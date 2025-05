Lo mejor de la noche santiaguina en un solo lugar: Vuelve Red Bull Unlocked: Asegura tus entradas hoy con la primera preventa

Red Bull Unlocked se realizará el 26 y 27 de abril, y la preventa comienza hoy. Puedes acceder a tu entrada aquí: https://www.puntoticket.com/red-bull-unlocked-2024

Bajo un concepto totalmente distinto, Red Bull Unlocked rescata lo mejor de la vida nocturna de Santiago y lo reúne en un mismo evento y lugar, donde cada club y bar invitado ofrecerá experiencias únicas durante dos días, encendiendo la noche capitalina a otro nivel. En esta nueva edición, ocho serán los locales presentes con line up y escenografía propia, creando una vibrante atmósfera en la que los asistentes vivirán momentos únicos. ¡Es hora de desbloquear la diversión al máximo!

SI202210040347_hires_jpeg_24bit_rgb-copy-1.jpg @WHOISJURGEN

Ceaese perform during Red Bull Unlocked, at Paseo San Damian in Santiago, Chile on September 30, 2022 // Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

El 26 y 27 de abril son las fechas escogidas para esta gran fiesta, y la locación será el Centro Cultural Ceina, donde se esperan cerca de 4.000 personas por día para disfrutar y bailar sin parar. Los locales que estarán presente, ya se dieron a conocer y cada uno apostará por dejar su sello:

1. Jardín Mallinkrodt 2. Oculto Beergarden 3. Picnik Électronik 4. Candelaria 5. Comedy Restobar 6. Chismotek 7. Bar La Virgen 8. Aeróbica

De esta manera, “Red Bull Unlocked” aterrizará por segunda vez en Chile entregando una experiencia de la que ya han sido parte ciudades como Tokyo, Estambul, Manchester, Ámsterdam, entre otros.

SI202210040370_hires_jpeg_24bit_rgb.jpg @WHOISJURGEN

Performers seen during Red Bull Unlocked, at Paseo San Damian in Santiago, Chile on September 30, 2022 // Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

Para el evento, apto para mayores de 18 años, las entradas estarán disponibles en Punto Ticket abriendo la primera preventa hoy: https://www.puntoticket.com/red-bull-unlocked-2024