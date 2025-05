Le Pain Quotidien: Panadería orgánica

Le Pain Quotidien es una famosa panadería especializada en comida saludable, que partió como un pequeño local en Bélgica en los años 90 y que aterrizó en Chile hace seis meses con un par de locales.

El del barrio El Golf está a pasos de la Plaza Perú y, ahí, sirven un brunch de lunes a domingo, y este último día con horario extendido, de 9 AM a 3 PM.

Don-Bono-16.jpg la-tercera

Pida el “brunch para dos” ($ 19.500), con dos cafés, dos jugos naturales y una gran tabla con panes hechos en el lugar, que vienen con mermelada, dulce de leche y miel para untar.

Además de eso, se le suman dos vasos de granola casera con yogur y miel, dos huevos de campo, y una opción a elegir, que puede ser de quesos -como mimolette, brie y sbrinz-, y jamón, o salmón con langostinos y guacamole.

HORARIO: Lu. a Vi., 8 AM a 12 PM. Sá y do., 9 AM a 3 PM ESTACIONAMIENTO: Subt., Isidora Goyenechea 3051, $ 1.000 la hora.