Los 13 estrenos imperdibles de septiembre en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Star+ y HBO Max

Se inicia un nuevo mes y con este la llegada de títulos en estreno a las diferentes plataformas de streaming, entre los que se cuentan películas, cortometrajes, documentales y series, como también las nuevas temporadas de espacios muy conocidos.

Entre los que se destacan cintas comoEl Conde de Netflix, con Augusto Pinochet como un vampiro; la serie Gen V de Prime Video, que amplía el universo de The Boys, y los renovados ciclos de The Morning Show (Apple TV+) y Sex Education (Netflix, imagen superior).

A continuación detallamos fechas de debut, tramas y elencos de los estrenos septiembre 2023 destacados.

La Rueda del Tiempo

1 de septiembre | Prime Video

La-Rueda-del-Tiempo.jpg Jan Thijs/Prime Video

La Rueda del Tiempo | Prime Video

Cuando ya ha pasado un año y medio desde el debut de la serie basada en la mágica aventura literaria creada por Robert Jordan, finalmente su segunda temporada llegará a Prime Video.

Un nuevo ciclo que toma como base la segunda novela de la épica saga de La Rueda del Tiempo: La gran cacería, y los combinará con algunos elementos del tercer libro, El dragón renacido.

El cual estará compuesto de ocho capítulos e introducirá a personajes que son claves en la obra de Jordan, como Elayne Trakand (Ceara Coveney), Aviendha (Ayoola Smart) y Lady Suroth (Karima McAdams).

Aunque su eje seguirán siendo Moiraine (Rosamund Pike) y al’Lan (Daniel Henney), quienes tras la pérdida de las habilidades mágicas de Moiraine tendrán que ajustarse a su nueva relación.

Casi muerta

1 de septiembre | HBO Max

Casi-muerta.jpeg la-tercera

Casi muerta | HBO Max

Como parte de su sección Del cine a tu casa, debuta en HBO Max la comedia negra argentina, con mucho de romance, protagonizada por Natalia Oreiro y Diego Velázquez, bajo la dirección de Fernán Mirás.

Cuya trama se centra en María (Oreiro) y Javi (Velázquez), quienes son amigos de toda la vida, pero llevan distanciados un tiempo. Hasta que él recibe un llamado de Paula (Paola Barrientos) y Lucas (Ariel Staltari).

Quienes le dan una grave noticia: a María le queda sólo un mes de existencia, con lo que tal vez no logre vivir más allá de Año Nuevo. Frente a lo que Javi decide volver a Buenos Aires.

Para lo que deja atrás su nueva vida en Montevideo y se reencuentra con María, por la que claramente siente mucho más que un amor filial, al igual que ella por él. Sin embargo, Javi ya tiene una novia.

Yo soy Groot 2

6 de septiembre | Disney+

Yo-Soy-Groot.jpg Marvel Studios

Yo soy Groot | Disney+

Tras una primera temporada con sus aventuras animadas en la nave en que viaja junto a los Guardianes de la Galaxia, como también los planetas que visitan, el pequeño Groot retorna a Disney+ con nuevos cortometrajes.

Una segunda entrega de su espacio que estará compuesta de cinco relatos, que una vez más están escritos y dirigidos por la animadora estadounidense Kirsten Lepore (Marcel the shell with shoes on).

En los cuales la pequeña criatura arbórea, creada para el cómic en los años 60 por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby, retorna con nuevas experiencias y travesuras, mientras explora el universo y más allá.

Lo que lleva a Groot a encontrarse con coloridas criaturas e inusuales situaciones, como una heladería espacial y una nueva nariz, siempre con Vin Diesel (Rápidos y Furiosos) dándole voz.

El cuerpo en llamas

8 de septiembre | Netflix

El-cuerpo-en-llamas.jpg SOPHIE KOHELER/NETFLIX

El cuerpo en llamas | Netflix

Tras varios años encarnando a Tokyo en La Casa de Papel, una de las series que se convirtieron en símbolo de Netflix, la actriz española Úrsula Corberó retorna a la plataforma en otro espacio anclado en el suspenso.

El cual fue escrito por Laura Sarmiento teniendo como inspiración un crimen real ocurrido en 2017, cuando un hombre apareció calcinado en el pantano de Foix, en la provincia de Barcelona.

Un claro homicidio cuya investigación sacó a la luz una red de relaciones tóxicas, engaños, escándalos sexuales y violencia entre varios policías de la región catalana. Los mismos que forman parte de la serie.

Cuyo relato se inicia cuando aparecen los restos del policía Pedro (José Manuel Poga) y comienza una pesquisa que involucra a su compañera Rosa (Corberó) y su ex novio Albert (Quim Gutiérrez).

The changeling: sombras de Nueva York

8 de septiembre | Apple TV+

The-changeling.jpg la-tercera

The changeling: sombras de Nueva York | Apple TV+

A sus 51 años, Victor LaValle es uno de los escritores estadounidenses más reconocibles dentro de la fantasía y el horror, gracias a novelas como La balada de Tom el Negro y The changeling.

Un último libro que publicó en 2017 y consiguió de inmediato el aplauso de los lectores y la crítica, recibiendo galardones como el Premio Locus a la Novela de Terror y el Premio Británico de Fantasía.

Para ahora convertirse en la serie de ocho emisiones, escrita y adaptada por la showrunner y productora ejecutiva Kelly Marcel, que lleva a la pantalla la inquietante historia de Apollo Kagwa.

El vendedor de libros usados interpretado por LaKeith Stanfield que debe ir en busca de su esposa Emma (Clark Backo), después de que ella hace algo horrible tras el nacimiento de su primer hijo.

The Morning Show 3

13 de septiembre | Apple TV+

The-Morning-Show-3.jpg la-tercera

The Morning Show | Apple TV+

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon están de vuelta en sus roles de Alex Levy y Bradley Jackson, quienes en el primer ciclo del espacio se convirtieron en las co-presentadoras del matinal del canal UBA.

Para en la segunda temporada encarar nuevos desafíos en medio de la pandemia por el Covid 19, con Alex cuestionando su futuro como comunicadora y Bradley buscando a su hermano.

Y ahora protagonizar una tercera entrega de The Morning Show, que estará compuesta de 10 episodios que mostrarán cómo el futuro de la cadena de TV se vuelve incierto y las lealtades tambalean.

Lo que lleva a que sus empleados comiencen a formar alianzas inesperadas, las verdades privadas se utilicen como armas y todos se vean obligados a confrontar sus valores fundamentales.

La probabilidad estadística del amor a primera vista

15 de septiembre | Netflix

La-probabilidad-estadística-del-amor-a-primera-vista.jpg ROB BAKER ASHTON/NETFLIX © 2022

La probabilidad estadística del amor a primera vista | Netflix

Luego de llevar a la pantalla la trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré, la guionista Katie Lovejoy y los productores Aubrey Bendix, Chris Foss y Matthew Kaplan se reunieron para un nuevo proyecto.

El cual es ofrecer su versión para la novela La probabilidad estadística del amor a primera vista, de Jennifer E. Smith, que ahora llega Netflix convertida en el largometraje dirigido por la británica Vanessa Caswill.

Una comedia romántica que, como su descripción oficial afirma, “nos recuerda que el momento oportuno lo es todo y que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados”.

Lo que se concreta en la historia que se inicia cuando, tras perder su vuelo de Nueva York a Londres, Hadley (Haley Lu Richardson) conoce a Oliver (Ben Hardy) en un encuentro fortuito en el aeropuerto.

El Conde

15 de septiembre | Netflix

El-Conde.jpg Pablo Larraín/Netflix

El Conde | Netflix

Tras obtener reconocimiento internacional con títulos como El Club, Neruda, Jackie y Spencer, el director chileno Pablo Larraín presenta su primera realización original para Netflix: El Conde.

Una comedia negra de terror que, tras estrenarse limitadamente en salas, llegará al streaming, para mostrar un inusual relato que imagina un universo paralelo inspirado en la historia reciente de Chile.

Para lo que la película presenta a Augusto Pinochet (encarnado por Jaime Vadell) como un vampiro que vive oculto en la mansión en ruinas de lo que fue una estancia ovejera, en el frío extremo sur del país.

El cual, tras 250 años, decidió dejar de beber sangre para abandonar la vida eterna, ya que no soporta que el mundo lo recuerde como ladrón. Sin embargo, encuentra una nueva inspiración para seguir viviendo.

Supermodelos

20 de septiembre | Apple TV+

Supermodelos.jpg la-tercera

Supermodelos | Apple TV+

La docuserie, de Roger Ross Williams y Larissa Bills, se centra en cuatro de las modelos más famosas de las últimas décadas: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Turlington.

Y a través de cuatro revivirá sus carreras, revelando detalles de lo que ellas experimentaron detrás de la cámara y más allá de la pasarela, mientras se convertían en referentes del modelaje mundial.

Para lo que el documental viaja a la década de 1980, cuando estas cuatro mujeres de diferentes rincones del mundo se dieron cita en Nueva York, uniéndose para trascender toda una industria.

Con lo que lograron un prestigio extraordinario que les permitió reemplazar las marcas que exhibieron, haciendo que sus nombres fueran tan prominentes como los diseñadores que las vistieron.

Sex Education 4

21 de septiembre | Netflix

Sex-Education-2.jpg Samuel Taylor/Netflix

Sex Education | Netflix

Parece que fue ayer que Otis (Asa Butterfield) y Maeve (Emma Mackey) instalaron su consulta clandestina en los baños abandonados de la Escuela Secundaria Moordale, en un bucólico rincón de Gran Bretaña.

Sin embargo, todo lo bueno llega a su fin y la cuarta temporada del aplaudido espacio, creado por Laurie Nunn, marca el final del camino recorrido por estos adolescentes junto a sus amigos y familiares.

Un ciclo de ocho episodios que retoma sus historias poco después de lo visto en la conclusión de la tercera entrega. Cuando Otis y Eric (Ncuti Gatwa) enfrentan su primer día en el Cavendish Sixth Form College.

El lugar al que fueron derivados luego de que Moordale fue clausurada por falta de financiamiento. Lo que ocurre al mismo tiempo que Maeve asiste a sus clases en la Universidad de Wallace, en EE.UU.

El Continental: del mundo de John Wick

22 de septiembre | Prime Video

The-Continental.jpeg la-tercera

El Continental: del mundo de John Wick | Prime Video

El éxito de John Wick y sus aventuras fílmicas llevó a que su universo se ampliara con una película spin off que debutará en 2024, Ballerina, y esta serie creada por Greg Coolidge, Kirk Ward y Shawn Simmons.

La que bajo el extenso título de El Continental: del mundo de John Wick llega a Prime Video con tres capítulos que, a modo de precuela, explorarán en el origen del icónico hotel para asesinos de las películas.

Para lo que su trama se centra en Winston Scott, el personaje interpretado en el cine por Ian McShane y que ahora encarna Colin Woodell, cuando es joven y enfrenta un pasado que creyó haber dejado atrás.

Lo que ocurre en plena década de los 70 en Nueva York, momento en que Winston traza un camino mortal a través del misterioso bajo mundo hotelero, en un intento tortuoso de apoderarse de El Continental.

The Kardashians 4

28 de septiembre | Star+

The-Kardashians.jpg la-tercera

The Kardashians | Star+

Sin lugar a dudas, y a pesar de sus detractores, las hermanas Kardashian y su madre se han ganado un lugar en la cultura pop, después de que desde 2007 protagonizaran su propio reality para E!

El cual, bajo el título de Keeping up with the Kardashians, mostraba las vivencias de la familia encabezada por Kris Jenner y que incluía a sus famosas hijas: Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie.

Un espacio que duró 20 temporadas y fue reemplazado por The Kardashians, la serie de telerrealidad de Hulu -que acá se ve por Star+- que continúa revelando las experiencias de la familia al mundo.

La cual ahora suma una cuarta temporada que mostrará desde la presión de dirigir negocios multimillonarios, hasta los momentos de diversión y los viajes hacia la escuela de los hijos de las hermanas.

Gen V

29 de septiembre | Prime Video

Gen-V.jpg Brooke Palmer

Gen V | Prime Video

Después de conquistar al planeta con su violencia y descarado humor, The Boys, la serie basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, le da la bienvenida a un nuevo título a su universo: Gen V.

La producción de Prime Video, desarrollada para el streaming por Craig Rosenberg, Evan Goldberg y Eric Kripke, que se inspira en un arco dramático de la historieta original aparecido en We gotta go now.

El cual llega a la pantalla con ocho episodios ambientados en la Universidad Godolkin, la única en Estados Unidos exclusiva para jóvenes superhéroes que es administrada por Vought International.

Una institución que alberga a la primera generación de paladines que sabe del Compuesto V y que sus poderes les fueron inyectados. Los mismos que pondrán a prueba sus límites físicos y morales.