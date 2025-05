Los 12 estrenos imperdibles de abril en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Star+ y HBO Max

Luego de un marzo con una abultada cifra de estrenos, abril también se presenta con un importante número de novedades en las principales plataformas de streaming, los que se cuentan nuevos títulos, una secuela fílmica y también las segundas temporadas de espacios que ya conquistaron a la audiencia en su primera incursión en pantalla.

Entre los que se cuentan Dead ringers, la versión como de serie de Prime Video para la cinta de David Cronenberg; Amor y muerte, la miniserie de HBO Max inspirada en un crimen real; la comedia de romance y acción Ghosted, con Ana de Armas y Chris Evans, y el segundo ciclo de la entrañable Sweet Tooth (foto principal) de Netflix.

Los que son algunos de los títulos que forman parte de la selección de producciones, incluyendo también a las que debutan por los servicios de Star+ y Disney+.

A continuación detallamos los estrenos abril 2023 imperdibles.

Royal Crackers

3 de abril | HBO Max

Royal-Crackers.jpg la-tercera

Como sucedió con ​​Logan Roy (Brian Cox) en Succession y con George Bluth Sr. (Jeffrey Tambor) en Arrested development, los problemas de los patriarcas afectan por siempre a sus hijos y herederos.

Algo que también sucede en Royal Crackers, la nueva serie animada de Adult Swim que llega al streaming a través de la plataforma de HBO Max, para mostrar las desventuras de la disfuncional familia Hornsby.

Cuyos integrantes comienzan a vivir uno de los pasajes más alocados de sus existencias luego de que Theodore Hornsby Sr. entra en un coma profundo y sus hijos deben tomar las riendas de la empresa familiar.

Esto pone a Stebe, quien está casado y tiene un hijo, y a Theo Jr., su hermano bajista, a tratar de que la compañía de galletas Royal Crackers vuelva sus días de gloria, a pesar de no saber mucho sobre negocios.

Bronca

6 de abril | Netflix

Bronca.jpg COURTESY OF NETFLIX

Luego de sacudir a la crítica y el público con películas como La ballena, Aftersun y Todo en todas partes al mismo tiempo, la productora independiente A24 retorna a la plataforma de Netflix con su serie de comediaBronca.

La que tratará de repetir el éxito de su anterior espacio seriado en este servicio, la conmovedora e hilarante Mo, con la historia de un incidente automovilístico que cambiará las vidas de sus protagonistas.

El cual ocurre en un estacionamiento abarrotado de vehículos, cuando Danny Cho (Steven Yeun) comienza a echar hacia atrás su camioneta y casi choca con el lujoso todoterreno de Amy Lau (Ali Wong).

La cual le toca la bocina y además le hace un gesto obsceno a Danny, lo que provoca que él la persiga. En el inicio de una venganza sin sentido entre un pobre contratista y una mujer de negocios que afectará a todo su entorno.

Pequeñas cosas hermosas

7 de abril | Star+

Pequeñas-cosas-hermosas.jpeg la-tercera

Algunos años después de que su autobiografía Salvaje se convirtiera en la aplaudida película dramática Alma salvaje, con Reese Witherspoon, la escritora estadounidense Cheryl Strayed retorna a la pantalla.

Pero ya no en un largometraje, sino que en la serie de Star+ basada en Tiny beautiful things: advice on love and life from dear Sugar, el libro en que compila parte de las columnas que escribió entre 2010 y 2012.

En las que bajo el seudónimo de Sugar respondía a preguntas anónimas, tomando como base sus propias experiencias. Las mismas que ahora sirven para dar vida a los ocho episodios de la producción para el streaming.

Los que son protagonizados por Kathryn Hahn como Clare, una escritora que se convierte en columnista mientras su propia vida se desmorona, ya que tiene problemas con su matrimonio e hija adolescente.

Chupa

7 de abril | Netflix

Chupa.jpg Courtesy of Netflix

Como hijo de un conocido cineasta como Alfonso Cuarón (Roma), era casi seguro que Jonás Cuarón decidiera seguir su vida profesional en la realización de películas, donde además de dirigir también escribe guiones.

Un doble papel que vuelve a asumir en su cuarto largometraje: Chupa, la cinta familiar para Netflix que tiene como personaje central a una cría de chupacabras, la legendaria criatura de América que atacaría a otros animales.

La que en la realización con la firma de Cuarón deja muy lejos su faceta más oscura y asesina, para convertirse en un animalito que se separó de su familia y necesita ser protegido de un malvado científico.

Cuya historia se conoce en la narración que se inicia con el adolescente Alex (Evan Whitten) viajando de Kansas a México para conocer a su abuelo y sus primos, además de a un pequeño y asustado chupacabras.

Schmigadoon!

7 de abril | Apple TV+

Schmigadoon-2.jpg la-tercera

Luego de su primera aventura en el poblado de Schmigadoon, donde todos vestían como en décadas pasadas y hacían números musicales, Josh (Keegan-Michael Key) y Melissa (Cecily Strong) retornan en un segundo ciclo de su serie.

La pareja que estuvo a punto de terminar su relación en la anterior temporada, pero vieron renacer su amor entre bailes y canciones, que decide volver al mundo de fantasía que conocieron hace un tiempo.

Sin embargo, no encuentran al pueblo inspirado en musicales de los 40 y 50, sino que a Schmicago, el mundo reinventado de montajes de los años 60 y 70, en que se encuentran con nuevas versiones de viejos conocidos.

Los cuales son interpretados por conocidos actores como Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth y Alan Cumming, sumando en esta entrega a figuras como Tituss Burgess y Patrick Page.

Transatlántico

7 de abril | Netflix

Transatlántico.jpg la-tercera

El nuevo drama de época de Netflix se inspira en la novela The flight portfolio, de la escritora estadounidense Julie Orringer, que ficcionaliza la vida y obra del periodista neoyorquino Varian Fry.

El que en la realidad encabezó una red de rescate que tenía como centro de operaciones Marsella, Francia, y permitió huir de la represión de la Alemania nazi a miles de personas, entre ellos varios y reconocidos artistas.

El cual en la serie de siete episodios es encarnado por Cory Michael Smith y su arriesgada aventura se desarrolla luego de que llega a suelo francés, estableciéndose en una villa de la ciudad de Marsella de inicios de los 40.

Lugar en que planificará los rescates junto a la adinerada Mary Jayne Gold (Gillian Jacobs) y los integrantes del Comité de Rescate de Emergencia. También actúan Corey Stoll, Deleila Piasko y Ralph Amoussou.

Dead ringers

21 de abril | Prime Video

Dead-ringers.jpg la-tercera

A 35 años del estreno de la película Dead ringers o Mortalmente parecidos, en su título en español, debuta en Prime Video la serie que ofrece una versión modernizada de la famosa cinta de David Cronenberg.

Donde el doble papel de los gemelos ginecólogos Beverly y Elliot Mantle, que en los 80 realizó el actor inglés Jeremy Irons, pasa a la interpretación de la también británica Rachel Weisz (La favorita, Black Widow).

Así, la actriz encara el desafío de dar vida, a lo largo de los seis episodios del espacio concebido por Alice Birch, a las hermanas que son idénticas en apariencia y han seguido la misma carrera profesional.

Sin embargo, y a pesar de compartir sus parejas, drogas y el deseo de mejorar la fertilidad femenina, incluso rompiendo la ética médica, sus personalidades son opuestas y las llevan a enfrentarse cada día más.

Ghosted

21 de abril | Apple TV+

Ghosted.jpg la-tercera

Luego de compartir protagonismo en la comedia de suspenso Entre navajas y secretos, y la cinta de acción El hombre gris, Ana de Armas y Chris Evans se reencuentran en la película original de Apple TV+, Ghosted.

La que dirige Dexter Fletcher (Rocketman) y permite poner a prueba una vez más la química que ya mostraron los actores en pantalla, en una narración que mezcla la comedia con la acción y el romance.

En la que el honesto Cole Riggan (Evans) se enamora casi a primera vista de Sadie (De Armas), pero pierde el contacto cuando ella viaja a Europa y no le contesta los mensajes que él le envía al celular.

Ante lo que Cole decide ir a Londres para darle una sorpresa a Sadie, descubriendo de la manera más peligrosa que ella es realmente una agente de la CIA, que está envuelta en una misión para salvar al mundo.

Amor y muerte

27 de abril | HBO Max

Amor-y-muerte.jpg la-tercera

Esta miniserie original de HBO Max está escrita por David E. Kelley, una de las figuras claves del mundo de la TV, el cable y ahora el streaming, creador de títulos como Ally McBeal, Chicago Hope y Big little lies.

El que ahora, para dar vida a la serie limitada de seis capítulos, se inspiró en la historia real de dos parejas muy religiosas del poblado de Wylie, en Texas, y la tragedia que las involucró a inicios de los años 80.

Cuya dramática experiencia revive centrada en Candy Montgomery (Elizabeth Olsen), quien conoce en su iglesia a otra madre y esposa, Betty Gore (Lily Rabe), entablando una amistad que luego involucra a sus respectivos maridos.

Pero todo se complica cuando Candy comienza una relación extramarital con el esposo de Betty, Allan (Jesse Plemons), que más tarde la llevará a tomar una grave decisión que cambiará para siempre su existencia.

Peter Pan y Wendy

28 de abril | Disney+

Peter-Pan-y-Wendy.jpg Photo Credit : Eric Zachanowich

La fantástica historia de la novela de J.M. Barrie es nuevamente llevada a la pantalla por los estudios Disney, décadas después de la película animada que hicieron en 1953, en el largometraje en acción real de David Lowery.

El director de cintas como Mi amigo el dragón que acá se pone a la cabeza de una producción para Disney+ que combina lo conocido en las páginas del libro con lo visto en el clásico de dibujos animados.

Así, las actuales generaciones de pequeños pueden conocer la historia de Wendy Darling (Ever Anderson), una niña del Londres de principios del siglo XX que vive la aventura de su vida tras conocer a Peter Pan (Alexander Molony).

Un chico travieso, que se niega a crecer y junto al hada Tinker Bell (Yara Shahidi) lleva a Wendy y sus hermanos, Michael (Jacobi Jupe) y John (Joshua Pickering), a su hogar: el mágico país de Nunca Jamás.

Citadel

28 de abril | Prime Video

Citadel.jpg Courtesy of Prime Video

Amazon Studios se unió a AGBO, la compañía productora de los hermanos Anthony y Joseph Russo, para dar vida a esta serie original de la plataforma de Prime Video, que combina el suspenso con la acción.

Lo que realiza a lo largo de seis episodios centrados en dos ex agentes de Citadel, la agencia de espionaje que mantenía la seguridad y bienestar en el planeta hasta que fue destruida por operativos de Manticore.

El poderoso sindicato que ocho años después trata de desestabilizar el orden mundial, por lo que Bernard Orlick (Stanley Tucci), un ex integrante de Citadel, busca la ayuda de uno de sus pocos colegas que quedaron con vida.

El que se llama Mason Kane (Richard Madden) y gracias a Orlick recupera sus recuerdos -borrados tras la caída de Citadel-, y va en busca de la agente de elite, y su ex pareja, Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas).

Sweet Tooth

27 de abril | Netflix

Sweet-Tooth-3.jpg COURTESY OF NETFLIX

A casi dos años del estreno de Sweet Tooth, la serie que llevó a la pantalla el cómic de Jeff Lemire bajo la producción de Robert Downey Jr., su fantástica y entrañable historia continúa en una segunda temporada.

La que viene a mostrar lo sucedido a Gus (Christian Convery), el chico híbrido -mitad niño, mitad ciervo-, y al ex cazador Tommy Jepperd (Nonso Anozie), tras el viaje que emprendieron hacia Colorado donde se hicieron amigos.

Cuando una nueva oleada del virus H5G9 asola al planeta y Gus y otros chicos híbridos son prisioneros del general Abbot (Neil Sandilands), líder de los Últimos Hombres, para que en ellos el Dr. Singh (Adeel Akhtar) busque una cura.

Mientras, fuera de la reserva, Tommy y Aimee Eden (Dania Ramirez) unen fuerzas para liberar a los híbridos; pero esta asociación es puesta a prueba cuando comienzan a revelarse los secretos de Jepperd.