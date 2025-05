Los 12 estrenos imperdibles de febrero en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Mubi, Star+ y HBO Max

Para continuar de la mejor manera un 2023, que comenzó en lo alto con espacios como The last of us, las diferentes plataformas de streaming programaron para febrero el debut de destacados títulos, que se mueven entre géneros tan variados como la comedia, la fantasía, el drama y el suspenso.

Así, sus abonados podrán disfrutar de nuevas series como The consultant en Prime Video y Hello tomorrow! en Apple TV+, junto a la cuarta temporada de You en Netflix.

Sin olvidar, en el apartado de películas, el estreno de Alcarrás por Mubi y la llegada de El teléfono negro a HBO Max, como detallamos a continuación.

Acá, repasamos los imperdibles entre los estrenos de febrero 2023 en streaming.

You

9 de febrero | Netflix

You-1.jpg la-tercera

You | Netflix

Desde su debut en Netflix a fines de 2018, You se convirtió en una de las series más vistas de la plataforma, debido a la extraña seducción que ejerce en el público su protagonista: Joe Goldberg (Penn Badgley).

El gerente de una tienda de libros de Nueva York que tras su apacible apariencia oculta una psicopática personalidad, que primero lo llevó a obsesionarse con la aspirante a escritora Guinevere (Elizabeth Lail).

Una relación que no terminó para nada bien y tras la cual se mudó a Los Angeles, donde encontró una renovada fijación amorosa en la chef Love Quinn (Victoria Pedretti), con la que se casó y tuvo un hijo.

Pero como Joe siempre será Joe, su faceta casera no llegó a buen fin y en esta cuarta temporada él vive en Londres bajo la personalidad del profesor Moore y hace blanco de su psicopatía a Kate (Charlotte Ritchie).

El teléfono negro

10 de febrero| HBO Max

El-teléfono-negro.jpg la-tercera

El teléfono negro | HBO Max

Se tomó su tiempo, pero finalmente El teléfono negro, una de las más interesantes y singulares cintas de terror que es estrenó el año pasado, llega a una plataforma de streaming, específicamente a HBO Max.

Donde podrán conocerla los que no la alcanzaron a ver en salas o volver a estremecerse con la historia que guía la película dirigida por Scott Derrickson (Doctor Strange), que se basa en uno de los relatos de Fantasmas.

La novela antológica de Joe Hill de la que nace la narración ambientada en un suburbio de Denver de los años 70, donde el psicópata The Grabber (Ethan Hawke) ha estado secuestrando adolescentes.

Un grupo al que pronto se suma Finney (Mason Thames), un chico que vive con su padre y hermana, que al estar encerrado comienza a comunicarse con las anteriores víctimas a través de un teléfono fuera de servicio.

Tu casa o la mía

10 de febrero| Netflix

Tu-casa-o-la-mía.jpg Erin Simkin / Netflix © 2022

Tu casa o la mía | Netflix

En los últimos años, Reese Witherspoon ha dividido su tiempo profesional entre la producción de títulos para el cine y el streaming, y la actuación en conocidas series como Big little lies y The Morning Show.

Sin embargo, este 2023 la actriz estadounidense decidió volver a las películas en la cinta de Netflix donde nuevamente puede demostrar su talento en la comedia, esta vez romántica, junto a Ashton Kutcher.

En un largometraje dirigido y escrito por Aline Brosh McKenna donde ellos encarnan a la contadora y madre soltera Debbie y al asesor de marcas Peter, quienes son mejores amigos desde hace ya 20 años.

Los cuales deciden intercambiar sus casas por una semana, haciendo a Debbie viajar a Nueva York y a Peter a Los Angeles, donde él además deberá cuidar a Jack (Wesley Kimmel), el hijo de su amiga.

Hello tomorrow!

17 de febrero| Apple TV+

Hello-tomorrow.jpg la-tercera

Hello tomorrow! | Apple TV+

Tras lograr un Emmy por su papel en The Morning Show, Billy Crudup se vuelve a asociar con Apple TV+ como parte de otra de sus series, pero ahora en el doble rol de protagonista y productor de Hello tomorrow!

El drama original de la plataforma, creado por Amit Bhalla y Lucas Jansen, que debuta el viernes 17 con dos de sus emisiones, para luego ir estrenando uno cada semana hasta completar sus 10 capítulos.

Los que se ambientan en un mundo retro-futurista donde un grupo de vendedores puerta a puerta ofrece tiempos compartidos en la Luna, entre los que se destaca el siempre positivo Jack Billings (Crudup).

Quien se ha convertido en uno de los mejores en su labor, además de inspiración para sus colegas, gracias a su talento, ambición y fe en un futuro brillante, hasta que esas mismas características juegan contra él.

Carnival Row

17 de febrero| Prime Video

Carnival-row.jpg Julie Vrabelova

Carnival Row | Prime Video

René Echevarria (Los 4400) y Travis Beacham (Titanes del Pacífico) son los creadores de la serie de fantasía que se tomó más de tres años en estrenar su segunda temporada, después de debutar en agosto de 2019.

Una larga espera para conocer los destinos de los habitantes de la distópica ciudad neo-victoriana de The Burge, o El Burgo, donde conviven, pero no amistosamente, humanos y criaturas fantásticas.

Un segundo ciclo que debuta con dos de sus episodios para mostrar al ahora ex inspector de la policía Rycroft Philostrate (Orlando Bloom), o Philo, investigando una serie de horripilantes asesinatos que avivan la tensión social.

Al mismo tiempo que Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) y el grupo de hadas justicieras conocido como Cuervo Negro planean vengarse de la injusta opresión infligida por los líderes humanos de El Burgo.

Sharper

17 de febrero| Apple TV+

Sharper.jpg la-tercera

Sharper | Apple TV+

Varios capítulos de famosas series como Sherlock, The Crown y la más reciente Andor, han sido parte de la extensa carrera como director del británico Benjamin Caron, quien debuta en una producción de Apple TV+.

Pero no lo hace en un espacio serial, sino que en la película protagonizada y producida por la actriz estadounidense Julianne Moore, que tiene como base de su trama un guión de Brian Gatewood y Alessandro Tanaka.

Los que dieron vida a un relato definido como thriller psicológico y que tiene como escenario la ciudad de Nueva York, moviéndose desde sus calles hasta las fastuosas residencias de los millonarios que la habitan.

Un ambiente de contrastes por el que se mueve Madeline (Moore) como también su hijo Max (Sebastian Stan), que es un astuto estafador, como también el acaudalado esposo de ella y el tímido hijo del empresario.

j-hope in the box

17 de febrero| Disney+

j-hope-in-the-box.jpg la-tercera

j-hope in the box | Disney+

El fenómeno de BTS llegó para quedarse y mientras la banda pasa por un receso hasta 2025, varios de sus integrantes han aprovechado para probar suerte como solistas, entre los que se cuenta j-hope.

El joven rapero, bailarín, compositor y productor, nacido como Jung Ho-seok en Corea en 1994 y desde 2013 parte esencial del grupo símbolo del k-pop, que ahora llega a Disney+ en j-hope in the box.

El documental-especial que muestra la creación de su primer álbum solista: Jack in the box, que fue publicado en julio del 2022. Así, el espacio permite conocer todos los detalles sobre el disco y su lanzamiento.

Además, de asistir en primera fila a la presentación que él hizo en el festival de Lollapalooza de 2022 en Chicago como headliner -convirtiéndose en el primer artista coreano en hacerlo- y apreciar la listening party del álbum.

Unlocked

17 de febrero| Netflix

Unlocked.jpg youngukjeon

Unlocked | Netflix

El anunciado estreno de más de 30 títulos surcoreanos a lo largo del año en Netflix, continúa con el debut de este largometraje de suspenso basado en la novela Stolen identity, del escritor japonés Akira Shiga.

Una película escrita y dirigida por Kim Tae-joon que viene a sumarse a la versión de ese mismo libro que en 2018 hizo Hideo Nakata, el cineasta nipón famoso por largometrajes de horror como El aro y Agua turbia.

Sin embargo, ahora es Kim quien presenta su mirada a la inquietante historia donde todo el misterio y el peligro aparecen luego de que la experta en marketing de una empresa emergente pierde su celular.

El cual contiene información personal de Na-mi (Chun Woo-hee), como su número del seguro social, sus datos bancarios y detalles de su vida diaria, que será usada por Jun-yeon (Yim Si-wan) para manipularla.

La nueva vida de Toby

22 de febrero| Star+

La-nueva-vida-de-Toby.jpg la-tercera

La nueva vida de Toby | Star+

El libro Fleishman está en apuros, de la estadounidense Taffy Brodesser-Akner y que fue finalista del National Book Award, es la base de la serie hecha para FX on Hulu que llega a latinoamérica a través de Star+.

Un espacio creado y adaptado por la misma Brodesser-Akner, que cuenta entre sus productores ejecutivos con Valerie Faris y Jonathan Dayton, pareja creativa famosa por cintas como Pequeña Miss Sunshine.

La que acá también dirige algunos de los ocho episodios de la producción, junto a colegas como Alice Wu y el también matrimonio de realizadores conformado por Shari Springer Berman y Robert Pulcini.

Los encargados de llevar a la pantalla la historia de Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), un médico recién divorciado que en su primer verano de soltería debe hacerse cargo de sus hijos cuando su ex mujer desaparece.

Outer Banks

23 de febrero| Netflix

Outer-banks.jpg JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX

Outer Banks | Netflix

John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), JJ (Rudy Pankow) y Pope (Jonathan Davis) están de vuelta en la tercera temporada del espacio de suspenso juvenil de Netflix, que se inicia poco después del término del ciclo anterior.

Cuando los Pogues, como se hacen llamar estos amigos, en compañía de Cleo (Carlacia Grant), a quien conocieron en su aventura en el Caribe, se refugiaron en una isla desierta después de perder el oro.

A la cual bautizaron como Poguelandia y convirtieron en su paradisíaco hogar, nadando, pescando y disfrutando de no hacer nada. Pero pronto, como es de esperar, la calma llega violentamente a su fin.

Y los Pogues de nuevo se verán atrapados en una carrera por el tesoro, encarando el peligro de tener tras sus pasos a Ward (Charles Esten) y Rafe (Drew Starkey), además de un despiadado mafioso caribeño.

The consultant

24 de febrero| Prime Video

The-consultant.jpg la-tercera

The consultant | Prime Video

La novela homónima de Bentley Little es la base de The consultant, el espacio de Prime Video que trae de regreso a una serie al actor austro-alemán Christoph Waltz (Bastardos sin gloria, Django sin cadenas).

Y lo hace en el rol del singular y algo sociópata Regus Patoff (Christoph Waltz), un consultor de negocios que es contratado para mejorar el negocio de CompWare, la empresa de juegos para aplicaciones.

Lo que hará enfrentar a los otros empleados nuevas exigencias y desafíos que lo cambian todo e incluso pueden costarles sus vidas, ya que a Patoff no le importa ser un “monstruo” con tal de conseguir sus objetivos.

Este nuevo espacio, definido como una mezcla de suspenso y comedia, tiene como creador y showrunner a Tony Basgallop (Servant), e incluye en su elenco a Nat Wolff, Brittany O’Grady y Aimee Carrero.

Alcarràs

24 de febrero| Mubi

Alcarras.jpeg la-tercera

Alcarras | Mubi

Tras su paso por el Centro Arte Alameda, la realización de la directora catalana Carla Simón llega a Mubi para compartir con los abonados a la plataforma su aplaudida trama sobre una familia de cosechadores de duraznos.

La que, encabezada por Quimet (Jordi Pujol Dolcet), vive de la cosecha de esta fruta en Alcarràs, Cataluña, desde las postrimerías de la Guerra Civil. Pero la propiedad no es suya, sino de los acaudalados Pinyol.

Los que tenían un acuerdo de palabra con los Solé de que nunca los sacarían de allí, hasta que el hijo mayor de los Pinyol desconoce el trato y decide instalar paneles solares, sacando los árboles frutales.

Lo que hace a Quimet y los suyos enfrentarse a un profundo cambio de vida; en lo que es el corazón dramático de la segunda realización de Simón luego de Verano 1993, que fue premiada con el Oso de Oro en Berlín.