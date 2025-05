Locos por los súper bowls

Quínoa

El sello eterno de Quínoa es esta combinación: productos de estacionalidad transformados en platos sabrosos y coloridos. Esa misma impronta la llevaron ahora a sus recién estrenados recipientes sanos y coloridos inspirados en los buddha bowls.

Ahí hay que probar el “bowl mediterráneo” ($ 6.900) -fresco y bien contundente, con cous cous con pimientos rojos y perejil, tomates cherry, pepino, queso de cabra, aceitunas, cebolla morada, hummus de albahaca, rabanitos, lechuga y chips de pan pita- y el “buddha bowl” ($ 7.300), hecho con kale, garbanzos salteados, brócoli, tomates cherry , pimientos rojos asados, palta, quínoa, alga nori y tofu macerado con aderezo agridulce. Valen la pena.

HORARIO: Lu. a vi., 8 AM a 11 PM. Sá., 9 AM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Adhana

Desde que abrió que el concepto de este minilocal de Providencia, con una pequeña barra para sentarse a comer, estuvo pensado en llevar la alimentación consciente a los platos; hacer preparaciones sanas y sabrosas a la vez.

Por eso es que desde hace un año y medio que en su carta se pueden encontrar varias opciones de bowls, llenos de colores y nutrientes, entre ellas el “taco bowl” ($ 5.200), con sabor a taco mexicano gracias a sus ingredientes como los porotos negros, la quínoa, guacamole, tomates cherry, los tacos de maíz que son 100% libres de gluten, crema ácida vegana y la pasta de ají, que pica sólo un poco.

HORARIO: Ma. a sá., 10 AM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Orgánico

Ingredientes en su mayoría orgánicos, de temporada y sabores caseros son el sello de este restaurante familiar que abrió hace poco más de un año en Luis Pasteur.

En Orgánico, uno de los fuertes son los bowls, con una buena mezcla de vegetales y cereales, bien llenadores y sabrosos. Un ejemplo es el “andino” ($ 6.400), con quínoa roja, blanca y negra, tomates cherry, queso de cabra, aceitunas, sésamo, avellanas tostadas y un aliño con un suave dejo a menta.

Otro de los que valen la pena probar es el “integral” ($ 6.400), un mix de arroz integral al azafrán, alcachofines, aceitunas, rúcula, tomates cherry, cebollín asado y un aliño de pimientos asados que le da un leve toque dulce.

HORARIO: Lu. a vi., 8 AM a 8 PM. Sá., 9 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Gregario Energyfood

Este local, que abrió hace cerca de tres meses en el barrio de Nueva Las Condes, es otro de los que se han sumado a la tendencia de bowls, pero a la hora de desayuno, para los que prefieren pasar del huevo revuelto y el café.

El fuerte aquí es el açaí, el fruto amazónico de Brasil famoso por su gran cantidad de antioxidantes y que aquí puede pedir para llevar o comer en el lugar. Su “bowl de açaí” ($ 3.800), el más pedido, es una pasta de este fruto hecho con plátano congelado, sin azúcar y decorado con frutillas, berries, coco en láminas y granola casera endulzada con miel ($ 3.800), y que es una combinación de sabor suave, bien rica.

Para probar desde las 8 AM ahí están también los batidos, vasos de 500 cc, con frutas como frutilla o algunos energéticos, con espirulina, por ejemplo).

HORARIO: Lu. a vi., 8 AM a 9.45 PM. Sá., 10 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

La Chakra

Los brasileños llevan años consumiendo el superalimento de açaí como postre. En La Chakra, el açaí se sumó a la carta de desayuno este año por sus propiedades no sólo energéticas, sino saludables: reduce el colesterol, aporta vitaminas B, C y E, combate el estreñimiento y es antioxidante, entre otros.

Además, no necesita leche en su preparación, lo que lo convierte en un perfecto desayuno para veganos por ejemplo. Aquí el “bowl de açaí” ($ 5.200), además de ir mezclado con plátano congelado, lleva una buena cantidad de granola casera, con semillas de zapallo y de chía lo que lo hace crujiente y sabroso.

HORARIO: Lu. a vi., 9.30 AM a 10 PM. Sá. y do., 10 AM a 7 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Sí! Açaí

Este pequeño local ubicado en Pedro de Valdivia lleva menos de un año abierto y entre los hits de sus platos está el “bowl de açaí”, que se puede pedir en tres tamaños: chico ($ 2.200), mediano ($ 2.800) y grande ($ 3.500).

Todos se hacen con una base de açaí más fruta congelada, como plátano o frutillas, más una combinación que puede ser granola casera con miel, o un mix de semillas perfecto para veganos, como la chía, coco, zapallo y maravillas, entre otras. A todo esto se le puede sumar una fruta de estación, como arándanos, moras, frambuesas, frutillas o plátano.

HORARIO: Ma. a vi., 10 AM a 8 PM. Sá., 11 AM a 7 PM. Do., 11 AM a 3 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Pitaya Bowls

Hace dos años que en el sector financiero del primer piso del Mall Plaza Sur, en San Bernardo, está Pitaya Bowls, un food truck con un sector de mesas compartidas donde, por $ 3.990, puede armar un “açaí bowl” a su medida. La base es el fruto amazónico y luego se puede combinar con leche de almendras, agua de coco o jugo de manzana, por ejemplo, para que quede con esa clásica textura cremosa. A eso se le agrega una base de frutas, como frutilla o plátano, y un topping como granola o fruta.

Pruebe el “mono”, que arriba trae granola, plátano, chocolate y miel. Riquísimo.

HORARIO: Lu. a do., 10 AM a 9.30 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Poké Bar

Probablemente ha oído hablar de los “poké bowls”, uno de origen hawaiano que causa furor por sus coloridas mezclas, versatilidad y buen aporte nutricional. En términos prácticos, es una combinación de vegetales, cereales y pescado crudo, con inagotables variantes.

Hace cerca de seis meses se instaló, en El Bosque Norte, Poké Bar, un local con una cómoda terraza, donde puede armar una versión a su gusto. ¿Cómo cuáles? La “honolulu” ($ 5.990), que lleva salmón, pepino, edamame, algas, masago -que son huevitos de pescado-, mayonesa picante y un toque de soya. Otra opción es el “smoked salmon” ($ 5.990), con salmón ahumado, lo que le da un toque ligeramente más intenso, además de pepinillos, edamame, choclo y un toque de sésamo, perfecto para equilibrar la mezcla de sabores.

HORARIO: Lu. a vi., 11.30 AM a 7 PM ESTACIONAMIENTO: Subt. en Roger de Flor 2770, $ 1.200 la hora.

Boa Restorán

Este luminoso local rodeado de plantas, que está casi al frente del mall Costanera Center, es otro de los lugares que se han sumado a la tendencia de los bowls.

Ahí está el “poké” ($ 6.990), que viene con un ceviche de la pesca del día, arroz basmati -que es más largo y aromático-, goji -ese tipo de berries conocido por su gran cantidad de antioxidantes-, encurtidos de piña y duraznos, algas crocantes y cebolla morada. Simplemente, delicioso. Aquí el aliño, con suave toque agridulce, viene aparte, cosa que pueda probar el plato sin éste, para poder sentir la combinación de sabores entre ácido y dulce que dan los encurtidos.

Anote esta otra opción: el “salvaje” ($ 6.500), otro tipo de bowl que viene con un mix de arroz rojo y negro, kimchi de algas y cerezas encurtidas, con un aliño de helado de vinagre.

HORARIO: Lu. a vi., 8.30 AM a 4 PM. Sá., 11 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Bowls Crudos

Hace cerca de un año que Pilar Fernández se asoció con su hermana Catalina y montaron @bowls_crudos en Instagram.

Ellas hacen tres versiones de bowls, siguiendo los principios que Catalina estudió en el Institute of Integrative Nutrition en Nueva York, con alimentos crudos para aprovechar al máximo cada nutriente. Hay que pedirlos vía mail con 24 horas de anticipación. Pruebe la “divina juventud” (desde $ 2.200), un tipo de smoothie que viene en una gran fuente, con zapallo camote, zanahoria, mango, naranja, plátano y el topping que usted elija, que puede ser chía, linaza, semillas de zapallo o de maravilla.

Otra opción es el “vitalidad súper” (desde $ 2.200), también un smoothie con espinaca, plátano, perejil, menta, kiwi y leche vegetal.

Debe reservar con 24 horas de anticipación a bowlscrudos@gmail.com.

ENVÍO: $ 700.

Buddha Bowl

Si trabaja en Santiago Centro, llame el día antes, entre 7 PM y 10 PM, a este delivery.

Ahí, la chef Mariela Oteíza prepara un conocido “buddha bowl” ($ 3.000), el que combina con ingredientes vegetarianos que cambia a diario, como arroz basmati (aliñado con cilantro, jengibre y limón), lentejas, verduras salteadas, rabanitos y betarraga con aderezo de coco y cilantro. Si no es eso, le echa arroz integral con verduras horneadas, frijoles negros refritos, ensalada de rúcula, palta y rabanitos, con aderezo de cilantro, ají verde y limón.

El pedido llega entre 1 PM y 3 PM a la oficina o lugar que elija.

FACEBOOK:Buddha Bowl VEGWHATSAPP:+56999559229HORARIO: Lu. a vi., 1 PM a 3 PM.