Llega el documental que retrata a David Lynch como un artista total

Por Evelyn Briceño

Si usted es fanático de películas como Mullholland Drive, Terciopelo Azul y Carretera Perdida, o de la serie Twin Peaks que ha sido un suceso en Netflix este año, hay un panorama que no se puede perder: este jueves 19 de octubre se estrena en el Centro Arte Alameda el documental The Art Of Life, que habla de los orígenes del autor de esas obras, el cineasta estadounidense David Lynch.

En el filme se refleja su infancia en un pueblo de Montana, EE.UU., sus primeros pasos en el cine y la producción de su primer largometraje, la enigmática Erasehead, en 1977.

En el documental, además, se puede ver lo multifacético que es Lynch, que también pinta y esculpe. Eso, porque antes de dedicarse al cine fue artista plástico. Incluso, cursó unos meses en la Escuela de Bellas Artes de Boston.

En resumen, es un documento imperdible para los fanáticos del cineasta y para quienes quieren conocer un poco más de él antes de adentrarse en el intrincado universo de su filmografía.

DÓNDE: Alameda 139, Sala 1 TELÉFONO: 226648821 HORARIO: A partir del jueves 19 de octubre, 5 PM, 7 PM y 9 PM PRECIO: General, $ 4.000; est. y 3a edad, $ 3.000 EDAD: Mayores de 14 años ESTACIONAMIENTO: En Villavicencio 354, $ 1.200 la hora.