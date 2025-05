Lolla en casa: El festival se hará por streaming y tendrá a Javiera Mena, Ceaese y Yorka

Javiera Mena en vivo ok

Este fin de semana se iba a realizar una nueva versión del festival Lollapalooza, que en esta oportunidad celebraría sus 10 años en Chile, con artistas de la talla de Guns N’ Roses, The Strokes,Travis Scott y Lana del Rey.

Este multitudinario evento en el Parque O'Higgins se suspendió debido al avance de Covid-19 en el país, pero para no dejar con las ganas, organizaron una versión online para que puedas escucharlas desde la comodidad de tu sofá.

¿Su nombre? Lolla en casa, y se transmitirá los mismos días que estaba programado en Chile: el viernes 27, sábado 28 y domingo 29.

Según lo informado, estos espectáculos se transmitirán por el Instagram de LollaCL, entre las 12 PM y las 9 PM, las tres jornadas.

Lineup Lolla en Casa

Lolla en Casa la-tercera

Foto: Promocional.

La noche de este jueves 26 anunciaron quiénes serían los que participarían de Lolla en Casa. En total serán más de 20 shows vía streaming que los artistas, en su mayoría nacionales, harán desde sus propios lugares de cuarentena.

Por ejemplo, este viernes 27 se presentará Javiera Mena (5 PM), quien acaba de estrenar su nuevo sencillo Flashback, y quien seguro interpretará hits como Otra Era, Espada y Yo no te pido la luna.

Una hora más tarde seguirá Matías Díaz, más conocido como Kidd Tetoon, el joven de 17 años que conquistó con su mezcla de ritmos urbanos con dancehall.

En tanto, a las 7.30 PM vendrá el turno del rapero venezolano Micro TDH; a las 8 PM el de Lucybell; y a las 8.30 PM el concierto de Zaturno, el rapero que partió en Tiro de Gracia y que ha continuado una exitosa carrera solista.

Todo seguirá el sábado 28, a las 12 PM, cuando comience el streaming con el dúo Yorka, de las hermanas Pastenes, que tiene unas lindas canciones corales, entre ellas Paseito y Quédate Conmigo.

A las 3 PM se hará el show de Peppa Pig para los más chicos; y desde las 7 PM y cada media hora, se hará un espectáculo nuevo. Primero será Harry Nach con sus ritmos urbanos, después seguirá el cantautor de pop- rock Fernando Milagros (7.30 PM); luego el trap de Polimá Westcoast (8 PM) y el jazz de Golden Dawn Arkestra. A las 9 PM tocará Ceaese, y media hora después Dj Who.

En tanto el domingo 29, de 12 PM a 1 PM se hará una franja para los niños con Pulentos y Los Frutantes. Todo continuará a las 3 PM con Rootz Hi-Fi, y a las 4 PM con el indie de Dulce y Agraz, quien interpretará sus éxitos: Me Reparto en ti y No me alcanza.

Después vendrá Blue Mary (6 PM), Nakeye (7 PM), Maikel Delacalle (8 PM) y Rawayana (9 PM).