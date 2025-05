Las promociones para celebrar el Día de la Hamburguesa

¿Hay algo más tentador que una buena hamburguesa? De esas que chorrean de lo jugosas y grandes que son, y que es difícil tomarlas con las manos.

Si ya babea, le contamos que este lunes 28 de mayo es día el Día de la Hamburguesa.

Revise aquí nuestras elegidas para celebrar como corresponde.

Holy Moly

¡Santo Cielo! Eso es lo que quiere decir el dicho típicamente estadounidense que le da el nombre a Holy Moly, la pequeña hamburguesería en calle Merced, donde se le rinde tributo al sabor de la hamburguesa gringa, básica, simple, y absolutamente deliciosa.

Ahí solo por este lunes podrá probar la promoción de la "Special BBQ Burger", que trae una hamburguesa doble, con papas fritas y ice tea por sólo $ 6.490.

Ideal para probar un pedacito de Estados Unidos en Santiago.

HORARIO: Lu. a vi. 1 PM a 4.30 PM y de 5.30 PM a 10 PM. Sá., 2 PM a 4.30 PM y de 5.30 PM a 10 PM ESTACIONAMIENTO: Merced 317, $ 2.100 la hora.

Uncle Fletch

A esta altura todo aquel que se considere un verdadero amante de las hamburguesas ha probado las de Uncle Fletch, en su local de Bellavista (Dardignac 0192) o en el de Plaza Ñuñoa.

En esos dos locales, para celebrar el Día de la Hamburguesa este lunes, tendrán varias sorpresas.

La primera es que si pide una "Original cheese burger" ($ 7.500), esa que trae una hamburguesa de vacuno Hereford de 175 g con queso cheddar, aros de cebolla morada, pepinillos Dill, rúcula y la salsa casera de Uncle Flecth, todo servido en pan brioche, le regalarán un schop de 350 cc de cerveza Austral Calafate.

La otra sorpresa es que ese día incluirán nuevas hamburguesas a su carta que ya tiene más de 15 tipos distintos.

HORARIO: Lu. a sá., 12.30 PM a 1 AM. Do., 1 PM a 4 PM. ESTACIONAMIENTO: Subt., por Jorge Washington, $ 1.600 la hora.

Garage 0276

¿La conoce? Esta hamburguesería de dueños venezolanos y mucho sabor latinoamericano en sus preparaciones, abrió hace dos años y ya se ha hecho famosa por sus diez versiones de hamburguesas a punto, de buen porte y acompañadas de papas rústicas, cortadas en cubo con cáscara, cosa que note que son caseras.

Ojo que el lunes no abre, pero para reivindicarse de martes a jueves tendrá la “mami rica”, su hamburguesa más pedida, a precio preferencial, es decir $ 5.900 con papas.

¿Qué lleva la "mami rica"? Una hamburguesa en el punto que elija, casera, de 180 gramos con cebolla caramelizada, champiñones grillados, queso derretido, tomate, rúcula y una mostaza casera que lleva una reducción de maracuyá que le da un delicioso toque agridulce.

HORARIO: Ma. A vi., 12.30 PM a 5 PM y de 6 PM a 12 AM. Sá., 1 PM a 5 PM y de 6 PM a 12 AM. Do., 1 PM a 6 PM.

Brooklyn House

Fue en diciembre de 2017 cuando Brooklyn House llegó a instalarse a una ubicación privilegiada en Nueva de Lyon, a muy pocos pasos de Av. Providencia.

Sus preparaciones están inspiradas en el distrito de Brooklyn de Nueva York, donde las hamburguesas de estilo gringo y el pulled pork —ese cerdito desilachado que se cocina por varias horas para que quede blandito— son los platos estrella.

Vaya este lunes y aproveche las promociones del Día de la Hamburguesa: las "grandes" (que normalmente cuestan sobre $5.000) estarán a $ 4.000, y las "pequeñas" —de 9 cm de diámetro— costarán $ 2.000 cada una.

¿Una recomendada? Pruebe la "Tyson", que en su versión grande lleva una hamburguesa de 170 g de carne acompañada por una bola de queso crema y japaleños frita, con una salsa de mayo y ciboulette.

Otra es la "American", que lleva queso cheddar, tocino caramelizado, y salsa bbq Brooklyn que traen directamente desde Estados Unidos.

Si es vegetariana o vegetariano puede pedir que cambien la tradicional hamburguesa de carne por una como la "Rocío", que preparan con garbanzos, avena, comino, cebolla, zanahoria, pimentón, cilantro, perejil y linaza.

HORARIO: Lu. a sá., 12 PM a 11 PM.

La Birrería

Llegue temprano, porque en este bar de hamburguesas y cervezas artesanales de Huechuraba, habrá una cerveza gratis para los primeros cuarenta clientes en llegar.

Lo segundo es que convertir su hamburguesa normal en una bestial, costará sólo $ 1.000 extra. Es decir, puede convertir su hamburguesa en una doble, por $ 1.000 extra.

¿Cuál probar? La “americana” ($ 6.300), con lechuga, tomate, queso cheddar, aros de cebolla y pepinillos dulces. Deliciosa.

HORARIO: Lu. a mi., 1 PM a 11 PM. Ju. 1 PM a 1 AM. Vi. 1 PM a 2 AM. Sá., 1 PM a 1 AM. Do., 1 PM a 7 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.