dodin Bouffant

Owen Gleiberman

1. Oppenheimer 2. Anatomía de una caída 3. Ferrari 4. Maestro 5. Vidas pasadas 6. Agente Fortune: el gran engaño 7. Little Richard: I am everything 8. Secretos de un escándalo 9. Juego limpio 10. La zona de interés

Ver los listados aquí

Vogue España

Te-estoy-amando-locamente.jpeg la-tercera

Te estoy amando locamente | Promocional

La versión española de la revista femenina elige lo mejor considerando en su elección, como era de esperar, las cintas hispanasTe estoy amando locamente, Un amor, Las chicas están bien y Creatura.

BarbieTe estoy amando locamenteOppenheimerLos asesinos de la lunaVidas pasadasUn amorBabylonLas chicas están bienTárCreatura

Ver el listado aquí