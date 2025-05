Local Burger vuelve con su promoción para comer todas las hamburguesas que quieras

Local Burger 3 ok (1)

¿Cuántas hamburguesas seguidas crees que puedes comer hasta llenarte? Es un pregunta que puedes ir a responder directamente en Local Burger.

El local de hamburguesas hechas a mano que partió con una pequeña sucursal en Providencia, cerca del Metro Tobalaba, y al que luego sumó un segundo en Ñuñoa, a pasos del Metro Plaza Egaña

Además, acaba de inaugurar un tercer local, el primero en Las Condes, en Av. Los Militares 5934.

Y en estos dos últimos puedes ir a responder la pregunta que hacíamos al inicio, porque en ambos está disponible la nueva y golosa promoción de Local Burger.

Local-Burger-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Local Burger

Se trata de un all you can eat de hamburguesas, donde puedes comer todas las quieras por un precio fijo y un tiempo limitado.

Funciona todos los sábados de enero y febrero, de 12.30 PM a 6 PM, horario en el que dispones de 90 minutos para comer una hamburguesa tras otra, pagando un valor fijo de $ 16.900 p/p.

Para fanáticos de las hamburguesas

Local-Burger-2-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Local Burger

¿Y cómo funciona esta promoción de Local Burger? Al llegar a cualquiera de las dos sucursales mencionadas, Ñuñoa y Las Condes, los sábados en ese horario, debes decir que quieres la promoción.

Así, te llegarán a la mesa rondas de sus distintas hamburguesas, unas de estilo smash, es decir, aplastadas, que se hacen en lugar con un blend de carne y que quedan ultra jugosas.

Te puedes tocar su Butter Burger Simple, con queso americano, cebolla en caldo de carne y mantequilla especiada, o su Classic Burger, con queso americano, cebolla morada, lechuga, tomate y salsa de la casa, por ejemplo.

Eso sí, debe saber que para probar la siguiente debes terminar una y te llega la otra.

Además, junto con las hamburguesas puedes probar también de forma ilimitada sus "sides", como crujientes papas fritas.

Ojo, que la promoción de all you ca eat de Local Burger no incluye bebidas ni jugos.