Los 12 estrenos imperdibles de enero en Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, Mubi y HBO Max

Principal Last of Us

Para dar la bienvenida como se merece al 2023, los principales servicios de streaming programaron para enero algunos de los títulos más importantes para su catálogo del nuevo año, de los cuales hicimos una selección que detallamos a continuación.

Entre los que se cuentan la aplaudida y nostálgica película Aftersun, que llega a Mubi, y el thriller de época Los crímenes de la academia, con Christian Bale y que debuta en Netflix, junto a las nuevas temporadas de las series Hunters, Servant y Star Wars: the Bad Batch.

Acá, un repaso por los estrenos enero 2023 imperdibles.

Caleidoscopio

1 de enero| Netflix

Caleidoscopio.jpg COURTESY OF NETFLIX

Caleidoscopio | Netflix

Luego de encarnar a famosos secundarios en espacios como Breaking bad, donde fue Gus Fring, y The Mandalorian, como Moff Gideon, Giancarlo Esposito comienza el 2023 protagonizando su propia y singular serie para Netflix.

La cual se mueve por la antología criminal, pero de una manera no lineal, ya que el espectador puede ver sus episodios -bautizados por colores- de la forma que quiera y con la única regla de terminar en la emisión titulada Blanco.

Donde se muestra el desenlace de sus ocho entregas, inspiradas lejanamente en la historia real de la desaparición de setenta mil millones de dólares en bonos en el centro de Manhattan, durante el huracán Sandy.

Cuya versión para la pantalla, que abarca desde 24 años antes del atraco hasta seis meses después, se centra en el grupo liderado por Leo Pap (Esposito) y que también integran Eva (Paz Vega), Hannah (Tati Gabrielle) y Bob (Jai Courtney), entre otros.

Star Wars: the Bad Batch 2

4 de enero| Disney+

Star-Wars-The-Bad-Batch.jpg la-tercera

Star Wars: the Bad Batch | Disney+

Fue en mayo de 2021 que llegó a la pantalla esta serie animada, otra de las creaciones del estadounidense Dave Filoni en torno al ilimitado mundo de Star Wars, que continúa con parte de lo conocido en Star Wars: the Clone Wars.

Para lo que nuevamente el espacio recurre a la animación y sitúa su narración luego del término del conflicto que enfrentó por tres años a las tropas de clones de la República con los droides de las fuerzas separatistas.

Cuyos protagonistas son los integrantes de la denominada Fuerza Clon 99, o Bad Batch, los que con sus mutaciones genéticas y liderados por Hunter, al comienzo del relato se separan de las tropas del recién instaurado Imperio Galáctico.

Los que en la segunda temporada, cuando han pasado meses desde los acontecimientos de Kamino, continúan su viaje en compañía de Omega -también un clon-, enfrentando a amigos y enemigos en nuevas misiones mercenarias.

Aftersun

6 de enero| Mubi

Aftersun.jpg la-tercera

Aftersun | Mubi

Después de visitar algunas salas de cine del país, finalmente llega a la plataforma de Mubi la aplaudida realización escrita y dirigida por la joven cineasta escocesa Charlotte Wells, en su debut en los largometrajes.

Para el cual tomó como inspiración lejana su propia infancia, situando la narración a fines de los años 90, cuando la niña de 11 años llamada Sophie (Frankie Corio) viaja a Turquía de vacaciones con su papá Calum (Paul Mescal).

Las cuales pasan en un hotel no muy lujoso, pero que les permite acceder a diferentes actividades en su piscina como en la costa local, mientras Sophie hace amistad con un grupo de adolescentes y un pequeño admirador.

Sin embargo, detrás de su calmada apariencia, Calum claramente oculta varios problemas que poco a poco se van revelando al espectador más atento. En una de las películas más bellas, nostálgicas y emotivas de los últimos años.

The Rig

6 de enero| Prime Video

The-Rig.jpg la-tercera

The Rig | Prime Video

El servicio de Prime Video le da el vamos al nuevo año, que estará marcado por varios estrenos de series y películas, con el debut del espacio original creado por David Macpherson y que fue completamente filmado en Escocia.

El que a lo largo de seis episodios mezcla el drama con el suspenso sobrenatural, en la narración que tiene como escenario la ficticia plataforma petrolera Kinloch Bravo que se ubica en el Mar del Norte, cerca de la costa escocesa.

Y cuyo relato se inicia cuando la tripulación encabezada por Magnus MacMillan (Iain Glen, Game of Thrones) está a punto de volver a tierra firme. Sin embargo, cae una extraña y espesa niebla al mismo tiempo que se cortan las comunicaciones.

A lo que pronto se suman extraños y terroríficos sucesos que ponen al equipo, que también componen Rose Mason (Emily Hampshire) y Fulmer Hamilton (Martin Compston, Line of duty), frente a una fuerza desconocida y mortal.

Los crímenes de la academia

6 de enero| Netflix

Los-Crímenes-de-la-Academia.jpg SCOTT GARFIELD/NETFLIX © 2022

Los crímenes de la academia | Netflix

Luego de trabajar juntos en las cintas La ley del más fuerte (2013) y Hostiles (2017), Scott Cooper y Christian Bale vuelven a unirse como director y actor, respectivamente, en este thriller de época con la firma de Netflix.

El cual lleva a la pantalla la novela homónima escrita por Louis Bayard, donde un detective es contratado discretamente para investigar la muerte de un cadete en la prestigiosa academia militar de West Point, Nueva York.

Cuyo relato se inicia en 1830, cuando en una mañana de invierno es encontrado en la institución el cadáver de uno de los jóvenes soldados. Pero lo peor viene después, cuando en la morgue se descubre que le arrancaron su corazón.

Para no provocar mayor daño a la academia, sus directores recurren de manera oculta a Augustus Landor (Bale), un detective local que comienza a investigar con la ayuda de un singular cadete llamado Edgar Allan Poe (Harry Melling).

Velma

12 de enero| HBO Max

Velma.jpg la-tercera

Velma | HBO Max

Con más de cinco décadas de vida, el gran danés Scooby-Doo y sus amigos continúan siendo parte importante de la pantalla, sumando seguidores y aventuras a lo largo de los años, tanto para el cine como la pantalla chica.

Último apartado al que ahora se integra la nueva serie de HBO Max que lleva al streaming las renovadas aventuras de Velma Dinkley, usando una vez más como medio la animación, pero ahora en una serie enfocada en el público adulto.

La que fue desarrollada por Charlie Grandy y tiene entre los actores que le prestan sus voces a la versión original a Mindy Kaling, como la protagonista, junto a Glenn Howerton, Constance Wu, Sam Richardson y Jane Lynch.

Los encargados de guíar con su interpretaciones el relato que se inicia cuando Velma se une a los que serán sus socios y amigos en Misterio a la Orden -Daphne, Shaggy y Fred-, luego de que aparece un cadáver en la secundaria.

Servant 4

13 de enero| Apple TV+

Servant.jpg la-tercera

Servant | Apple TV+

Desde su debut, a fines de 2019, la serie producida por M. Night Shyamalan se convirtió en uno de los espacios más interesantes y también inquietantes del catálogo de títulos originales de la plataforma de Apple TV+.

Un relato que se inició cuando el matrimonio conformado por Dorothy y Sean Turner (Lauren Ambrose y Toby Kebbell) contrató a Leanne (Nell Tiger Free) para cuidar a su hijo, que era un muñeco del niño que perdieron.

Un espacio que llega a su fin con una cuarta y última temporada que, después del sorpresivo final de la anterior entrega, promete una conclusión de la historia con ribetes épicos y llena de emociones.

Donde la guerra de Leanne con la Iglesia de los Santos Menores aumenta y amenaza la calle Spruce, a la ciudad de Filadelfia y más allá. En tanto los Turner enfrentan la realidad de que Dorothy está despertando.

Hunters 2

13 de enero| Prime Video

Hunters.jpg la-tercera

Hunters | Prime Video

Tras cinco décadas en la actuación, en 2020 Al Pacino aceptó su primer protagónico en una serie. Su papel: Meyer Offerman, el sobreviviente del Holocausto que en el EE.UU. de la década de los 70 recluta y lidera a los Hunters.

El grupo de “cazadores” de nazis que tiene su eje de operaciones en Nueva York y como su principal meta al inicio del espacio detener una conspiración para instaurar el Cuarto Reich en suelo norteamericano.

El que tiene entre sus integrantes a Jonah Heidelbaum (Logan Lerman), Murray y Mindy Markowitz (Saul Rubinek y Carol Kane), Lonny Flash (Josh Radnor), Joe Mizushima (Louis Ozawa) y Roxy Jones (Tiffany Boone).

A los que en la segunda y última temporada del espacio se une la veterana Chava Apfelbaum (Jennifer Jason Leigh) para atrapar al nazi más terrible de la historia: Adolf Hitler, quien se esconde en América del Sur.

The last of us

15 de enero| HBO y HBO Max

The-Last-of-Us.jpg la-tercera

The last of us | HBO

Sin lugar a dudas este es uno de los estrenos más esperados del streaming, no solo de enero sino que también de 2023, por llevar a la pantalla uno de los videojuegos más exitosos y premiados de las últimas décadas.

Una serie realizada para HBO por Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann, uno de los creativos y desarrolladores del juego, que llega con un total de nueve episodios que convierten en acción real las vivencias de Joel y Ellie.

Los protagonistas de una aventura de supervivencia, encarnados acá por Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Game of thrones), en un planeta Tierra asolado por la infección del hongo Cordyceps.

Pero entre los sobrevivientes se cuentan Joel y Ellie, quienes se unen en un peligroso viaje por EE.UU., cuyo objetivo es llegar al sitio donde la inmunidad que posee la adolescente ayude a desarrollar la cura para detener el contagio.

That ‘90s show

19 de enero| Netflix

That-‘90s-show.jpg PATRICK WYMORE/NETFLIX

That ‘90s show | Netflix

Entre agosto de 1998 y mayo de 2006, That '70s Show -traducido en algunos países como El show de los 70- se convirtió en una de las series más populares al mostrar las vivencias de su joven grupo de protagonistas.

El que era encabezado por Eric (Topher Grace) e integrado por su novia Donna (Laura Prepon) y sus amigos Jackie (Mila Kunis), Kelso (Ashton Kutcher), Hyde (Danny Masterson) y Fez (Wilmer Valderrama).

Los que tenían como lugar de reunión el subterráneo de la casa de Eric, donde él vivía con sus padres Kitty y Red Forman (Debra Jo Rupp y Kurtwood Smith). El mismo sitio que sirve como escenario para That ‘90s show.

El espacio centrado en Leia (Callie Haverda), la hija adolescente de Eric y Donna que visita a sus abuelos en el verano de 1995, conociendo y haciendo amistad con los jovencitos que ahora viven en Point Place, Wisconsin.

Shrinking

27 de enero| Apple TV+

Shrinking.jpg la-tercera

Shrinking | Apple TV+

Dos de los creativos y guionistas de la famosa Ted Lasso, Bill Lawrence y Brett Goldstein -quien además encarna allí a Roy Kent-, se unieron al actor y guionista Jason Segel para dar vida a esta comedia de 10 episodios.

La que es protagonizada por Segel ni más ni menos que en compañía de Harrison Ford, en uno de sus primeros papeles de importancia en la pantalla chica junto al de 1923, espacio de Paramount+ que se estrenó hace poco.

Su trama se centra en Jimmy Johns (encarnado por Segel), un terapeuta que tras sufrir una gran pérdida familiar comienza a romper las reglas de su profesión y a decir a sus pacientes exactamente lo que piensa, sin ningún filtro.

Con lo que deja de lado todo lo que aprendió a través de su entrenamiento profesional y la ética que también debe ser parte de su carrera, provocando cambios enormes y tumultuosos en su vida y en la de quienes trata.

Ustedes

27 de enero| Netflix

Ustedes-1.jpg Parrish Lewis/Netflix © 2023

Ustedes | Netflix

Kenya Barris, el famoso guionista y productor afroamericano, además de creador de series como Black-ish, debuta en la dirección de un largometraje con esta cinta que él escribió junto al actor Jonah Hill (Súper cool).

Una comedia romántica hecha para Netflix, que además incluye en su elenco a conocidas figuras de la actuación estadounidense como Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Nia Long, Mike Epps, Rhea Perlman y David Duchovny.

La que tiene como sus protagonistas a Ezra (Hill) y Amira (Lauren London), quienes a pesar de sus diferentes orígenes culturales se enamoran y están decididos a dar el siguiente paso en su relación, casándose.

Sin embargo, esto no será tan fácil, ya que deberán convencer a sus respectivos padres de que apoyen la boda, enfrentando a la pareja y sus familiares a complicaciones en torno al amor, la cultura y las expectativas sociales.