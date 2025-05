Lollapalooza Chile 2024: estos son los artistas por día y los precios de pases diarios

Lollapalooza Chile 2023 2 ok

A pasos agigantados avanza Lollapalooza Chile 2024, la nueva versión de uno de los festivales musicales más multitudinarios que se realiza en el país.

Y es que después de anunciar su esperado line up, ahora revela también los artistas que se presentarán cada día en el Parque Cerrillos, entre el viernes 15 y el domingo 17 de marzo.

Una información esperada por muchos y con la que podrán decidir qué día ir para ver a sus artistas favoritos.

LINE-UP-DIARIO-LOLLACL-2024-ok.jpg la-tercera

Foto: Lollapalooza Chile 2024

Así, Lollapalooza Chile 2025 arrancará el viernes 15 con una jornada inaugural que encabezarán Limp Bizkit y Feid y que también contará con Hozier, Thirt Seconds to Mars, Rina Sawayana y King gizzard and the Lizard Wizard, entre otros.

Al día siguiente, el sábado 16, los platos fuertes serán Blink 182 y Arcade Fire, además de The Offspring, Diplo, The Blaze, Chencho Corleone, Jaden y Dom Dolla.

Mientras que el festival se cerrará el domingo 17 con una jornada que tendrá como cabezas de cartel a la ídola del R&B SZA y el británico Sam Smith.

Además de Jungle, Phoenix, Above & Beyond, Dove Cameron, Grupo Frontera y Omar Apollo, entre otros artistas.

Puedes ver en la imagen de arriba el line up por día completo.

Precios y venta de pases diarios

SZA-Jacob-Webster-ok.jpg la-tercera

Foto: Jacob Webster

Junto con revelar el line up por día, Lollapalooza Chile 2024 también dio el vamos a la venta de los paseos diarios.

De hecho, la venta ya comenzó, a través de la plataforma Ticketmaster.

Los puedes adquiriri en tres etapas, pre venta 1, pre venta 2 y venta general, las dos primeras con entradas con descuentos.

Los precios de los pases diarios van desde los $ 145.000 en la preventa 1 (valor incluye cargo por servicio), hasta los $ 190.400 de la venta general.

En la siguiente imagen puedes ver el detallesde los precios de los paseos diarios.

Lolla-precios-diarios-ok.png la-tercera

Imagen: Ticketmaster

Además, también ya están en venta las entradas para cada día en las modalidades Lolla Lounge y Lolla Lounge Premium.