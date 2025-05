Locke and Key: lo que debes saber sobre la próxima serie imperdible de Netflix

Entre las series de Netflix más esperadas para este 2020, Lock and key es una de las que está creando mayor expectación, en especial entre los seguidores de las historias de magia y misterios.

Está metiendo ruido, sobre todo, porque detrás tiene a dos directores reconocidos y con producciones exitosas, Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) y Meredith Averill (The Haunting of Hill House).

Y en nuestro país también se espera su estreno, porque la serie se basada en el cómic del mismo nombre del chileno Gabriel Rodríguez.

¿De qué trata su historia? De los tres hermanos Locke y su madre, quienes se mudan a un hogar ancestral, Keyhouse, luego del misterioso asesinato de su padre.

Es ahí que descubren que esta casa está llena de llaves mágicas, que pueden estar relacionadas con la muerte de su padre.

Esas llaves les otorgan distintos poderes, mientras una fuerza maligna desea apoderarse de ellas.

LOCKE_105_Unit_00323R2C3-1.jpg la-tercera

Foto: Locke and Key

El elenco estará compuesto por Darby Stanchfield (de Scandal), Jackson Robert Scott (de IT e IT 2), Bill Heck (de The Ballad of Buster Scruggs), Griffin Gluck (de American Vandal), entre otros.

Lo bueno es que Netflix ya anunció la fecha de estreno, el próximo 7 de febrero, y también compartió el trailer, que puedes revisar a continuación.

¿Te dieron ganas de verla? Ya puedes agregar Locke and Key a tu lista y, además, seguir las novedades que está dando a a conocer en Twitter, Instagram y Facebook.

