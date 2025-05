Las películas que compiten en los Oscar y están en cartelera

Cine The Post

Quedan pocos días para conocer el dictamen de la Academia sobre las mejores películas estrenadas en el último año. Si aún no ha visto las que están en competencia, aquí hay una guía de esas que siguen en cartelera.

Llámame por tu Nombre

Compite por Mejor Película, Mejor Actor Principal, Mejor Canción Original y Mejor Guión Adaptado.

Entre los títulos que se destacan para la próxima entrega de los premios Oscar se cuenta esta realización del italiano Luca Guadagnino, que logró cuatro nominaciones —entre ellas para Mejor Película, Mejor Actor Principal y Mejor Guión— al llevar a la pantalla la novela homónima de André Aciman.

Su relato se ambienta en 1983, en la villa campestre italiana donde el joven Elio (Timothée Chalamet) pasa el verano junto a sus padres, un profesor de arqueología y una traductora. Lugar donde el muchacho iniciará una relación amorosa con el estudiante de posgrado Oliver (Armie Hammer).

DIRECTOR: Luca Guadagnino CON: Timothée Chalamet EDAD: Mayores de 14 años

El Hilo Fantasma

Compite por Mejor Película, Mejor Actor Principal, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Director, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Vestuario.

Corre la década de los 50 y el modisto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) se encuentra en el pináculo de su carrera, vistiendo a las más encumbradas representantes de la sociedad británica y europea.

Un lugar al que ha llegado gracias a su meticuloso profesionalismo, pero del que escapa de tanto en tanto yendo a su casa en la campiña, lejos de Londres. Y es en uno de estos viajes que conoce a Alma (Vicky Krieps), una joven mesera que rápidamente se convierte en su musa y compañera, y más tarde en la pieza que desestabilizará su autoimpuesta y algo petulante perfección.

Con El hilo fantasma, Paul Thomas Anderson (Vicio propio) retoma su lugar como uno de los destacados directores estadounidenses de las últimas décadas y permite al actor inglés Daniel Day-Lewis —con quien ya trabajó en Petróleo sangriento (2007)— desplegar su talento para construir personajes tan complejos como inolvidables. Y que, en el caso de Woodcock, Day-Lewis logra con un despliegue preciso de pausas, irascibilidad y sutiles miradas.

TÍTULO ORIGINAL:Phantom ThreadGÉNERO: Drama/Romance PAÍS: Estados unidos DIRECTOR: Paul Thomas Anderson CON: Daniel Day-Lewis EDAD: Mayores de siete años

La Forma del Agua

Compite por Mejor Película, Mejor Actriz Principal, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Director, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición de Sonido.

El imaginario de la obra del realizador mexicano Guillermo del Toro siempre ha sido pródigo en fantasía y singulares personajes, como la criatura de El laberinto del fauno (2006) o los monstruosos kaijus de Titanes del Pacífico (2013).

Una inquietante y, a la vez, fascinante galería a la cual se suma La forma del agua, su más reciente realización —nominada a 13 premios Oscar y por la cual Del Toro obtuvo un Globo de Oro como Mejor Director—, donde una muchacha muda se enamora de un hombre anfibio.

Su trama se ambienta a principios de los 60, cuando hasta unas instalaciones secretas del gobierno estadounidense en Baltimore llega el Coronel Strickland (Michael Shannon) con la criatura que descubrió en un río de Sudamérica. El ser llama de inmediato la atención de una de las encargadas del aseo del lugar, Elisa Esposito (Sally Hawkins), quien perdió la voz en su infancia y divide sus días entre su trabajo y las “conversaciones” con su colega Zelda (Octavia Spencer) y su vecino Giles (Richard Jenkins).

TÍTULO ORIGINAL:The Shape of WaterGÉNERO: Drama/Fantasía PAÍS: EE.UU. DIRECTOR: Guillermo del Toro CON: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael shannon EDAD: Mayores de 14 años

The Post

Compite por Mejor Película, Mejor Actriz Principal.

Luego de haber trabajado juntos en cintas como Atrápame si puedes, La terminal y Puente de espías, Tom Hanks une nuevamente sus dotes actorales a la dirección de Steven Spielberg para revivir la historia en torno a los denominados Papeles del Pentágono, el informe sobre la actuación del gobierno estadounidense en Vietnam que fue encubierto por varias décadas.

Lo hace centrándose en el esfuerzo realizado, a comienzos de los años 70, por el editor de The Washington Post, Ben Bradlee (Hanks), junto a su directora, Katharine Graham (Meryl Streep), para revelar dichos archivos.

DIRECTOR: Steven Spielberg CON: Meryl Streep EDAD: Todo espectador

Tres Anuncios por un Crimen

Compite por Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto (2), Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Original, Mejor Montaje.

En Ebbing, Missouri, vive Mildred Hayes (Frances McDormand), cuya hija adolescente murió tras ser violada y quemada. A siete meses de los hechos, no hay detenidos ni sospechosos y Mildred, divorciada de armas tomar, paga por tres carteles publicitarios, en un camino poco transitado, para transmitir su frustración y su deseo de justicia.

Ahora, no es que ella distinga mucho entre justicia y venganza, o que se compadezca de alguien que no sea ella misma. Por eso se va a convertir en un ser odioso e insufrible para varios, aunque no tanto como ciertos personajes del cuartel de la policía, que la tendrán entre ceja y ceja por buenas razones y también por las otras.

Así se va construyendo esta comedia negra del guionista y director británico Martin McDonagh (Siete psicópatas), que se llevó el premio gordo en los Globos de Oro, poniéndose de forma más o menos sorpresiva en la carrera del Oscar. Tensa, fluida y hábilmente montada, funciona cual reloj. Nada que decir. Ahora, que los personajes tengan vida propia es más dudoso en esta intriga sicótica y autocontenida.

TÍTULO ORIGINAL:Three Billboards Outside Ebbing, MissouriGÉNERO: Drama/Comedia/Policial PAÍS: EEUU DIRECTOR: Martin McDonagh CON: Martin McDonagh EDAD: Mayores de 14 años

Lady Bird

Compite por Mejor Película, Mejor Actriz Principal, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Director, Mejor Guión Original.

Aunque había codirigido el largometraje Nights and weekends (2008), junto a Joe Swanberg, Greta Gerwig se ha hecho de un nombre como actriz del ala independiente del cine estadounidense, en filmes como Greenberg y Frances Ha.

Con Lady Bird, Gerwig regresa de la mejor forma al papel de realizadora, consiguiendo con su comedia dramática, sobre una chica que enfrenta el paso a la adultez, ni más ni menos que cinco nominaciones al Oscar, incluidas las para Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz.

En el relato de su cinta conocemos a Christine McPherson, una joven de 17 años que cambió su nombre a Lady Bird y enfrenta el último año de la secundaria en un colegio católico en Sacramento, ciudad de California que ella sueña abandonar para continuar sus estudios superiores en un lugar con más actividad cultural, como Nueva York.

Pero el estado financiero de sus padres complica sus ambiciones y la lleva a enfrentarse casi a diario con su madre, Marion (Laurie Metcalf), quien siempre la acusa de ingratitud.

TÍTULO ORIGINAL: Lady BirdGÉNERO: Comedia / Drama PAÍS: Estados Unidos DIRECTOR: Greta Gerwig CON: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts EDAD: Mayores de 14 años

Proyecto Florida

Compite por Mejor Actor de Reparto.

Cerca de Disney World, en uno de los coloridos moteles que se construyeron pensando en los turistas que visitan el parque de entretenciones de Orlando, Florida, habita un grupo de personas que han hecho de este sitio su hogar, al no tener el dinero suficiente para pagar otro lugar donde vivir.

Entre ellos se cuentan la rebelde y joven Halley (Bria Vinaite) y su hija de seis años Moonee (Brooklynn Prince), quien pasa los días de sus vacaciones jugando con su grupo de pequeños amigos. Todos los que encuentran en el gerente del hotel, Bobby (Willem Dafoe), un gran respaldo.

DIRECTOR: Sean Baker CON: Brooklynn Prince EDAD: Mayores de 14 años

Una Mujer Fantástica

Compite por Mejor Película Extranjera.

Tras su exitoso paso por el Festival de Cine de Berlín, donde obtuvo una mención especial del Premio del Jurado Ecuménico y el premio a Mejor Guión, la cinta dirigida por Sebastián Lelio (Gloria) llega a salas locales con la historia de Marina Vidal (Daniela Vega). Ella es una joven transgénero que trabaja como mesera y mantiene un romance con un hombre mayor, Orlando (Francisco Reyes), y que enfrenta una verdadera pesadilla después de la repentina muerte de este último.

DIRECTOR: Sebastián Lelio CON: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco GÉNERO: Drama EDAD: Mayores de 14 años

Coco

Compite por Mejor Película de Animación.

A sus 12 años, Miguel tiene muy claras las dos reglas básicas de su familia: el principal trabajo de sus integrantes es hacer zapatos y la música, en todas sus formas, está vetada de su hogar. Sin embargo, Miguel sueña con ser cantante y guitarrista, al igual que su ídolo, el desaparecido Ernesto de la Cruz.

Todo empeora cuando es descubierto y su abuela rompe la guitarra que había hecho con sus propias manos, llevándolo a decidir tomar prestado el instrumento que adorna el mausoleo de De la Cruz, en plena celebración de El Día de los Muertos. Una decisión que llevará al niño a reencontrarse con sus parientes ya fallecidos y a realizar un sorprendente viaje a un vivaz Más Allá.

Luego de estrenar Cars 3 en junio pasado, los estudios Pixar retornan a la cartelera con una cinta inspirada en la cultura mexicana, donde una vez más demuestra su maestría en la animación digital y en relatos marcados por los sentimientos, y, en este caso, el respeto por las tradiciones familiares.

TÍTULO ORIGINAL: Coco GÉNERO: Animacion PAÍS: Estados unidos DIRECTOR: Lee Unkrich VOCES: Anthony Gonzalez, Gael García Bernal EDAD: Todo espectador

Loving Vincent

Compite por Mejor Película de Animación.

La figura de Vincent van Gogh y su intensa personalidad, además de su trabajo pictórico, ya han inspirado películas como Sed de vivir (1956), con Kirk Douglas encarnando al artista holandés, y Van Gogh: painted with words, el telefilme protagonizado por Benedict Cumberbatch. Pero Loving Vincent va más allá y revive su figura no sólo desde una perspectiva argumental diferente, sino que bajo una mirada visual única, otorgada por los más de 100 artistas que la pintaron con la misma técnica que usaba el creador nacido en 1853.

La realización se inspira en los personajes y paisajes plasmados en la tela por Vincent para ofrecer un relato centrado en el joven Armand Roulin (Douglas Booth), quien conoció al artista y tiene la misión de entregar a su hermano Theo la última carta que éste le escribió antes de su trágica muerte. Sin embargo, su misión lo lleva finalmente a Auvers-sur-Oise, donde Van Gogh pasó sus últimos días y Armand descubre que quizás su muerte no fue un suicidio.

Ojo que está en cartelera en el Cine Arte Alameda.

TÍTULO ORIGINAL: Loving vincent GÉNERO: Drama / Animación PAÍS: Reino Unido/Polonia DIRECTOR: Dorota Kobiela, Hugh Welchman CON: Douglas Booth EDAD: Todo espectador

