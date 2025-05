Laurie Anderson y sus ideas se tomarán el Instagram de CorpArtes

En mayo de este año, Laurie Anderson tenía programado viajar a Chile para presentar en el teatro de la Fundación CorpArtes su espectáculo All the thing I lost in the flood.

Sin embargo, los dos shows que estaban agendados, para el 7 y 8 de mayo, se cancelaron por la pandemia del coronavirus, tal como pasó con todos los otros eventos en cartelera.

Pero los seguidores chilenos de la obra de la multifacética artista estadounidense de todos modos podrán compartir con ella. ¿Cómo? A través del Instagram de CorpArtes.

Eso, porque Laurie Anderson inaugurará un ciclo de conversaciones con los artistas que forman parte de la próxima exposición de este espacio cultural, llamada La otra realidad.

Una serie de diálogos que partirá con la autora de O Superman este miércoles 8 de julio, a las 7 PM, a través de Instagram Live desde el perfil de la Fundación CorpArtes.

No necesitas inscripción previa ni ningún otros requisito previo, solo conectarte a la hora señalada para seguir atento las reflexiones de esta multifácetica artista.

Ahí, la música, poeta, violinista y perfomer convesará con el curador brasileño Marcello Dantas sobre su proceso creativo, la vida en pandemia y los desafíos políticos actuales relacionados con el racismo y las fronteras.

Además, esta conversación es parte del Ciclo de Artes Visuales de CorpArtes, que se realizará durante julio y que incluye también actividades con el poeta Raúl Zurita y talleres sobre arte digital y fotografía, entre otras.