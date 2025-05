Llego la hora de vivir una nueva noche de euforia en Creamfields

Este viernes se desarrollará un nueva versión del festival nocturno de música electrónica y cultura dance más importante del país.

Ya son 11 años desde la primera vez que los santiaguinos disfrutaron de la fiesta electrónica que reúne a los más destacados Djs del escenario electrónico internacional. Es toda una tradición para los amantes de estas electrizantes mezclas y sonidos en vivo.

Creamfields_IanGildemeister-5 la-tercera

En

Espacio Riesco

, está todo preparado para recibir este viernes 7, a miles de personas con ganas de bailar y vivir una noche inolvidable.

Entre en line up se encuentra uno de los líderes del house y dance: David Guetta

Una sorpresa, entre los más de 30 Djs que llevarán su tornamesa, es la presencia del holandés Martin Garrix. Un chico de 18 años que el 2013 fue posicionado número 40 en la lista que Djmag formuló con los mejores Djs del planeta. Un estudiante que por las noches demuestra su maestría con una nueva propuesta musical.

Corre por tus entradas en Puntoticket.com y prepárate para largas horas bailando.

LINE UP 2014 David Guetta – Martin Garrix – Fedde Le Grand – Dimitri Vegas & Like Mike – Tommy Trash - Deep Dish – Tales Of Us – R3hab – Art Department – Otto Knows – Martinez Brothers - Roman & Castro – María Magdalena – Gepe DJ Set – Tweeter – Camilo Gil – Aldo Foschino – André Butano – Sherg da Soul – Arturo Hevia – Love 00 – Das Orlando – Fabric – Felipe Nadeau – Fernanda Arrau – Re-Light – Frankie Arcade – Inusual People – Mañungo b2b Paula Wapsas – Pedro Campos – Marco Latrach.