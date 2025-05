Las series de Netflix que tienes que ver antes de los Globos de Oro 2019

Este jueves 6 de diciembre fueron anunciadas las producciones que competirán en la próxima ceremonia de los Globos de Oro.

¿Cuáles son las más recomendadas? Acá te contamos cuáles son las series de netflix nominadas en los Globos de Oro y por qué tienes que verlas.

Guardaespaldas

Si leíste nuestro especial con las mejores series originales de Netflix estrenadas en 2018, sabrás por qué Guardaespaldas es una de las favoritas para ganar el Globo de Oro 2019.

Llegará a la ceremonia del 6 de enero con dos nominaciones: a Mejor serie de drama y a Mejor actor de una serie de drama, por el desempeño de su protagonista, Richard Madden.

Es un imperdible por varias razones, como las excepcionales actuaciones de sus protagonistas —Madden y Keeley Hawes—, pero por sobre todo por su argumento, que intenta retratar las complejas y corruptas redes que cruzan a políticos, empresarios y policías.

Además, es rápida de ver, porque solo tiene seis capítulos.

El método Kominsky

Muchos pensarán que ver una serie con personajes de la tercera edad puede resultar aburrido. Pero si le hincas el diente a esta serie, descubrirás una historia entretenida, bien actuada e hilarante en varios momentos.

Aquí, el protagonista es Michael Douglas, quien interpreta de gran forma a un experimentado actor y profesor de actuación que en cada clase no sólo enseña a actuar, sino que, en resumen, a vivir.

Junto a su mánager y mejor amigo, Norman (interpretado por el extraordinario actor Alan Arkin), pasa por momentos crudos inherentes a su edad, pero sabe llevarlos con gracia y talento como el buen vividor que es. Una serie más que recomendable.

GLOW

¿Te suena el nombre de Jenji Kohan? Es la directora de la exitosa serie Orange is the New Black, que también es la creadora de Gorgeous Ladies of Wrestling (GLOW), una joyita poco conocida que esconde el catálogo de Netflix.

La historia, ambientada en EE.UU. en los 80, sigue a Ruth Wilder (Alison Brie), una actriz que después de fracasar constantemente en audiciones para películas, termina probándose para participar en un programa de lucha libre femenina que se transmitirá por televisión.

Es ahí donde conoce a un entrañable grupo de mujeres que, de todos los tamaños, colores y culturas, dan lo mejor de sí mismas para levantar un show de lucha libre con el más bajo presupuesto.

Para los Globos de Oro llegó con solo una nominación, para su protagonista Alison Brie como Mejor actriz de una comedia para televisión.

Ozark

La única categoría en que Netflix compite con dos candidatos es la de Mejor Actor de una serie de drama. Además de Richard Madden por Guardaespaldas, Jason Bateman de Ozark también compite por el galardón.

En el drama, Bateman —que también fue nominado en la anterior ceremonia de los Emmy— encarna a Marty Byrde, un padre de familia y asesor financiero de Chicago que se sumerge en las oscuras aguas del narcotráfico al involucrarse con un cartel de narcotraficantes.

Una serie compleja, llena de suspenso y giros inesperados que ya lleva dos temporadas en Netflix.

The Alienist

Dos nominaciones tiene The Alienist, una exitosa serie de suspenso estrenada a principios de año por TNT, que unos meses más tarde Netflix agregó a su catálogo como una producción original. Competirá por Mejor Miniserie, y su protagonista Daniel Bruhl, por Mejor actor protagonista en miniserie de televión.

La serie se centra en la figura del Dr. Laszlo Kreizler, un "alienista", como se les llamaba a los médicos dedicados a trabajar con las personas "alienadas" de su mente, o con trastornos mentales severos.

Él, junto al ilustrador John Moore (Luke Evans) y la secretaria del fiscal Sarah Howard (Dakota Fanning), seguirán las pistas de un asesino en serie que siembra el terror en Nueva York con sus brutales crímenes.

Seven Seconds

Otra joyita desconocida de Netflix tuvo una nominación para los Globos de Oro 2019, en este caso a Regina King por Mejor actriz protagonista de una miniserie. Y aunque la serie no es la más conocida, la nominación no fue una sorpresa, porque King ya había conseguido un galardón similar en la última entrega de los premios Emmy.

Aunque está catalogada como una mini serie, esta tiene 10 capítulos, algunos de más de una hora.

Narra la historia de Latrice Butler (Regina King), una madre que hará todo lo posible para esclarecer los hechos y hacer justicia por su hijo, que fue gravemente herido por un policía blanco que se dio a la fuga.

