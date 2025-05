Las poderosas películas que tendrá el Festival Cine de Mujeres en su inédita versión online y gratuita

Como todos los años, el Festival Cine de Mujeres, Femcine 2020, se iba a realizar en marzo. Sin embargo, por la crisis sanitaria hubo que posponerlo para agosto y hacerlo en una modalidad distinta: de forma online.

Entre el 4 y 9 de agosto, podrás festejar la década que cumple este certamen dedicado al trabajo cinematográfico hecho por directoras.

Y lo hará con más de 50 películas que serán proyectadas gratis en la plataforma Festhome.com (con un máximo de 400 visionados por cinta), con documentales y ficciones de distintos países, entre ellos Chile, Brasil, Francia, Corea del Sur, Argentina, Costa Rica, Alemania, Myanmar, Taiwán e Islandia.

Eso no es todo, en Femcine homenajearán a la pionera cineasta cubana Sara Gómez, quien reflexionó sobre el rol de las mujeres y de los marginados en la revolución de la isla.

Para eso presentarán una retrospectiva con cinco documentales fundamentales en su carrera, entre ellos ...Y tenemos sabor, que indaga en las raíces africanas de la música cubana; y De Bateyes, sobre los asentamientos obreros de la industria azucarera.

Asimismo, tendrán otro puñado de imperdibles y "poderosas" películas hechas por increíbles cineastas. Revisa los recomendados de Finde.

Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché

Femcine 2020 la-tercera

Foto: Be Natural.

La primera de ellas es el documental Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché, la película de apertura de esta nueva edición de Femcine, el martes 4.

Con narración de Jodie Foster, este filme de 2018 indaga en la vida y obra de Alice Guy-Blaché (1873- 1968), pionera del cine que tuvo una filmografía de más de mil películas, pero que ha sido invisibilizada por años. Eso, a pesar de ser considera la primera persona en dirigir una ficción.

Dirigida por Pamela B. Green, esta producción estuvo nominado al premio Golden Eye Awards en el Festival de Cannes 2018, y cuenta con testimonios de actrices y realizadoras, como Julie Delpy y Geena Davis, quienes revisaron la historia de esta cineasta hija de un librero que, luego de vivir algunos años en Valparaíso, se fue a EE.UU donde fundó su propia compañía de cine. No obstante, su trabajo quedó registrado con nombres masculinos.

A vida invisível

Femcine 2020 la-tercera

Foto: A vida invisível de Eurídice Gusmão

Otro imperdible es A vida Invisível, un melodrama de 2019 dirigido por la brasileña Karim Aïnouz, y premiado en el Festival de Cannes 2019.

Este se centra en la vida de dos hermanas, Eurídice de 18 años y Guida de 20, quienes viven en Rio de Janeiro en la década del 50. Desde ese contexto muestra el vínculo fraternal, los sueños y ansias de libertad de dos mujeres en una sociedad machista que las oprime.

Ojo, entre los innumerables premios y nominaciones de esta producción se encuentra el de Mejor fotografía y dirección artística, que recibió en el Festival de La Habana.

Malamadre

maxresdefault.jpg la-tercera

Foto: Malamadre

Malamadre es un documental argentino que reflexiona sobre la maternidad contemporánea.

Dirigido por Amparo Aguilar, este filme muestra a diversas mujeres que se enfrentan a la cámara, incluida la propia directora, para exponer sus verdades con total sinceridad y, así, cuestionar la idea de "buena madre".

Este es el primer largometraje de esta cineasta que se ha destacado por sus cortos VHS (Víctor Hasta Siempre) o Furia travesti: una historia de traVajo, y que en esta oportunidad comenta, a través de entrevistas, el imaginario social que hay detrás de la crianza.

Sister of the trees

STILL_SISTERS-OF-THE-TREES_01.jpg la-tercera

Foto: Sisters of the trees

Por último, no te pierdas el documental Sister of the Tree, que muestra la tradición de un pueblo a cinco horas de Nueva Delhi, en India, que plantan 111 árboles cada vez que nace una niña.

La película de la argentina Camila Menendez retrata con gran maestría esta acción que apareció como una manera de combatir los feticidios. Esto, debido a que había una preferencia por tener hijos hombres, porque las pequeñas les eran económicamente poco rentables.

Sin embargo y sin esperarlo, esta determinación se transformó en una manera de empoderar a las mujeres, obtener una fuente de ingresos y, también, en una importante acción ecológica.