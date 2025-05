Los 12 estrenos imperdibles de diciembre en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ y Star+

Para despedir el año, la mayor parte de las plataformas programaron el estreno en diciembre de series y películas, además de dos especiales, que mezclan el drama con la comedia, el suspenso y la fantasía.

Una oferta imperdible para decir adiós al 2023 de la mejor forma, en compañía de cintas como el biopic Maestro de Netflix, la navideña La calle de la Navidad de Prime Video y la comedia Plan familiar en Apple TV+.

Sin olvidar series en estreno como Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Disney+), y Los Farad (Prime Video), cuyos datos de día de estreno, elenco y tramas detallamos a continuación en esta guía con los destacados entre los estrenos diciembre 2023.

La calle de la Navidad

1 de diciembre | Prime Video

La-calle-de-la-Navidad.jpg la-tercera

La calle de la Navidad | Prime Video

Tras el éxito de Un príncipe en Nueva York 2, el estadounidense Eddie Murphy retorna a Prime Video con su primera película navideña, que además marca su reencuentro con Reginald Hudlin.

El realizador que lo dirigió en Boomerang (1992) y ahora lo guía en la cinta donde interpreta a Chris Carver, un padre de familia decidido a ganar el concurso anual de decoración navideña de su vecindario.

Una misión que lo lleva a hacer un trato con una mujer llamada Pepper (Jillian Bell), quien en realidad es una traviesa duende que conjura un hechizo que causa estragos en la ciudad.

Para evitar que esto arruine Nochebuena, Chris se une a su esposa Carol (Tracee Ellis Ross) y sus tres hijos, y emprenden una carrera contra el reloj para romper el encantamiento de Pepper.

Especiales Doctor Who

2 y 9 de diciembre | Disney+

Doctor-Who.jpg la-tercera

Doctor Who | Disney+

Doctor Who, una de las series ícono de la televisión británica, cumplió el pasado jueves 23 de noviembre ni más ni menos que 60 años de vida, que Disney+ celebra emitiendo diferentes especiales.

El primero, Doctor Who: La bestia estelar, debutó el 25 de noviembre como preámbulo de Doctor Who: salvaje y azul lejanía y Doctor Who: risitas, que llegan el 2 y el 9 de diciembre al servicio, respectivamente.

Los que permitirán conocer imperdibles aventuras del Señor del Tiempo en la encarnación del Decimocuarto Doctor (David Tennant), en su exploración por el universo en su nave espacio-temporal TARDIS.

En las que se reúne con Donna Temple (Catherine Tate) y se encuentra cara a cara con el villano más aterrador hasta la fecha: el Juguetero (interpretado por Neil Patrick Harris en su debut en Doctor Who).

John Lennon: asesinato sin juicio

6 de diciembre | Apple TV+

LMT_Hero_Split_Press_16x9_wBranding.jpg la-tercera

John Lennon: asesinato sin juicio | Apple TV+

Tres episodios componen la serie documental que ofrece una nueva mirada a la vida y el homicidio de John Lennon, y la investigación y condena de Mark David Chapman, su asesino confeso.

La cual es narrada por Kiefer Sutherland y cuenta con fotografías de la escena del crimen nunca antes vistas, además de entrevistas exclusivas a testigos e involucrados directos en el caso.

Entre ellas con Richard Peterson, un taxista que fue testigo del tiroteo el 8 de diciembre de 1980, y Jay Hastings, un portero del edificio Dakota que escuchó las últimas palabras de Lennon.

Además de David Suggs, el abogado defensor de Chapman; Elliot Mintz, confidente del artista y Yoko Ono, y la Dra. Naomi Goldstein, la psiquiatra que evaluó por primera vez al homicida.

Dejar al mundo atrás

8 de diciembre | Netflix

Dejar-al-mundo-atrás.jpg la-tercera

Dejar al mundo atrás | Netflix

Sam Esmail, el realizador y productor detrás de las series Mr. Robot y Homecoming, es el director y guionista de la película de Netflix que lleva a la pantalla la novela Leave the world behind, de Rumaan Alam.

La cual muestra la inquietante historia de un matrimonio y sus hijos cuando arriendan una casa en Long Island para pasar un fin de semana de descanso, lejos de la intensidad de Nueva York.

Una propiedad que rentaron vía Airbnb y era promocionada como el sitio perfecto para “dejar el mundo atrás”. Aunque lo que Amanda (Julia Roberts) y Clay (Ethan Hawke) vivirán está muy lejos de eso.

Ya que su descanso es interrumpido por la llegada de los dueños del lugar, G.H. Washington (Mahershala Ali) y su hija Ruth (Myha’la Herrold), alertando sobre un ciberataque apocalíptico.

El diario de Greg: ¡Navidad sin salida!

8 de diciembre | Disney+

El-diario-de-Greg.jpeg la-tercera

El diario de Greg: ¡Navidad sin salida! | Disney+

Después de presentar sus cintas originales El diario de Greg y El diario de Greg: las reglas de Rodrick, Disney+ continúa expandiendo su mirada a las novelas de Jeff Kinney con otro título animado.

El cual lleva se llama El diario de Greg: ¡Navidad sin salida! y bajo la dirección de Luke Cormican (Teen Titans go!), y con un guión de Kinney, presenta una complicada aventura navideña para Greg Heffley.

Ya que los días previos a las fiestas están resultando estresantes para él, después de dañar accidentalmente una máquina quitanieves cuando hacía un muñeco de nieve con su mejor amigo, Rowley Jafferson,

Lo que lo hace estar preocupado de no recibir la nueva consola de videojuegos que tanto quería para Navidad. Pero todo empeora aún más cuando Greg y su familia quedan aislados por la nieve.

Los Farad

12 de diciembre | Prime Video

Los-Farad.jpg la-tercera

Los Farad | Prime Video

Mariano Barroso y Alejandro Hernández son los creadores de la serie española original de Prime Video, que lleva a la Marbella de los años 80 para mostrar una historia que combina acción y suspenso.

Los ingredientes esenciales de ocho capítulos que tiene como su eje a Oskar (Miguel Herrán, La Casa de Papel), un joven profesor de gimnasia aeróbica que sueña con tener su propio gimnasio.

Lo que comienza a concretarse cuando aparece en uno de sus cursos Sara (Susana Abaitua), quien claramente es de clase alta y le ofrece concretar su anhelo con el apoyo de su familia: los Farad.

Los cuales han amasado su fortuna con el tráfico de armas y le abren las puertas a Oskar a un mundo de lujos y viajes, pero también de violencia y peligro, después de que se casa con Sara.

Planners

13 de diciembre | Star+

Planners-nuevos-episodios-Star.jpg la-tercera

Planners | Star+

A siete meses de su estreno por Star+, la serie argentina encabezada por Celeste Cid y el chileno Gonzalo Valenzuela retorna al streaming con una nueva entrega de cuatro episodios.

Los que continúan con la historia de Malena Carregal (Cid) luego de que se divorció de su marido, Marcos Gutiérrez (Valenzuela), y dejó la agencia de eventos que éste posee y dirige.

Y además se asoció con Cali (Leticia Siciliani), una vieja amiga de su hermana, quien venía llegando de Madrid y la convenció de que comenzaran una agencia de organización propia.

La misma que en esta nueva etapa Malena busca consolidar como la más importante del país, mientras está decidida a comenzar con una reconstrucción mayor y más radical: la personal.

Plan familiar

15 de diciembre | Apple TV+

Plan-familiar.jpg la-tercera

Plan familiar | Apple TV+

El realizador británico ​​Simon Cellan Jones es el director de la nueva película familiar que permite a Mark Wahlberg demostrar que puede ser tanto un héroe de acción como un buen comediante.

Lo que concreta encarnando a Dan Morgan, esposo y padre que disfruta de vivir en el suburbio de una gran ciudad estadounidense, junto a su esposa y tres hijos, mientras vende automóviles.

Pero la calma finaliza cuando su pasado como asesino de élite del gobierno retorna de improviso y decide proteger a su familia planificando unas vacaciones en Las Vegas, sin revelar su identidad.

Lo que lleva a la familia Morgan a un extenso viaje por carretera a la denominada “Ciudad del Pecado”, mientras tras su rastro van los hombres de McCaffrey (Ciarán Hinds) dispuestos a eliminar a Dan.

Reacher 2

15 de diciembre | Prime Video

Reacher.jpg la-tercera

Reacher | Prime Video

La serie de suspenso y acción basada en los libros de Lee Child retorna con una segunda temporada, que busca replicar su sitial como uno de los espacios más vistos a nivel mundial en Prime Video.

Un ciclo que estará compuesto de ocho episodios, tres de los cuales se estrenarán el viernes 15 de diciembre, para luego ir sumando uno semanalmente hasta el 19 de enero de 2024.

Cuyo relato se inicia cuando el veterano investigador de la policía militar, Jack Reacher (Alan Ritchson), recibe un mensaje codificado sobre los miembros de su antigua unidad del ejército.

En el cual le aseguran que sus ex camaradas están siendo asesinados misteriosamente, ante lo que decide dejar su estilo de vida errante para investigar el caso junto a tres de sus viejos compañeros.

Maestro

20 de diciembre | Netflix

Maestro-2.jpg la-tercera

Maestro | Netflix

Tras su impecable estreno en festivales de cine como Venecia, la segunda cinta dirigida por el actor Bradley Cooper, tras Nace una estrella, llega a Netflix para confirmar su talento como realizador.

Un drama biográfico centrado en el compositor y director orquestal Leonard Bernstein (Amor sin barreras) y su complejo matrimonio con Felicia Montealegre, la actriz y activista costarricense-chilena.

Cuyo relato en pantalla comienza cuando Bernstein (Cooper) y Felicia (Carey Mulligan) se conocen en la fiesta de unos amigos en común en 1946 e inician un intenso romance que los llevará al altar.

Lo que dará paso a una relación de 25 años y tres hijos -Jamie (Maya Hawke), Alexander (Sam Nivola) y Nina (Alexa Swinton)-, que continuó a pesar de los affaires del conductor con diferentes hombres.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo

20 de diciembre | Disney+

Percy-Jackson.jpeg la-tercera

Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Disney+

La saga literaria de Rick Riordan tiene una nueva oportunidad en pantalla, después de haber inspirado las películas Percy Jackson y el ladrón del rayo y Percy Jackson y el mar de los monstruos.

Pero ya no como largometraje, sino que como una serie para Disney+ de ocho capítulos, de los cuales se estrenarán los dos primeros el 20 de diciembre para luego entregar uno nuevo cada semana.

Los cuales mostrarán la historia de Percy Jackson (Walker Scobell), un semidiós de 12 años, hijo de una humana y Poseidón, que está acostumbrándose a los poderes que hace poco descubrió que tenía.

Sin embargo, todo se complica cuando Zeus (Lance Reddick) lo acusa de haberle robado su rayo y Percy debe embarcarse en una aventura para encontrar esa arma divina y restablecer el orden en el Olimpo.

Rebel moon (parte 1)

22 de diciembre | Netflix

Rebel-moon.jpg la-tercera

Rebel moon | Netflix

Zack Snyder decidió dejar de lado por un momento a los superhéroes y zombis para enfocarse en su épica película espacial, que nació hace varios años inspirada por un sueño de infancia y la obra de Akira Kurosawa.

Pero esencialmente por la saga de Star Wars, luego de Rebel moon fuera concebida originalmente como un proyecto fílmico para ser parte del universo en torno a la creación con la firma de George Lucas.

Un borrador que finalmente no se concretó, pero se convirtió en la semilla de donde nació el largometraje para Netflix, que mezcla fantasía, aventura y ciencia ficción en la historia de Kora (Sofia Boutella).

Una chica de pasado misterioso que se convierte en la líder de un inusual grupo de valientes que busca proteger a los habitantes de Veldt de las fuerzas de Mundo Madre, mientras crean un fuerte lazo.